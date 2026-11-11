El Papa convocó a la juventud y les dijo que no se arrodillen ante los ídolos modernos

Más de un millón de jóvenes acudieron a Palermo para escuchar un fuerte llamado a no dejarse seducir por consumos y valores superficiales

El Papa León XIV protagonizó una noche histórica en el barrio porteño de Palermo. Frente a una multitud que superó el millón trescientas mil personas, el Sumo Pontífice encabezó una misa y lanzó un mensaje contundente a las nuevas generaciones.

El encuentro se realizó en el Monumento a los Españoles. Allí, León XIV instó a los jóvenes a permanecer de pie ante los ídolos de este tiempo y advirtió sobre las tentaciones que amenazan su libertad.

"No se arrodillen ante aquellos que no les dan vida, que nada les arrebate la libertad que Dios les ha dado", subrayó el Pontífice. La multitud respondió con una ovación que resonó en toda la avenida del Libertador.

Qué son los ídolos modernos según el Papa León XIV

El Santo Padre fue directo al señalar las amenazas que enfrentan los jóvenes en la actualidad. "Se levantan ídolos que reclaman adoración: éxito a cualquier precio, dinero, apariencia, popularidad o búsqueda del placer", expresó durante su homilía.

El Papa no se guardó nada. Advirtió que con tal de conseguir aprobación, muchos mienten o humillan en las redes. También mencionó que "muchos solo buscan hacer negocios con la pornografía o la venta de algunas sustancias".

León XIV recurrió a la historia bíblica de Nabucodonosor y el horno de fuego para ejemplificar su mensaje. Recordó la postura de tres jóvenes judíos: Ananías, Misael y Azarías.

Ellos se negaron a adorar una estatua de oro en Babilonia. Lo hicieron aun sabiendo que se exponían a ser arrojados al fuego como castigo. Para el Papa, esa valentía es el modelo que deben seguir los jóvenes de hoy.

El llamado a la libertad y el perdón

"El amor de Cristo es grande para dejarnos prisioneros del pecado", afirmó el Pontífice. Y agregó que su fuego rompe nuestras ataduras y nos puede devolver la libertad para amar.

El mensaje incluyó un fuerte llamado al perdón y la reparación. "Hay males que se pueden reparar, no tengan miedo. Nuestros pecados pueden ser perdonados", aseguró León XIV.

El Papa pidió a los jóvenes que recen y lean el Evangelio. Los comparó con aquellos jóvenes judíos que cantaron en medio del horno: "Aquel cántico continúa y cada generación puede añadirle su voz. Todo puede convertirse en una alabanza".

"Que todo lo que existe bendiga al Señor. Queridos jóvenes, quien encontró a Cristo está llamado a vivir como él", expresó. Y completó: "Ámense los unos a los otros. El Señor de todos se hizo servidor de todos".

El Papa les pidió que compartan el pan, abran sus puertas a quien no tiene hogar y visiten a los enfermos. "Hay quienes necesitan consejo y corrección, otros que necesitan saberse amados. Sus vidas sean como una página del Evangelio escritas con tintas de misericordia", destacó.

"Vayan y anuncien, descubran a través de ustedes que Cristo los está buscando", concluyó. Y cerró pidiendo que Nuestra Señora de Luján los acompañe y los guíe.

Más de un millón de personas cantaron 'Dale León'

El cierre de la misa fue uno de los momentos más emotivos de la noche. La multitud entonó a viva voz: "Dale León, dale León". El Papa saludaba visiblemente emocionado desde el escenario.

La jornada había sido extenuante para el Pontífice. Poco antes estuvo en Córdoba, donde también lo recibió una enorme multitud. Después regresó a Buenos Aires y se dirigió directamente a Palermo.

El trayecto por la avenida del Libertador fue apoteósico. Miles de personas se habían apostado a ambos lados del recorrido del papamóvil. Millones de jóvenes esperaban frente al escenario montado en el Monumento a los Españoles.

"Una bienvenida que solo Argentina puede dar", aseguró León XIV al llegar. La frase desató una nueva ovación de la multitud, estimada por la organización en 1,3 millones de personas.

"Esta es la juventud del Papa", cantaban los presentes mientras el Pontífice ascendía al escenario. Varios jóvenes compartieron sus historias de vida antes de la misa.

El streamer Lucas Rodríguez hizo la presentación del evento. Luego vino un cuadro musical de tango que dio lugar a la intervención de varios artistas jóvenes.

Entre ellos actuaron Alan Madanes, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Magui Cullen. La música preparó el clima para la misa y el rezo por los jóvenes que encabezó el Papa.

"Para que nadie se quede relegado, todos son bienvenidos y llamados a la vida de Jesús", expresó. Y agregó: "Ustedes son la luz del mundo".

Qué agenda tiene el Papa León XIV este miércoles

Este miércoles será la última jornada de la histórica visita del Papa a Argentina, con tres actividades centrales antes de su partida.

Por la mañana, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Será un encuentro privado con personas privadas de su libertad.

Luego se trasladará a la Basílica de Luján, donde encabezará una misa multitudinaria. Se espera otra convocatoria masiva en el santuario mariano más importante del país.

Finalmente, el Pontífice se despedirá en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí concluirá una visita que movilizó a millones de argentinos en todo el territorio nacional.