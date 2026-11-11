Massa, Máximo Kirchner y los intendentes que asistieron a la misa de León XIV en Luján

Massa, De Pedro, intendentes y sindicalistas participaron de la convocatoria. Santilli encabezó la delegación del Gobierno nacional, que llegó a las 9

Axel Kicillof buscó poner el foco en el contenido del mensaje de León XIV antes de participar de la misa en Luján. El gobernador bonaerense llegó al predio por el acceso del Museo Colonial e Histórico Udaondo y, ante las consultas de la prensa, pidió evitar que las palabras del Pontífice quedaran desplazadas por las interpretaciones políticas.

"Escucharlo al Papa", planteó. Y reforzó esa posición con otra definición: "Lo que el Papa dice, no lo que hacen los demás con lo que el Papa dice".

El mandatario también descartó que quisiera abrir una controversia en torno de la ceremonia. "Hoy no quiero hacer polémicas, uno se siente identificado con lo que dice el Papa", afirmó. Entre los asuntos abordados por León XIV, mencionó las referencias a las universidades y la discapacidad.

La llegada de Kicillof no pasó inadvertida. Los voluntarios que colaboraban con la organización le solicitaron fotografías y los periodistas buscaron declaraciones. La sucesión de esos pedidos demoró más de media hora su ingreso al sector reservado para las autoridades. Estuvo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac.

Máximo Kirchner, Penacca, Tignanelli y Pietragalla

León XIV en Luján: qué dirigentes políticos asistieron a la misa

La presencia política había comenzado varias horas antes de la llegada del gobernador. Desde aproximadamente las 6.30, representantes de distintos sectores ocuparon las sillas ubicadas frente al escenario y al altar, montados delante de la Basílica de Luján.

Sergio Massa y el senador Eduardo de Pedro integraron ese primer contingente. También se acercaron intendentes bonaerenses de diferentes procedencias políticas:

Jaime Méndez (San Miguel).

Gustavo Menéndez (Merlo).

Ariel Sujarchuk (Escobar).

Pablo Descalzo (Ituzaingó).

Mariano Cascallares (Almirante Brown).

Federico Otermín (Lomas de Zamora).

Julio Alak (La Plata).

Fernando Gray (Esteban Echeverría).

Leonardo Boto (Luján).

Nicolás Mantegazza (San Vicente).

El exgobernador Felipe Solá formó parte de ese grupo.

Sergio Massa en la misa del Papa en Luján

El movimiento también incluyó a referentes gremiales. Entre los asistentes estuvieron Héctor Daer, por el sector de Sanidad; Rodolfo Daer, de Alimentación, y Roberto Baradel, de Suteba, además de otros sindicalistas.

Quiénes acompañaron al gobernador bonaerense

El gabinete provincial tuvo varios representantes en el sector dispuesto frente al escenario. Allí se ubicaron Carlos Bianco, ministro de Gobierno; Silvina Batakis, de Hábitat; Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad; Estela Díaz, de Mujeres, y Daniela Vilar, entre otros funcionarios.

La representación de los gobiernos provinciales fue más reducida. De los mandatarios invitados por Kicillof, estuvieron Raúl Jalil, de Catamarca, y Sergio Ziliotto, de La Pampa. Jalil llegó junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y una delegación de vicegobernadores.

Más adelante se sumó un grupo de La Cámpora. Máximo Kirchner encabezó la delegación y fue uno de los dirigentes a quienes los voluntarios les pidieron fotografías. También estuvieron Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Horacio Pietragalla y Juliana Di Tullio.7

Felipé Solá, Fernando Espinoza, Federico Otermin en Luján

Entre las figuras vinculadas con la defensa de los derechos humanos se encontraban Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

Santilli encabezó la comitiva nacional

El Gobierno nacional se hizo presente a las 9, cuando Diego Santilli ingresó al predio al frente de la delegación. El jefe de Gabinete estuvo acompañado por el diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro de Salud, Mario Lugones.