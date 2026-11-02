Operativo 2027: Cristina y Massa recibieron al ideólogo del "ejército digital" de Lula

Los tres hacedores de la campaña en redes que llevó a Lula al triunfo en segunda vuelta le contaron su experiencia a Sergio Massa, que tomó nota

Massa busca aplicar estas lecciones en su frente opositor anti-Milei para las elecciones de 2027.

Se enfocaron en la movilización digital, uso de WhatsApp y el cambio de tono comunicacional.

Sergio Massa recibió a los estrategas de la campaña digital de Lula Da Silva en Brasil, . El excandidato presidencial escuchó las experiencias de los tres brasileños, tomó nota de los mecanismos de comunicación y movilización digital que contribuyeron a la victoria del candidato del PT.

En las oficinas del Frente Renovador en Puerto Madero, Massa "escuchó mucho, tomo nota y contó cómo avanza el armado de un frente nacional anti Milei que intenta estructurar con todos los sectores del peronismo y nuevos aliados", indican en su entorno. También se sacó fotos regalándoles camisetas de la selección argentina.

Más tarde, hizo lo propio la expresidenta Cristina Kirchner, quien recibió a los estrategas en su departamento de San José 1111. Si bien no hubo más novedades al respecto, sí trascendió una foto del encuentro.

La reunión tuvo lugar, además, el mismo día que trascendió que Cristina no descarta presentarse a las elecciones del año próximo. "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", contestó cuando le preguntaron en una entrevista con The Washington Post por una eventual candidatura frente a un nuevo intento de reelección de Javier Milei.

De qué se habló en la reunión de Massa con estrategas en redes

El encuentro tuvo como eje el intercambio de experiencias sobre las estrategias electorales utilizadas en Brasil y las posibilidades de adaptarlas a la realidad argentina, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027.

Massa se mostró interesado en conocer en detalle cómo se organizó la campaña digital de Lula, especialmente durante la segunda vuelta, cuando el oficialismo brasileño debió intensificar sus esfuerzos para disputar el voto de los indecisos y contrarrestar la capacidad de comunicación del bolsonarismo.

Los visitantes no son dirigentes políticos convencionales. André Janones es diputado federal brasileño y se convirtió en una de las figuras centrales de la movilización digital de Lula. Chico Kertész y Rafael Marroquim, por su parte, son publicistas y estrategas de comunicación política que participaron en la construcción de los contenidos audiovisuales y la estrategia de redes de la campaña presidencial brasileña.

Uno de los aspectos que más interés despertó fue el funcionamiento del denominado "Ejército de Lula", la estructura de difusión organizada por Janones a través de WhatsApp.

El dispositivo llegó a reunir millones de participantes y permitió que los mensajes de campaña no dependieran exclusivamente de las cuentas oficiales del candidato y del Partido de los Trabajadores (PT). La idea era convertir a cada simpatizante en un multiplicador de contenidos, con consignas, videos y mensajes preparados para circular en grupos y conversaciones personales.

Sergio Massa se reunió con los estrategas de la campaña digital de Lula en Brasil

Datos claves sobre la experiencia brasileña

La experiencia brasileña también incluyó un cambio en el tono de la comunicación. En la segunda vuelta, el equipo de Lula buscó mostrar al candidato de una manera más cotidiana y cercana, con videos espontáneos, conversaciones con ciudadanos y contenidos pensados para circular rápidamente en las distintas plataformas.

La campaña dejó de concentrarse exclusivamente en los discursos institucionales y pasó a disputar la conversación pública con formatos más ágiles.

Otro aprendizaje fue la capacidad de transformar los ataques de los adversarios en oportunidades para instalar mensajes propios. En lugar de limitarse a responder las provocaciones, los estrategas buscaron convertirlas en contenidos que reforzaran la identidad política y la historia personal de Lula.

El relato sobre el caso argentino y los planes de Massa

Durante la reunión en Puerto Madero, Massa escuchó las explicaciones sobre esos mecanismos y compartió el estado de las conversaciones que viene manteniendo para construir una alternativa política nacional frente al gobierno de Javier Milei.

El objetivo es articular a los distintos sectores del peronismo, superar las diferencias internas y sumar nuevos aliados que permitan ampliar la base electoral de una eventual coalición opositora.

Ese armado constituye uno de los principales desafíos del excandidato presidencial. La intención es que el frente no quede limitado a una reorganización del Partido Justicialista, sino que pueda incorporar dirigentes, espacios políticos y sectores sociales que hoy no necesariamente forman parte de la estructura tradicional del peronismo.

La experiencia brasileña ofrece, en ese sentido, un modelo de articulación entre una fuerza política con identidad propia y una red más amplia de organizaciones y simpatizantes. La campaña de Lula no se apoyó solamente en la estructura del PT: también buscó ampliar su alcance mediante la participación de referentes, militantes y ciudadanos que se involucraron en la difusión de los mensajes electorales.

Para el peronismo, la cuestión digital aparece como una dimensión central de la competencia hacia 2027.

En tal sentido, la reunión dejó en evidencia el interés de Massa por conocer de primera mano cómo funcionó una campaña que consiguió revertir una diferencia electoral inicial y terminó llevando a Lula a la Presidencia.

La combinación de organización digital, comunicación audiovisual, cercanía con los votantes y articulación política es parte de la experiencia que el exministro busca analizar mientras avanza con su propio proyecto de construcción opositora.

La visita de Janones, Kertész y Marroquim se inscribe así en una etapa de intercambio entre los equipos políticos de Brasil y la Argentina, con la mirada puesta en las elecciones de 2027 y en la posibilidad de trasladar al escenario local algunas de las herramientas que resultaron efectivas en la disputa electoral brasileña.