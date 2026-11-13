El Renaper actualizó el precio del DNI y pasaporte y definió quiénes los tramitarán gratis

Los documentos tendrán nuevos precios desde noviembre y el organismo estableció cómo acreditar la falta de recursos para acceder al DNI gratuito

No todas las personas deberán afrontar el costo de los nuevos trámites de documentación. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estableció un procedimiento para determinar quiénes pueden acceder a la gratuidad, mientras que dispuso aumentos en las tarifas: el pasaporte subirá un 30% y el Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrá incrementos de hasta el 100%.

La posibilidad de acceder a la exención dependerá de la situación económica de cada solicitante. Para ordenar ese mecanismo, el RENAPER definió nuevas pautas de evaluación y definió qué documentación deberán presentar quienes no consigan la aprobación automática.

Qué hay que presentar para obtener el DNI sin pagar

La Disposición 755/2026 incorporó el "Manual para la aprobación de gratuidad", que establece el procedimiento para eximir del arancel a quienes no tengan capacidad económica para afrontar el trámite.

El sistema contempla dos caminos para acceder al beneficio. En el primero, la autorización puede surgir directamente de los controles que realiza el RENAPER mediante el intercambio de información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ese cruce de datos permite determinar si corresponde conceder la gratuidad sin que la persona tenga que presentar un pedido.

Cuando la evaluación automática no habilita la exención, el interesado puede iniciar una solicitud voluntaria. En ese caso, deberá acompañar un Certificado de Gratuidad que permita acreditar su situación socioeconómica.

La constancia debe cumplir condiciones específicas: tiene que contar con la intervención de licenciados en Trabajo Social o profesionales afines de instituciones asistenciales, estar dirigida a la Dirección Nacional del RENAPER y haber sido emitida hace menos de 30 días.

Los expedientes se incorporan a la "Bandeja de Gratuidad" y quedan bajo análisis de la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI). Si la documentación presenta inconsistencias o no demuestra que se cumplen los requisitos económicos, el organismo rechazará el pedido y enviará una notificación automática al celular declarado por el solicitante.

Tener un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no alcanza para conseguir la exención. El RENAPER aclaró que también en esos casos es necesario demostrar la falta de recursos mediante la documentación correspondiente.

La reglamentación incluye, además, a los operativos móviles que se realizan en barrios y zonas determinadas. Para ofrecer trámites gratuitos, esas iniciativas deberán justificar previamente las condiciones socioeconómicas del área en la que se desarrollarán.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial y reemplazará a la Resolución 548/1992.

Cuánto costará sacar o renovar el DNI desde el 21 de noviembre

Quienes deban realizar el trámite y no estén alcanzados por la exención tendrán que considerar el nuevo cuadro tarifario. La Resolución 151/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Vicejefatura de Gabinete del Interior, fijó los importes que comenzarán a regir el 21 de noviembre.

Los valores dependerán del tipo de servicio elegido:

DNI regular: $20.000.

$20.000. DNI exprés: $52.000.

$52.000. DNI al instante: $114.000.

$114.000. DNI para extranjeros: $40.000.

La actualización implica subas de hasta el 100%, de acuerdo con la modalidad de emisión.

Pasaporte: los nuevos precios según el tipo de entrega

El otro cambio alcanza a los documentos de viaje y los pasaportes. Mediante la Disposición 759/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el RENAPER dispuso un incremento del 30% y estableció una nueva unidad para expresar los aranceles.

El valor de cada Unidad Arancelaria Documental (UAD) se estableció en $1.000. La conversión del cuadro tarifario comenzará a regir a los 10 días de la publicación oficial.

Con ese parámetro, los importes serán los siguientes:

Pasaporte ordinario para argentinos, con entrega regular: 130 UAD, equivalentes a $130.000.

130 UAD, equivalentes a $130.000. Pasaporte exprés: 260 UAD, equivalentes a $260.000.

260 UAD, equivalentes a $260.000. Pasaporte de resolución inmediata: 429 UAD, es decir, $429.000. Esta modalidad solo se ofrece en puntos habilitados.

429 UAD, es decir, $429.000. Esta modalidad solo se ofrece en puntos habilitados. Pasaporte excepcional para extranjeros y documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas: 130 UAD, equivalentes a $130.000.

La norma también establece qué sucede si el documento llega con errores formales que sean responsabilidad de la emisión. En esos casos, el RENAPER deberá realizar una nueva expedición sin cobrar otro arancel, siempre que el reclamo se presente dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega y que el error pueda verificarse mediante un simple cotejo documental.

Al fundamentar la actualización, el organismo señaló que busca "continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos". También indicó que la medida apunta a "garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer las necesidades del organismo y efectuar una reinversión más eficiente de sus recursos".