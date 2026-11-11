La cuenta que hay que hacer para saber si conviene tener auto propio o viajar en Uber

El seguro, la patente y la desvalorización se pagan aunque el auto no salga del garaje. Cuándo conviene la app y quiénes ahorran más, según CIPPEC

Seguro, patente, VTV, service. Aunque pase la mayor parte del día estacionado, un auto genera gastos todos los meses, y cada vez más personas se preguntan si vale la pena seguir teniéndolo o si conviene moverse en aplicaciones de viaje.

Un estudio de CIPPEC, hecho con datos de la app DiDi, puso números a esa pregunta. La respuesta depende de cuánto se use: si el auto recorre menos de 5.200 kilómetros por año, unos 14,5 km por día, sale más barato no tenerlo.

La lógica es simple: la mayor parte de lo que cuesta un auto no depende de cuánto se maneje. El seguro, la patente y la desvalorización se pagan igual aunque quede en el garaje toda la semana. En una app, en cambio, se paga solo cada viaje que se hace.

Por eso, a quien usa el auto solo los fines de semana o para trámites puntuales, la cuenta le da a favor de la app. Para quien viaja todos los días desde el Conurbano, en cambio, el auto propio sigue siendo la opción más barata.

¿Cuánto cuesta mantener un auto por año?

CIPPEC hizo la cuenta con el modelo más vendido de 2025: entre seguro, patente, VTV, mantenimiento y desvalorización, tener un auto cuesta unos $5 millones por año, unos $417.000 por mes. A eso hay que sumarle la nafta y el estacionamiento, que dependen de cuánto se use.

El cálculo del estudio deja afuera el combustible, que en el día a día es el gasto que más se nota. Con la nafta súper de YPF a $2.045 el litro en octubre en la Ciudad y el Conurbano, un auto que consume unos 8 litros cada 100 kilómetros gasta cerca de $850.000 por año solo en nafta si recorre 5.200 kilómetros. El detalle, en cuánto cuesta el litro de nafta en cada estación de servicio.

El punto de equilibrio está en unos 5.200 kilómetros por año, unos 930 viajes en app de 5,6 kilómetros, la distancia promedio. Por debajo, la app conviene, y el ahorro crece cuanto menos se maneja: quien hace 1.500 kilómetros por año, unos 270 viajes, ahorra cerca de $3,64 millones, y con 3.000 kilómetros el ahorro todavía supera los $2 millones.

¿Cuánto cuesta moverse en app?

En octubre de 2026, el viaje mediano costó $4.325 en Uber y $4.000 en DiDi, según el Observatorio Piggy, que analiza los gastos que registran sus usuarios. Los fines de semana, el ticket subió a $4.995 y $4.800, y en todo el mes un usuario típico gastó entre $19.000 y $20.000. El precio de cada viaje depende de la distancia, la hora y la demanda.

¿Quién ahorra y cuánto?

Quien usa el auto solo el fin de semana, unos 2.000 kilómetros por año, haría unos 360 viajes en app por cerca de $1,9 millones: ahorraría unos $3,1 millones frente a tener auto.

Para quien va a la oficina a 10 kilómetros, cinco días por semana, la cuenta casi se empata: en app gastaría cerca de $4,6 millones, y el ahorro de unos $400.000 se puede ir con un par de viajes con tarifa dinámica. En cambio, quien viaja 30 kilómetros de ida y 30 de vuelta desde el Conurbano gastaría en app cerca de $13,8 millones al año, casi el triple de lo que cuesta mantener el auto. A ese, le conviene el auto propio.

Las cuentas usan el costo por kilómetro que surge del estudio, unos $960, y no incluyen la nafta del auto propio, que haría más favorable la app.

Para CIPPEC, eso cambia la forma de pensar el auto: según cuánto se use, tenerlo deja de ser solo una elección de movilidad y pasa a ser también una decisión financiera. De hecho, el 75% de los usuarios de DiDi Express y el 71% de los de DiDi Moto no tiene auto propio.

¿Cuánto tiempo se ahorra con una app?

El tiempo también cuenta. En los viajes con un extremo fuera de la Ciudad, de unos 15 kilómetros, la app ahorra en promedio 18 minutos frente al transporte público; dentro de la Ciudad, apenas 4. En los trayectos más complejos, que exigen combinar colectivo y tren, la diferencia puede llegar a entre 25 y 50 minutos por día. En contra, la tarifa dinámica en horas pico o con lluvia puede encarecer mucho un viaje.

Según el informe, las apps no reemplazan al transporte masivo sino que lo complementan, sobre todo en el primer o el último tramo del viaje: para llegar a una estación o cuando el colectivo pasa poco. Eduardo Coello, gerente general de DiDi Argentina, sostuvo que la tecnología puede "resolver aquellos tramos en los que las personas tienen menos opciones".

Según CIPPEC, el 41% de los viajes con DiDi conecta zonas sin paradas de transporte público cercanas, y el 75% tiene origen o destino en barrios de vulnerabilidad socioeconómica media o alta.

¿Cómo saber si conviene vender el auto?

El primer paso es mirar cuántos kilómetros se hacen por año. El dato está en el cuentakilómetros o en la factura del último service, que registra el kilometraje. Si da menos de 5.200, la cuenta favorece a la app; si da mucho más, el auto propio sigue ganando.

Pero la decisión no es solo de plata. También pesan la seguridad, los horarios, si hay chicos que llevar al colegio, las escapadas de fin de semana y cuánto vale el tiempo de cada uno.

Para quien no quiere desprenderse del auto hay un camino intermedio: usarlo menos y combinarlo con apps y transporte público en los trayectos donde más cuesta, como los viajes al centro, donde estacionar es caro.

Más allá de las cifras, el estudio pone sobre la mesa un cambio de hábito: moverse ya no es solo llegar a destino. Para muchos hogares, también es una decisión sobre cómo usar la plata y el tiempo.