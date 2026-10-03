La patente, el seguro y la cochera continúan generando gastos aunque durante un determinado mes el auto prácticamente no se utilice

Comprar un auto 0km exige mucho más que reunir el dinero para retirarlo de una concesionaria. Después de la compra comienza una cuenta mensual que incluye combustible, seguro, patente, mantenimiento, cochera y otros gastos que, sumados, pueden convertir al vehículo en uno de los principales consumos del presupuesto familiar.

Para dimensionar cuánto cuesta tener un auto en septiembre de 2026, se puede tomar como referencia un Fiat Cronos Like 1.3, cuya lista de septiembre parte de $35.100.000. La gama actual del modelo fabricado en Argentina también incluye versiones Drive y Precision, con precios que llegan a $43.520.000.

El cálculo considera un uso de 12.000 kilómetros por año, equivalentes a 1.000 kilómetros mensuales. También incorpora una cobertura contra terceros completa, combustible, patente en la Ciudad de Buenos Aires, mantenimiento, un lavado mensual y una cochera de $200.000.

Mantener este auto demanda alrededor de $590.000 por mes, sin contar la compra del vehículo, financiación, patentamiento inicial, depreciación, peajes, multas ni reparaciones extraordinarias.

¿Cuánto cuesta mantener un auto 0km por mes?

El presupuesto mensual se construye a partir de seis gastos principales.

Gasto Costo mensual aproximado:

Combustible $161.250

Seguro $106.147

Patente $70.286

Mantenimiento $40.778

Lavado $12.000

Cochera $200.000

El total llega a $590.461; y sin cochera, la cuenta cae a aproximadamente $390.461 mensuales.

La diferencia es considerable porque estacionar el vehículo en CABA representa $2,4 millones al año en el escenario elegido. Es decir, la cochera por sí sola explica una parte muy importante del costo de tener un auto.

¿Cuánto se gasta en nafta para mantener un auto en 2026?

Para el ejercicio se consideró un recorrido de 12.000 kilómetros anuales y un consumo promedio de 7,5 litros cada 100 kilómetros. Eso implica utilizar unos 900 litros de nafta por año.

Con un precio de referencia de $2.150 por litro, el desembolso llega a $1.935.000 anuales, equivalente a $161.250 mensuales.

¿Cuánto cuesta el seguro de un auto 0km?

Para el Cronos se tomó como referencia una cobertura contra terceros completa de $106.147 mensuales. Durante un año, este concepto representa aproximadamente $1.273.764.

El seguro, sin embargo, es uno de los rubros donde más puede variar el precio entre conductores. La compañía elegida, la edad del titular, el domicilio de radicación, el modelo y versión, la suma asegurada, los antecedentes y los adicionales contratados pueden modificar la prima.

¿Cuánto paga de patente un auto en CABA durante 2026?

La Ciudad de Buenos Aires determina el impuesto a partir de la valuación correspondiente al vehículo y de las alícuotas establecidas para cada tramo. Para 2026, el Gobierno porteño informó que el esquema continúa tomando como referencia la valuación de los vehículos y que se aplican diferentes escalas.

Para el cálculo utilizado como referencia se tomó una valuación fiscal de $24.098.150, sobre la que se estimó una patente anual de aproximadamente $843.435. Eso equivale a unos $70.286 por mes cuando se prorratea el gasto anual.

La valuación oficial puede consultarse mediante los organismos correspondientes. La DNRPA publica las tablas de valuación de automotores y actualizó durante septiembre de 2026 la tabla vigente desde el 4 de septiembre.

Además, CABA estableció para 2026 una bonificación destinada a limitar el incremento del impuesto respecto del año anterior, por lo que el monto efectivamente abonado puede diferir del cálculo bruto según la situación del contribuyente.

¿Cuánto hay que guardar para el mantenimiento del auto?

El mantenimiento es un gasto que muchas veces queda escondido porque no se paga todos los meses. Para este ejercicio se reservan $489.333 anuales, equivalentes a $40.778 mensuales.

No significa que el propietario vaya a recibir una factura mensual exactamente por ese monto. La idea es generar un fondo para afrontar services, filtros, fluidos, neumáticos, frenos y otros componentes que se desgastan con el uso.

Fiat publica periódicamente precios de referencia para diferentes intervenciones de mantenimiento. En sus listas de servicios, por ejemplo, aparecen operaciones específicas para Cronos y Argo 1.3, aunque los valores dependen de la tarea y de la actualización correspondiente.

A medida que el auto acumula kilómetros, además, pueden aparecer gastos que no están contemplados en el primer mantenimiento.

¿Cuánto cuesta tener un auto si se suma una cochera?

Para el cálculo se tomó una cochera de $200.000 mensuales. En un año representa $2,4 millones.

Con este valor incorporado, el costo anual de mantener el Cronos asciende a aproximadamente $7.085.532.

La distribución queda de la siguiente manera:

Cochera: $2.400.000 ;

; Combustible: $1.935.000 ;

; Seguro: $1.273.764 ;

; Patente: $843.435 ;

; Mantenimiento: $489.333 ;

; Lavado: $144.000.

En términos porcentuales, la cochera representa aproximadamente el 34% del presupuesto, seguida por el combustible, con 27%, y el seguro, con 18%.

¿Cuánto cuesta cada kilómetro recorrido en un auto?

Con 12.000 kilómetros anuales, el costo estimado llega a aproximadamente $590 por kilómetro cuando se incorpora la cochera. Sin ese gasto, el valor baja a unos $390 por kilómetro.

¿El costo real de mantener un auto puede ser todavía mayor?

Los $590.461 mensuales representan solamente el escenario definido para esta estimación. No se incluyeron cuotas de financiación, patentamiento inicial, depreciación, peajes, estacionamiento medido, multas ni reparaciones extraordinarias.

Tampoco se contemplaron eventuales aumentos en combustible, seguro, cochera, mantenimiento o impuestos durante los próximos meses. Por eso, la cifra debe interpretarse como una fotografía de septiembre de 2026 y no como un costo fijo para todo el año.

El Fiat Cronos utilizado como referencia continúa ofreciendo el motor 1.3 Firefly en toda la gama y se comercializa con caja manual de cinco velocidades en la versión Like, mientras que las versiones superiores incorporan alternativas CVT. Fiat también informa elementos de seguridad como ABS, EBD, control de estabilidad, control de tracción, doble airbag frontal e ISOFIX.