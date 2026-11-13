Detuvieron a dos responsables jerárquicos de Metrogas por la explosión en Lanús

Tras la explosión, la investigación destaca fallas graves en la activación de protocolos y la intervención de cuadrillas no autorizadas

La Justicia ordenó la detención de dos jerárquicos de MetroGAS por incumplir el protocolo de emergencia tras la explosión en Remedios de Escalada, Lanús. La fiscalía N°6 descentralizada solicitó las capturas después de que la empresa no activara el sistema local de emergencias ante un escape de gas. Según se informó, ya se encuentran a disposición de la fiscalía general de Avellaneda-Lanús.

El pedido surge tras la investigación del hecho que dejó 21 heridos, seis de ellos en grave estado. La explosión se produjo cuando una rotura de caño generó una acumulación de gas que terminó en un estallido.

"Si se hubieran cumplido los protocolos de emergencia, esta situación se podría haber evitado. Ante un escape de gas en la vía pública, el primer paso es activar el sistema local de emergencias para disipar la fuga con líneas de agua", explicó Claudio Arale, director de Defensa Civil del Municipio.

Cómo fue la secuencia que terminó en la explosión

Una empresa tercerizada, Exgadet, realizaba trabajos con una tuneladora cuando dañó el caño de gas. Según reconstruyó Arale, los trabajadores detectaron la fuga y comunicaron el problema a MetroGAS.

La respuesta de la empresa fue enviar una cuadrilla propia para contener la situación. No activó a los servicios de emergencia locales, como establecen los protocolos.

"Al llegar personal de seguridad municipal, se entrevistó con esta cuadrilla. Les dijeron que tenían la situación controlada", relató el director de Defensa Civil.

Esa decisión provocó que el gas se acumulara sin las medidas de contención adecuadas. Recién cuando se produjo la explosión se activaron los servicios de emergencias del municipio.

Operativo de emergencia y situación actual de los heridos

Tras el estallido, se desplegó la totalidad del sistema de emergencias de Lanús. En el lugar trabajan más de 20 dotaciones de bomberos y más de 10 ambulancias.

Personal de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias Lanús y efectivos de seguridad coordinan las tareas. La evacuación alcanza a las personas que residen o trabajan dentro de un radio de 100 metros del lugar de la explosión.

"A la brevedad la gran mayoría va a poder volver a sus hogares", sostuvo Arale sobre los evacuados.

Del total de heridos, ocho ya fueron dadas de alta. Otras siete personas permanecen en observación en distintos centros de salud.

Los seis casos graves están internados en el Hospital Evita de Lanús. El resto de los pacientes fueron derivados al Hospital Vecinal y la Unidad Sanitaria Máspero.

Qué pasa con el suministro de gas en la zona

Arale aclaró que los vecinos no necesitan cerrar el gas en sus domicilios. La situación se encuentra contenida y no representa riesgo para quienes viven fuera del radio de evacuación.

MetroGAS debe concretar cuatro cortes en distintos puntos de la red: al este, oeste, norte y sur de la zona afectada. Hasta el momento completó tres de esos cortes.

"Por eso ya la llama disminuyó. Falta que terminen el último corte, que es el que está por la calle Iberlucea", detalló el funcionario.

Una vez que se complete el cuarto corte y se disipe completamente el riesgo de nuevas acumulaciones de gas, las autoridades evaluarán el retorno de los evacuados y el restablecimiento gradual del servicio en la zona.