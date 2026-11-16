Cambio de aceite, alineación y carga del aire acondicionado son parte del control básico antes de viajar. Qué otros detalles claves se suman

Con las vacaciones cada vez más cerca, muchos empiezan a planear el viaje en auto. Pero antes de cargar las valijas, hay un gasto que conviene tener en cuenta: poner el auto a punto para la ruta.

Según un relevamiento de precios en talleres, gomerías y casas de repuestos del AMBA, el control básico, con cambio de aceite, alineación y balanceo y carga del aire acondicionado, ya supera los $300.000. Si además hay que cambiar las pastillas de freno, la batería y las cuatro cubiertas, la cuenta se acerca a $1 millón.

No todos los autos necesitan todo. Pero un viaje largo, con el auto cargado y altas temperaturas, exige al máximo los frenos, el motor y los neumáticos. Por eso, una revisión antes de salir puede evitar un problema mucho más caro en el medio de la ruta.

Estos son los precios de referencia de cada arreglo y lo que conviene revisar antes de viajar.

Cuánto cuesta el cambio de aceite y filtros

Es el primer paso de cualquier revisión. En Norauto, el cambio de aceite y filtro cuesta desde $108.000 con un aceite mineral en promoción, y llega a $160.000 con un aceite sintético 5W40. Las opciones más premium superan los $227.000. A eso se puede sumar el filtro de habitáculo, que cuesta unos $17.000.

La diferencia entre un taller independiente y una concesionaria también pesa. El service en un taller independiente puede salir entre 38% y 57% menos que en la concesionaria, aunque en los autos con garantía el service oficial es prácticamente obligatorio.

Alineación, balanceo y frenos, los controles clave para la ruta

La alineación y el balanceo ayudan a que el auto no se desvíe y a que las cubiertas se gasten de forma pareja. En una gomería de zona norte, la alineación integral con balanceo de las cuatro ruedas cuesta $56.875 con descuento, sobre un precio de lista de $81.250.

Los frenos son otro punto que no se puede pasar por alto. En Norauto, el cambio de pastillas de freno delanteras cuesta $97.000 para modelos como el Gol, la Saveiro o el Palio, y $123.000 para autos como el Honda City, el Ford Focus o la Ecosport.

El aire acondicionado, el gasto del verano

Con el calor, el aire acondicionado deja de ser un lujo. En Norauto, la carga de aire acondicionado cuesta $147.900, y el servicio de control y carga llega a $180.640. Si el equipo no enfría bien, conviene revisarlo antes de salir, porque en temporada alta los talleres suelen tener demoras.

¿Cuánto cuestan las cubiertas y la batería?

Son los gastos más fuertes, pero no siempre hace falta cambiarlos. Para un auto chico, una cubierta 175/65 R14 cuesta entre $89.375 y $138.030, según la marca, en una gomería de la Ciudad. Cambiar las cuatro puede costar entre $357.000 y más de $550.000.

La batería es otro punto sensible con el calor. Una Moura de 12x65, una de las medidas más comunes, cuesta $182.000.

Qué conviene revisar antes de salir a la ruta

Los especialistas en seguridad vial recomiendan controlar especialmente los frenos, el nivel de aceite y de líquido refrigerante, la dirección, el estado y la presión de los neumáticos, incluido el auxilio, y las luces. También conviene llevar el kit de seguridad obligatorio y revisar que la documentación esté al día.

Un control a tiempo no solo da tranquilidad. En temporada alta, un auto parado en la ruta puede significar horas de espera por el auxilio, gastos de remolque y reparaciones de urgencia, que casi siempre cuestan más que un arreglo planificado.

Un gasto que conviene planificar

En un contexto de bolsillos ajustados, el mantenimiento del auto suele ser uno de los primeros gastos que se posterga. El cambio de aceite se estira unos kilómetros más, las cubiertas se usan hasta el límite y el ruido de los frenos se deja para "después de las vacaciones". El problema es que el viaje largo es justamente el momento en que esas postergaciones pasan factura.

A eso se suma que cambiar el auto se volvió cada vez más difícil para muchas familias. Con precios de autos nuevos y usados altos en relación con los ingresos, muchos optan por estirar la vida útil del que ya tienen. Y un auto con más años y más kilómetros necesita más controles, no menos. Por eso, el mantenimiento preventivo deja de ser un lujo y pasa a ser una forma de cuidar una inversión que no es fácil de reemplazar.