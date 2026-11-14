Los fanáticos de la indumentaria deportiva ya pueden acceder a rebajas y promociones exclusivas en un espacio renovado y con amplias ofertas

Destacan 2x1 en zapatillas, 80% de descuento en la segunda unidad y ofertas en artículos de fútbol.

Adidas cuenta con un nuevo outlet en la Ciudad de Buenos Aires con promociones en zapatillas, indumentaria deportiva y artículos de fútbol. El local funciona en el barrio de Núñez, a pocos metros del estadio Monumental, y ofrece distintas alternativas para quienes buscan productos de la marca con descuentos sobre los precios habituales.

Entre las propuestas comerciales se destacan el 2x1 en modelos seleccionados de zapatillas, una promoción con el 80% de descuento en la segunda unidad de determinados productos y precios especiales en botines y camisetas. Además, el establecimiento dispone de un sector con artículos de temporadas anteriores y pares discontinuos que tienen rebajas adicionales.

El nuevo comercio forma parte del complejo X-TIRO Sport · Food · Shops, que reúne propuestas vinculadas con el deporte, la gastronomía y las compras. Su ubicación, cerca del estadio de River Plate y de la avenida del Libertador, permite acceder al establecimiento desde distintos puntos de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

El outlet también cuenta con estacionamiento propio y beneficios de financiación y reintegros para quienes abonen con determinadas tarjetas bancarias. Entre ellos figura una promoción de BBVA para compras realizadas los viernes y sábados mediante MODO.

Dónde queda el nuevo outlet Adidas en Núñez y cuáles son sus horarios

El nuevo outlet de Adidas está ubicado en avenida Guillermo Udaondo 1365, en el barrio porteño de Núñez, dentro del complejo comercial X-TIRO Sport · Food · Shops. El establecimiento se encuentra a pocos metros del estadio Monumental, donde juega como local River Plate, y tiene conexión con una de las principales arterias de la zona: la avenida del Libertador.

La apertura incorpora una nueva alternativa para quienes buscan indumentaria y calzado deportivo de Adidas en Buenos Aires. La propuesta incluye productos para distintas actividades, desde zapatillas de uso urbano hasta equipamiento para fútbol y prendas de entrenamiento.

El local funciona todos los días, de 10 a 20. Por lo tanto, quienes quieran acercarse pueden hacerlo tanto durante la semana como los sábados, domingos y feriados, dentro de ese horario.

Otro de los servicios disponibles es el estacionamiento del complejo comercial. Quienes concurran en auto pueden acceder a una hora de estacionamiento sin cargo al realizar una compra en el establecimiento. Esta alternativa permite combinar las compras con otras actividades dentro del predio.

La ubicación también representa un punto de interés para los hinchas de River Plate, ya que el comercio ofrece productos oficiales del club. Entre ellos aparecen camisetas, camperas, chombas y prendas correspondientes a las líneas de entrenamiento.

Qué descuentos ofrece el outlet Adidas: 2x1 en zapatillas y 80% en la segunda unidad

Las promociones constituyen uno de los principales atractivos comerciales del nuevo outlet. La tienda reúne ofertas en calzado, indumentaria y artículos vinculados con el fútbol, aunque las condiciones varían según el producto y los modelos disponibles.

Una de las propuestas que se destacan es el 2x1 en determinados modelos de zapatillas Adidas. La promoción alcanza artículos seleccionados de las líneas urbanas y deportivas, con opciones desde $40.000 por unidad al llevar dos pares.

Esta modalidad permite adquirir dos pares dentro de los modelos incluidos en la campaña y acceder a un precio menor que el que tendría la compra individual de ambos productos. Sin embargo, es necesario consultar qué diseños participan, ya que el beneficio no alcanza necesariamente a todo el catálogo del local.

Otra de las ofertas es el 80% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados. La promoción comprende determinados artículos de calzado e indumentaria y establece una reducción sobre el precio de la segunda prenda o producto adquirido.

Entre los ejemplos difundidos durante los primeros días de funcionamiento aparecen los camperones de invierno. Con esta modalidad, las prendas quedan a $128.000 por unidad al comprar dos, de acuerdo con los valores informados en el relevamiento de la apertura.

La promoción puede resultar una alternativa para quienes buscan renovar parte de su vestuario deportivo o comprar más de una prenda en una misma operación. De todos modos, conviene verificar cuáles son los artículos alcanzados y si existen restricciones para combinar talles, colores o modelos.

Botines Adidas desde $31.500 y camisetas de la Selección Argentina

El nuevo outlet también incorpora una sección dedicada al fútbol, con botines, camisetas y prendas de entrenamiento. La oferta incluye productos de Adidas destinados tanto a quienes practican este deporte como a quienes buscan indumentaria vinculada con sus equipos y selecciones.

En el caso del calzado, hay botines desde $31.500. El precio corresponde a las opciones de entrada informadas durante la apertura y puede variar según el modelo, el talle y la disponibilidad.

La tienda también comercializa camisetas oficiales de la Selección Argentina. Según los valores difundidos, las versiones titulares se ofrecen a $149.000.

La presencia de estos productos amplía las alternativas de compra para quienes buscan indumentaria de fútbol dentro del mismo establecimiento. Además de las camisetas, se pueden encontrar prendas deportivas y artículos relacionados con las actividades de entrenamiento.

Otro segmento de la oferta está integrado por productos oficiales de River Plate. Por su cercanía con el estadio Monumental, el local cuenta con una propuesta dirigida también a los hinchas del club.

Entre los artículos disponibles se mencionan camisetas, camperas, chombas e indumentaria de entrenamiento. De esta manera, quienes visiten el outlet pueden encontrar productos de Adidas y prendas identificadas con el equipo de Núñez.

La disponibilidad de cada artículo depende del stock del establecimiento. Por eso, quienes busquen un modelo específico deberían consultar previamente si quedan unidades en el talle que necesitan.

Últimos pares de zapatillas con un 30% de descuento

Además de las promociones por cantidad, el outlet dispone de un sector con últimos pares de zapatillas que tienen un 30% de descuento directo.

Esta sección reúne modelos que pueden corresponder a colecciones anteriores o contar con disponibilidad limitada de talles. A diferencia del 2x1, la rebaja se aplica sobre determinados productos individuales.

La propuesta permite encontrar alternativas para quienes no necesitan comprar dos pares o prefieren elegir un único modelo. Sin embargo, la disponibilidad puede cambiar a medida que se venden las unidades existentes.

En este tipo de sectores, el talle disponible suele ser un factor determinante. Un mismo modelo puede tener diferentes precios y opciones de compra según las condiciones comerciales vigentes, por lo que conviene revisar las etiquetas y consultar al personal del local antes de pagar.

Las promociones del outlet abarcan así distintas modalidades: descuentos directos, beneficios por la compra de dos unidades y precios especiales en productos seleccionados. Cada alternativa tiene condiciones particulares que deben verificarse en el establecimiento.

Cómo pagar en el outlet Adidas y acceder a los descuentos de BBVA

A las promociones propias del comercio se suman beneficios bancarios para determinadas compras. Entre las opciones informadas figura una campaña para clientes de BBVA que utilicen tarjetas de crédito Mastercard mediante MODO.

El beneficio contempla un 30% de reintegro los viernes y sábados, junto con alternativas de financiación en seis o nueve cuotas sin interés para operaciones que superen los $250.000.

La posibilidad de combinar estas condiciones con las promociones del outlet depende de los términos de la campaña bancaria y de las reglas comerciales aplicables a cada producto. Por eso, antes de realizar una compra, es conveniente confirmar si los descuentos del establecimiento son acumulables con el reintegro y las cuotas.

También hay que tener en cuenta que los beneficios bancarios pueden estar sujetos a topes de devolución, requisitos de elegibilidad y condiciones específicas de cada tarjeta. El porcentaje de reintegro, por sí solo, no permite determinar cuánto se recuperará: es necesario revisar el límite establecido para la operación.

Para quienes planean realizar una compra superior a $250.000, las cuotas sin interés pueden representar otra alternativa de financiación. En ese caso, conviene comparar el importe final, la cantidad de productos adquiridos y el eventual reintegro para calcular el costo efectivo de la operación.

Qué tener en cuenta antes de comprar en el outlet Adidas de Núñez

Quienes quieran aprovechar las promociones del nuevo outlet deberían verificar algunas condiciones antes de elegir los productos. En primer lugar, es necesario consultar qué modelos participan del 2x1 y cuáles están incluidos en el descuento del 80% en la segunda unidad.

También conviene revisar la disponibilidad de talles y colores, especialmente en las secciones de últimos pares y artículos de temporadas anteriores. En esos casos, las unidades pueden ser limitadas y no necesariamente habrá reposición del mismo modelo.

Otro aspecto que se debe considerar es la posibilidad de combinar promociones. No todas las ofertas comerciales pueden utilizarse junto con otros descuentos o beneficios bancarios, por lo que resulta conveniente consultar las condiciones antes de confirmar el pago.

Los valores difundidos durante la apertura permiten identificar algunas de las referencias de precios del establecimiento:

Zapatillas seleccionadas: promoción 2x1, con opciones desde $40.000 por unidad al llevar dos pares

al llevar dos pares Camperones de invierno: $128.000 por unidad al comprar dos , mediante el descuento del 80% en la segunda unidad

, mediante el descuento del 80% en la segunda unidad Botines: precios desde $31.500

Camisetas titulares de la Selección Argentina: $149.000

Últimos pares de zapatillas: 30% de descuento directo en modelos seleccionados

Los precios y beneficios corresponden a la información difundida durante los primeros días de funcionamiento del comercio y pueden modificarse según el stock y las condiciones vigentes.

El outlet Adidas de avenida Guillermo Udaondo 1365 abre todos los días de 10 a 20 y cuenta con estacionamiento dentro del complejo X-TIRO Sport · Food · Shops. Para quienes se acerquen en vehículo, el predio ofrece una hora sin cargo con una compra en el establecimiento.