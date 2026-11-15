Jáuregui Festeja 2026: cómo es el festival gratuito en Luján con música y gastronomía

Jáuregui Festeja 2026 se realizará el 21 y 22 de noviembre en el marco del 142° aniversario de la localidad. Cada año convoca a más de 30.000 personas

La provincia de Buenos Aires tendrá una nueva propuesta para disfrutar durante el próximo fin de semana largo. Se trata de Jáuregui Festeja 2026, un festival con entrada libre y gratuita que reunirá a 20 artistas en vivo, más de 150 puestos de emprendedores y distintas opciones gastronómicas.

El encuentro se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en la localidad de José María Jáuregui, partido de Luján, que celebrará su 142° aniversario con una programación pensada para vecinos y visitantes de distintos puntos de la región.

La celebración es organizada por la Asociación Civil Comisión Fiesta Aniversario Jáuregui y, según los organizadores, convoca cada año a más de 30.000 personas. La propuesta combina música, gastronomía, producción regional y actividades recreativas para toda la familia.

El pasado miércoles 11 de noviembre más de dos millones de fieles se congregaron para ver al Papa León XIV en la Basílica de Luján, donde el Sumo Pontífice celebró su última homilía y acto de despedida de Argentina.

Qué actividades habrá en Jáuregui Festeja 2026

La música será uno de los grandes atractivos de esta edición. Durante las dos jornadas se presentarán 20 artistas en vivo, con un escenario equipado con sonido e iluminación profesional.

La propuesta también incluirá tres patios gastronómicos con especialidades de la cocina local, un patio cervecero artesanal con productores de la región y un sector de dulces con tortas fritas, pastelitos y otras preparaciones.

A su vez, los visitantes podrán recorrer una feria con más de 150 puestos de emprendedores, artesanos y productores regionales, donde habrá distintas alternativas para conocer y comprar productos.

Entre las actividades complementarias se destacan:

Exposición de autos clásicos.

Zona infantil con juegos para los más chicos.

Patio gastronómico con propuestas de comida local.

Sector de cerveza artesanal.

Feria de emprendedores y productores regionales.

Otra de las propuestas será un sorteo organizado para recaudar fondos y colaborar con la realización de la celebración.

La compra de un bono contribución cuesta $10.000 y permite participar por diez premios. Entre ellos se encuentran una moto scooter Beta 150 cc, un viaje para cuatro personas a las Cataratas del Iguazú, otro para dos personas a Salta, un televisor LED de 55 pulgadas y un iPhone 15 Pro.

También se sortearán una bicicleta, una motosierra, una hidrolavadora, un microondas y un almuerzo para cuatro personas.

El sorteo se realizará en vivo el domingo 22 de noviembre durante el festival. No será obligatorio estar presente para participar y los números se enviarán por correo electrónico una vez acreditado el pago.

Desde la organización aclararon que el bono es voluntario y que su recaudación permite sostener el carácter libre y gratuito del evento.

Cuándo y dónde será el festival gratuito de Luján

Jáuregui Festeja 2026 se desarrollará en Avenida Flandes y San Luis Gonzaga, en José María Jáuregui, partido de Luján. El acceso será libre y gratuito durante las dos jornadas.

Los horarios previstos son:

Sábado 21 de noviembre : de 16 a 2 h.

: de 16 a 2 h. Domingo 22 de noviembre: de 16 a 23.59 h.

La fecha coincide con el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado se trasladó al lunes 23 de noviembre. De esta manera, el festival se suma a las alternativas para quienes busquen una salida gratuita, con música, gastronomía y propuestas culturales en la provincia de Buenos Aires.

Para conocer más detalles sobre la programación, el sorteo y las actividades, se puede ingresar al sitio oficial de Jáuregui Festeja 2026.