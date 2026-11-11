Durante la ceremonia en Luján, León XIV invitó a reflexionar sobre el desafío de alcanzar unidad y esperanza en tiempo de crisis

El papa León XIV celebró este miércoles su última misa en la Argentina, en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde pronunció una homilía centrada en la reconciliación, la solidaridad y la necesidad de recuperar la esperanza frente a las dificultades sociales y personales.

Ante una multitud de fieles, el Pontífice agradeció los encuentros que mantuvo durante los últimos días con la sociedad argentina y destacó algunas características del país, como la hospitalidad, la solidaridad y las expresiones culturales de su gente.

"Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar 'entre mate y mate', una mano tendida para el que lo necesita", expresó.

Uno de los momentos centrales de la celebración llegó cuando convocó directamente al país a superar las divisiones y avanzar hacia una nueva etapa. "Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra", sostuvo.

La homilía también incluyó un recuerdo especial para el papa Francisco, una reflexión sobre las dificultades que atraviesan las familias argentinas y un llamado a transformar la fe en acciones concretas de ayuda a los demás.

Reconciliación con la historia y el presente de la Argentina

Uno de los principales ejes del mensaje de León XIV fue la necesidad de impulsar un proceso de reconciliación. El Papa pidió reconocer los errores, admitir las propias faltas y solicitar perdón como punto de partida para construir una sociedad con mayor paz y esperanza.

"Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor", planteó durante la celebración.

En ese contexto, trasladó el mensaje religioso a la realidad argentina y convocó a superar las heridas del pasado y las dificultades del presente para generar un futuro distinto.

La reconciliación, según explicó, debe estar acompañada por el amor y la caridad, valores que consideró necesarios para renovar los vínculos personales y comunitarios.

"Argentina, levántate y camina": el llamado del Papa

La frase más contundente de la homilía fue una exhortación directa al país: "Argentina, levántate y camina".

León XIV pronunció esas palabras al referirse al envío a la misión que forma parte de la celebración de la misa. En ese sentido, convocó a los argentinos a no permanecer indiferentes frente a las dificultades y a comprometerse con acciones orientadas al bien común.

El Pontífice completó su mensaje con una referencia a San Agustín: "Ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor".

De esta manera, vinculó el compromiso con la sociedad con la necesidad de que el amor y la caridad orienten las acciones cotidianas.

El recuerdo del papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján

Desde la Basílica de Luján, León XIV también tuvo palabras para su antecesor, el papa Francisco, a quien recordó por su vínculo con la Virgen María.

"Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón", manifestó.

El actual Pontífice destacó que Francisco enseñó con su vida a amar y venerar a María. También recordó una de las expresiones que solía utilizar al despedirse de los fieles: "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".

La evocación tuvo lugar en el santuario mariano, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

Las dificultades sociales y familiares que mencionó León XIV

Durante la homilía, el Papa hizo referencia a distintas situaciones que atraviesan las personas y las familias, entre ellas:

Las enfermedades

La pobreza

La falta de trabajo

La discriminación

Las rupturas familiares

Comparó esos padecimientos con el sufrimiento de María al pie de la cruz y señaló que, frente a esos momentos difíciles, las personas están llamadas a encontrar en la fe una oportunidad para renovar la esperanza.

"Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario", sostuvo.

León XIV también invitó a atravesar esas situaciones mediante procesos de perdón y reconciliación que permitan recuperar la paz, la esperanza y la caridad.

Una Iglesia donde haya lugar para todos

Otro de los conceptos centrales fue el de la inclusión dentro de la comunidad cristiana. El Papa sostuvo que todos están invitados a participar de la mesa de Cristo, con una atención especial hacia quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

"Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos", afirmó.

En ese marco, destacó que las distintas sensibilidades y convicciones presentes en la Iglesia pueden representar una riqueza, siempre que se mantenga el compromiso con la unidad.

También señaló que la comunión con Cristo debe traducirse en una participación activa dentro de la sociedad y no en un repliegue sobre los asuntos personales.

La solidaridad como una responsabilidad cotidiana

León XIV pidió que la fe no quede limitada a las palabras o a las celebraciones religiosas, sino que se exprese mediante acciones concretas.

"La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos", explicó.

En ese sentido, advirtió que la fe no debe llevar a desentenderse de las responsabilidades ni a aprovecharse de las necesidades ajenas.

El Papa también destacó los gestos cotidianos de solidaridad que, aunque muchas veces pasan inadvertidos, contribuyen a sostener a las familias y a las comunidades.

Como ejemplos, mencionó:

Al padre que madruga para llevar el pan a su casa

A la madre que acompaña durante largas noches de hospital a un hijo enfermo

Al amigo que comparte su tiempo con alguien que necesita ayuda

"No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor", señaló.

La Palabra de Dios como guía frente a la incertidumbre

En otro tramo de su mensaje, León XIV reconoció que muchas personas atraviesan momentos de cansancio, decepción y desorientación frente a las dificultades.

Para esos casos, propuso recurrir a las Escrituras como una guía para encontrar orientación y recuperar la esperanza.

"Necesitamos una brújula, una guía: ¡la tenemos en la Sagrada Escritura!", expresó.

El Pontífice utilizó el relato de los discípulos de Emaús para explicar cómo la presencia de Jesús permitió transformar la tristeza y el desaliento en esperanza.

A partir de esa referencia, convocó a los fieles a mirar la vida desde la fe y a mantener una actitud de confianza frente a las adversidades.

El pedido a la Virgen de Luján por el futuro argentino

En el cierre de la homilía, León XIV dirigió una oración a la Virgen de Luján, a quien pidió acompañamiento para su pontificado y protección para el pueblo argentino.

El Papa recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de la festividad de la Virgen de Luján, y expresó su deseo de cobijarse bajo su protección para afrontar la misión apostólica que tiene por delante.

También le pidió que acompañe al país en su camino hacia una sociedad con mayor unidad y compromiso comunitario.

"Guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad", expresó.

Finalmente, rogó que la Argentina pueda continuar recorriendo caminos de reconciliación, comunión y misión, iluminados por el mensaje de Jesucristo.

La última misa de León XIV en el país dejó así un mensaje articulado alrededor de cuatro conceptos que el propio Pontífice identificó durante su homilía: reconciliación, iluminación a través de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión. El llamado a construir un futuro basado en el amor y la solidaridad atravesó toda su intervención.