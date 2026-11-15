La normativa está vigente desde el 2 de noviembre e incorpora a las concesionarias entre los sujetos obligados a comunicar los movimientos registrales

La compra y venta de autos y motos tendrá nuevos controles en la Ciudad de Buenos Aires. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) amplió el régimen de información sobre las operaciones con vehículos e incorporó a las concesionarias, cuyas ventas cayeron hasta un 40% en lo que va del 2026, entre los sujetos obligados a comunicar los movimientos registrales.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 430/AGIP/26, publicada el jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial porteño, aunque su vigencia comenzó el 2 de noviembre.

La nueva normativa busca reforzar los controles tributarios sobre las operaciones de compraventa, inscripción inicial, transferencia y baja de automotores. También contempla los trámites realizados de manera virtual y establece obligaciones específicas para informar situaciones vinculadas con deudas de Patentes e Impuesto de Sellos.

Qué cambia para quienes compran o venden un auto o una moto

Una de las principales novedades es que las concesionarias y otros comerciantes habitualistas que participan en la comercialización de vehículos deberán informar las inscripciones iniciales de autos y motos cero kilómetro.

Hasta ahora, esta obligación alcanzaba principalmente a los encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.

Con el nuevo esquema, también quedan alcanzados los comerciantes que intervengan en las inscripciones iniciales realizadas a través del Registro Único Virtual (RUV) y del sistema Registro Único Nacional del Automotor (RUNA).

Esto significa que las operaciones realizadas de manera virtual también estarán sujetas al régimen de información de AGIP.

Qué información deberán presentar las concesionarias y los registros automotores

La normativa establece que los sujetos obligados deberán comunicar distintos datos relacionados con cada operación.

Entre la información requerida se encuentran:

Identificación de los compradores y demás intervinientes.

Dominio del vehículo.

Fecha y tipo de operación.

Monto involucrado en la transacción.

Descripción técnica del vehículo, en el caso de las inscripciones iniciales.

Número de registro correspondiente.

Además, se establecieron diferentes plazos para presentar los datos, según el tipo de trámite.

Las inscripciones iniciales, transferencias y denuncias de venta deberán informarse diariamente mediante el Sistema Unificado de Administración Tributaria Subnacional (SUATS).

En cambio, las bajas de automotores tendrán que comunicarse el último día hábil de cada semana a través de la misma plataforma.

Qué pasa si el comprador no quiere pagar las deudas de Patentes o Sellos

Otro de los puntos centrales de la resolución es el control sobre las deudas tributarias vinculadas con los vehículos.

Los registros automotores y los comerciantes habitualistas deberán informar cuando un comprador o responsable manifieste expresamente su voluntad de no cancelar deudas correspondientes a Patentes o al Impuesto de Sellos.

En esos casos, deberán identificar los tributos adeudados, las personas involucradas, el vehículo y los datos de la operación.

Para las negativas de pago de Patentes, la comunicación será mensual y deberá realizarse mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD), con acceso a través de Clave miBA Nivel 3.

En el caso del Impuesto de Sellos, el reporte deberá efectuarse diariamente y de manera individual por cada instrumento, mediante el aplicativo disponible en el sitio web de AGIP.

Qué sanciones prevé la nueva normativa

La resolución establece que toda la información presentada tendrá carácter de declaración jurada. Por ese motivo, los registros y comerciantes alcanzados deberán garantizar la veracidad de los datos y conservar la documentación respaldatoria durante los plazos previstos por la normativa vigente.

Además, advierte que el incumplimiento total o parcial de las obligaciones formales podrá derivar en las sanciones contempladas en el artículo 109 del Código Fiscal porteño.

De esta manera, la Ciudad amplía el control sobre las operaciones de compraventa de autos y motos y suma a las concesionarias al circuito de información tributaria, con el objetivo de mejorar la fiscalización de los movimientos registrales y los impuestos vinculados con los vehículos.