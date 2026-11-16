La cadena ofrece hasta 50% de descuento en zapatillas, zapatos y botas, más un código para sumar 20% extra en productos seleccionados del outlet

Grimoldi tiene rebajas online en calzado y accesorios para todos.

La cadena de calzado Grimoldi mantiene una sección de rebajas en su tienda online, con descuentos de hasta el 50% en distintos productos y categorías. La propuesta incluye zapatillas, zapatos, botas, borcegos, sandalias y accesorios, con alternativas para mujeres, hombres y niños.

A las rebajas publicadas en el sitio se suma una promoción específica para el outlet: quienes utilicen el código QUIERO20 pueden acceder a un 20% de descuento adicional en los productos alcanzados por la campaña. Así, quienes estén buscando renovar el calzado o encontrar un modelo puntual tienen distintas alternativas para comparar precios y aprovechar las promociones disponibles.

La oferta incluye diferentes líneas de calzado y marcas comercializadas por Grimoldi. Hay opciones urbanas, deportivas, modelos para actividades al aire libre y productos con características específicas de confort o protección.

Además, la tienda informa alternativas de financiación con tarjetas y promociones bancarias. También establece condiciones de envío para las compras por internet y permite retirar los pedidos en sus locales.

La sección de rebajas está disponible en el sitio oficial de la compañía. Desde allí, los usuarios pueden filtrar los productos por categoría, talle y precio. Es una herramienta útil, sobre todo cuando se busca un tipo de calzado determinado y se quiere evitar recorrer todo el catálogo.

Qué productos se pueden encontrar en las rebajas de Grimoldi

El catálogo está organizado en tres grandes segmentos: mujer, hombre y niños. Cada uno cuenta con filtros específicos para facilitar la búsqueda según el tipo de calzado, el talle y el presupuesto disponible.

En el caso de las mujeres, la selección incluye:

Zapatillas urbanas y deportivas

Zapatos y tacos

Mocasines y balerinas

Botas, texanas y borcegos

Sandalias y ojotas

Zuecos, plataformas y pantubotas

Calzado para actividades al aire libre

La propuesta no termina en el calzado. También hay accesorios como carteras, mochilas, riñoneras, billeteras, medias y neceseres. Son productos que permiten sumar otros artículos al pedido y que, en algunos casos, también cuentan con descuentos propios.

Para los hombres, Grimoldi reúne zapatillas, zapatos casuales, modelos de vestir, botas, borcegos, náuticos, sandalias y ojotas. También aparecen productos destinados a actividades outdoor, una categoría que incluye calzado pensado para distintos terrenos y condiciones de uso.

En el segmento infantil, las opciones abarcan zapatillas, sandalias, borcegos, guillerminas y modelos outdoor. La variedad permite consultar alternativas para distintas edades, aunque la disponibilidad de numeraciones depende de cada artículo.

La tienda también comercializa accesorios para chicos, entre ellos mochilas y medias. En todos los casos, conviene revisar las opciones de talle antes de avanzar con el pedido, ya que los modelos incluidos en las rebajas pueden tener existencias diferentes.

Qué marcas participan de las promociones

Otro punto de la propuesta es la presencia de diferentes marcas dentro del catálogo. Grimoldi comercializa productos de firmas nacionales e internacionales y permite buscar las ofertas directamente por fabricante.

Entre las marcas que aparecen en las categorías de rebajas y outlet se encuentran:

Hush Puppies: cuenta con alternativas de calzado para diferentes ocasiones y líneas de confort

Merrell: comercializa modelos destinados a actividades al aire libre

Caterpillar: incluye zapatillas, botas y borcegos

Kickers: ofrece modelos para distintos públicos

Arezzo: presenta calzado y accesorios femeninos

A Pie: forma parte de las alternativas disponibles en el catálogo

También aparecen otras firmas, como Vans, New Balance, On, The North Face y Dr. Martens, dentro de las distintas categorías comerciales de la compañía.

Sin embargo, hay una cuestión que conviene tener presente: encontrar una marca en el catálogo general no significa que todos sus productos estén incluidos en las rebajas. Los descuentos dependen de cada artículo y de las campañas vigentes.

Por eso, si alguien busca unas zapatillas de una marca determinada, lo más conveniente es ingresar a la categoría correspondiente y comprobar qué modelos tienen precios promocionales.

Cómo conseguir el 20% de descuento adicional con el código QUIERO20

Uno de los beneficios que Grimoldi comunica en su sección de outlet es la posibilidad de sumar un 20% de descuento adicional mediante el código promocional QUIERO20.

La promoción corresponde a los productos incluidos en el Especial Outlet. Es decir, no alcanza con seleccionar cualquier artículo de la tienda: hay que comprobar que el producto elegido participe de la campaña.

El procedimiento para utilizar el cupón es sencillo:

Ingresar al sitio oficial de Grimoldi

Acceder a la sección de outlet y consultar los productos disponibles

Seleccionar el calzado o accesorio que se desea comprar

Agregar el artículo al carrito

Ingresar el código QUIERO20 en el espacio destinado a cupones de descuento

en el espacio destinado a cupones de descuento Comprobar que el beneficio se haya aplicado sobre el importe de la compra

El sistema permite verificar el descuento antes de finalizar la operación. Si el producto no está alcanzado por la promoción, el cupón podría no resultar válido.

Además, hay que considerar que los descuentos anunciados como de hasta el 50% representan el porcentaje máximo de rebaja dentro de la selección. No todos los modelos tienen el mismo descuento. Algunos pueden ofrecer una reducción menor y otros quedar fuera de la campaña.

La verdad es que este detalle puede modificar bastante el precio final. Por eso, antes de confirmar la compra, conviene revisar el importe actualizado en el carrito y comprobar si se aplicó el beneficio adicional.

Qué opciones de financiación ofrece Grimoldi

Las promociones de calzado se complementan con alternativas de financiación para las compras realizadas a través de la tienda online.

En su página, Grimoldi informa que ofrece tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard. Además, comunica la posibilidad de acceder a seis y nueve cuotas sin interés en compras desde $150.000, con exclusiones para determinadas marcas.

En particular, la promoción de seis y nueve cuotas no incluye productos de New Balance, Havaianas y On.

La empresa también publica promociones bancarias que pueden variar según la entidad, el medio de pago y las condiciones de cada campaña. Algunas permiten combinar descuentos con planes de financiación, mientras que otras contemplan reintegros o beneficios exclusivos.

Entre los medios de pago aceptados por la tienda figuran:

Tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express

Tarjetas de débito

Mercado Pago

Mercado Crédito

MODO

La disponibilidad de cuotas y descuentos bancarios debe consultarse al momento de realizar la compra. Los beneficios pueden cambiar según el banco, la tarjeta utilizada y la vigencia de cada promoción.

En este escenario, comparar las alternativas de pago puede marcar una diferencia en el presupuesto. No es lo mismo acceder a un descuento directo que financiar el importe en varias cuotas sin interés. Por eso, conviene mirar el precio final y las condiciones antes de elegir cómo pagar.

Envíos gratis y costos de entrega según la ubicación

Grimoldi también incorpora beneficios relacionados con la entrega de los pedidos. Según las condiciones publicadas en su tienda online, ofrece envío tradicional gratuito a todo el país para compras superiores a $150.000.

Para las operaciones que no alcanzan ese importe, la empresa detalla los siguientes costos de envío:

CABA y GBA: $4.900

Córdoba y Santa Fe: $6.900

Noroeste, Cuyo y Litoral: $7.900

Patagonia: $8.900

Dentro de la región del Noroeste, Cuyo y Litoral se incluyen provincias como Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y San Luis.

En cuanto a los plazos de entrega, la compañía informa que los pedidos pueden demorar hasta seis días hábiles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y hasta nueve días hábiles en el interior del país.

Estos períodos comienzan a contarse desde las 48 horas hábiles posteriores a la compra. Además, pueden extenderse por feriados o fines de semana.

La empresa aclara que no realiza envíos a Tierra del Fuego. También ofrece la posibilidad de retirar las compras en sus locales, de acuerdo con las condiciones disponibles para cada operación.

Este aspecto merece atención al calcular el gasto total. Un producto puede tener un descuento determinado, pero el costo de entrega también influye en el importe que finalmente se paga. Si la compra supera los $150.000, el envío tradicional gratuito puede representar otro beneficio para tener en cuenta.

Cómo consultar los talles y la disponibilidad de cada producto

La tienda online de Grimoldi incorpora filtros para buscar calzado según la numeración. En la sección de rebajas se pueden seleccionar distintos talles y combinar esa búsqueda con las categorías de productos.

La disponibilidad cambia según el modelo, por lo que no necesariamente se encuentran todas las numeraciones para cada artículo. Esto puede ocurrir especialmente con los productos que forman parte de campañas de liquidación.

Además, la empresa cuenta con una guía para determinar el talle adecuado. El procedimiento consiste en apoyar una hoja contra una pared, colocar el pie sobre ella con el talón en contacto con la pared y marcar el punto más largo del pie.

Después, se mide la distancia entre el talón y la marca realizada. Esa longitud, expresada en centímetros, sirve como referencia para consultar la tabla de equivalencias.

Grimoldi advierte que los talles pueden variar según el diseño o modelo del calzado. Si la medida obtenida queda entre dos numeraciones, recomienda elegir el talle más grande.

La consulta puede evitar inconvenientes, sobre todo cuando se compra por internet y no existe la posibilidad de probarse el calzado antes de recibirlo. También resulta útil revisar las características particulares de cada modelo y las condiciones de cambio publicadas por la compañía.

Dónde consultar las ofertas de Grimoldi

Las promociones se encuentran disponibles en la tienda online de la compañía, dentro de las secciones de rebajas y outlet. Desde allí se puede acceder a las categorías para mujer, hombre y niños, consultar las marcas y aplicar filtros por talle y precio.

La página permite conocer las condiciones de cada promoción y revisar los beneficios disponibles para los distintos medios de pago.

Los descuentos, los precios y las existencias pueden modificarse según el producto y la disponibilidad de stock. Por ese motivo, el importe que aparece al momento de agregar un artículo al carrito es el que conviene tomar como referencia para evaluar la operación.

Quienes quieran conocer los modelos incluidos en la campaña, comparar precios o buscar un talle específico pueden ingresar directamente a la sección de rebajas de Grimoldi.