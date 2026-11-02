Aprovechá beneficios exclusivos en accesorios y modelos seleccionados, con cuotas sin interés y envíos gratis en las compras superiores al mínimo

El envío es gratis para compras superiores a $150.000; de lo contrario, los costos varían.

Grimoldi ofrece hasta 50% de descuento, más un 20% extra (código QUIERO20) en el outlet de calzado y accesorios.

Grimoldi mantiene una sección de rebajas en su tienda online con descuentos de hasta 50% en calzado para mujer, hombre y niños. La propuesta incluye zapatillas, botas, borcegos, sandalias y zapatos de distintas marcas. Además, el Especial Outlet permite acceder a un 20% de descuento adicional mediante el código QUIERO20. La empresa también ofrece cuotas sin interés, promociones bancarias y envío gratuito a partir de determinado monto de compra.

La temporada de rebajas de Grimoldi reúne productos de distintas categorías y marcas en una sección especial de su tienda electrónica. Los descuentos alcanzan hasta el 50% en determinados artículos y se complementan con una promoción adicional para quienes buscan productos incluidos en el outlet.

La propuesta contempla opciones de calzado para distintos públicos y usos, con un catálogo que incluye zapatillas urbanas, modelos deportivos, botas, borcegos, sandalias, mocasines y zapatos, además de accesorios como carteras, mochilas, billeteras y riñoneras.

Uno de los principales atractivos de la campaña es la posibilidad de sumar un 20% de descuento mediante el código QUIERO20 en los productos seleccionados de la sección Especial Outlet. De esta manera, quienes ingresen a la tienda pueden consultar las ofertas disponibles y verificar qué artículos permiten aplicar el beneficio adicional.

Cómo activar el código QUIERO20 y conseguir 20% extra en el outlet

Dentro de las promociones disponibles, Grimoldi destaca una sección identificada como Especial Outlet, que ofrece un 20% de descuento adicional con el código promocional QUIERO20.

El beneficio está destinado a los productos incluidos en esa categoría. Para utilizarlo, el comprador debe seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Grimoldi y seleccionar los artículos de la sección Especial Outlet

Agregar los productos deseados al carrito de compras

Localizar el campo destinado a los cupones de descuento durante el proceso de pago

Introducir el código QUIERO20 y seleccionar la opción para aplicarlo

y seleccionar la opción para aplicarlo Comprobar que la rebaja figure correctamente en el resumen de la operación

La promoción permite acceder a un descuento adicional sobre los precios de oferta de los artículos seleccionados. Sin embargo, es necesario revisar las condiciones de cada producto y verificar que el cupón se encuentre habilitado antes de finalizar la compra.

La sección Especial Outlet contempla diferentes categorías para mujer y hombre, además de opciones de calzado infantil. En el caso de las mujeres, aparecen zapatillas, zapatos, botas, texanas, borcegos, pantubotas, sandalias, plataformas, balerinas y modelos para actividades al aire libre.

Para hombres, el catálogo incluye zapatillas, borcegos, zapatos casuales, náuticos, sandalias, ojotas y calzado outdoor. También hay una categoría de accesorios con descuentos de hasta 40%, según los artículos disponibles.

La disponibilidad de los productos depende del stock y de los talles existentes. Por ese motivo, el porcentaje anunciado no implica que todos los modelos tengan la misma rebaja ni que todas las opciones permitan utilizar el cupón adicional.

Qué marcas y modelos están incluidos en las rebajas

La tienda online reúne productos de marcas reconocidas como Hush Puppies, Vans, New Balance, On, Merrell, Caterpillar, Dr. Martens, Arezzo, A Pie, Kickers, Jansport y The North Face, con filtros por talle y precio que facilitan la búsqueda.

La oferta permite buscar artículos por marca y categoría. También incorpora filtros por talle y precio, una herramienta que facilita la búsqueda de productos cuando el comprador tiene definido cuánto quiere gastar o qué tipo de calzado necesita.

En la sección femenina se pueden encontrar zapatillas, botas, sandalias, tacos, mocasines, zuecos y borcegos. A estas opciones se suman modelos de confort, calzado para actividades al aire libre y alternativas para distintas temporadas.

El catálogo masculino incluye zapatillas urbanas y deportivas, zapatos casuales y de vestir, botas, borcegos, náuticos y sandalias. También hay productos orientados a actividades outdoor, con modelos de distintas marcas.

Para los chicos, Grimoldi ofrece zapatillas, sandalias, borcegos, guillerminas y calzado para actividades al aire libre. La tienda también cuenta con accesorios y productos de marcas como Hush Puppies, Kickers, Vans y Jansport.

Además del calzado, la sección de rebajas permite consultar ofertas en carteras, mochilas, bolsos, billeteras, cinturones, riñoneras, medias y otros complementos. En el caso de los accesorios incluidos en el outlet, la empresa anuncia descuentos de hasta 40%.

Cuotas sin interés y promociones bancarias disponibles

Otro de los puntos de la propuesta comercial de Grimoldi es la financiación. La tienda informa que ofrece tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard.

También anuncia seis y nueve cuotas sin interés para compras superiores a $150.000. Esta alternativa tiene una condición particular: no incluye productos de New Balance y On.

Las opciones de financiación se complementan con promociones bancarias que pueden variar según la entidad, el medio de pago y las condiciones de cada campaña.

En la tienda online también aparecen alternativas de pago con tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard y American Express, además de Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO.

La combinación entre descuentos y financiación puede modificar el costo final de una operación, aunque es necesario revisar los requisitos de cada beneficio. Algunas promociones bancarias tienen días específicos de vigencia, topes de reintegro o condiciones vinculadas con determinadas tarjetas.

Por eso, antes de completar una compra conviene consultar las condiciones publicadas para el medio de pago elegido y comprobar si el descuento del producto puede combinarse con el beneficio bancario.

Envíos gratis y plazos de entrega según la región

Grimoldi ofrece envío tradicional gratuito a todo el país para las compras que superen los $150.000, con plazos de hasta seis días hábiles para el Área Metropolitana de Buenos Aires y hasta nueve días hábiles para el interior.

Para las operaciones que no alcanzan ese importe, la tienda publica diferentes tarifas de acuerdo con la región de destino.

En CABA y el Gran Buenos Aires, el costo del envío tradicional informado es de $4.900. Para Córdoba y Santa Fe, el importe asciende a $6.900, mientras que para las provincias del Noroeste, Cuyo y el Litoral se ubica en $7.900.

En Patagonia, el costo publicado es de $8.900. La cobertura de esta región comprende Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En cuanto a los plazos, la empresa estima entregas de hasta seis días hábiles para el Área Metropolitana de Buenos Aires y de hasta nueve días hábiles para el interior del país.

El plazo comienza a contarse a partir de las 48 horas hábiles posteriores a la realización de la compra. Además, puede extenderse cuando hay feriados o fines de semana.

La tienda aclara que no realiza envíos a Tierra del Fuego. También anuncia un servicio de envío express en 24 horas para determinadas operaciones dentro del AMBA, sujeto a las condiciones informadas en su plataforma.

Cómo elegir el talle correcto antes de comprar

Para quienes compran calzado por internet, Grimoldi dispone de una guía de talles que permite utilizar la medida del pie como referencia antes de seleccionar un modelo.

El procedimiento consiste en colocar una hoja sobre el piso, apoyada contra una pared, y fijarla con cinta. Luego, hay que pararse sobre ella con los talones en contacto con la pared y marcar el contorno de ambos pies.

El siguiente paso es identificar el punto más largo del pie y medir la distancia desde el talón hasta esa marca con una regla. El resultado, expresado en centímetros, sirve para consultar la tabla de equivalencias publicada por la empresa.

La tienda presenta tablas diferenciadas para mujer, hombre y niños, con las correspondencias entre los talles estadounidenses, argentinos y las medidas en centímetros.

De todas maneras, Grimoldi advierte que los talles pueden variar según el diseño y el modelo del calzado. Si una persona se encuentra entre dos números, la recomendación de la empresa es optar por el más grande.

Dónde consultar las ofertas y comprar los productos

Las rebajas se pueden consultar directamente en la tienda online de Grimoldi, dentro de la sección destinada a las ofertas de calzado y accesorios.

El sitio permite ordenar los artículos y aplicar filtros por categoría, talle y precio. También ofrece búsquedas por marca, lo que facilita encontrar productos específicos dentro del catálogo.

Para acceder al descuento adicional del outlet, hay que ingresar a la sección correspondiente y comprobar cuáles son los artículos alcanzados por el código QUIERO20.

Los precios, las promociones y la disponibilidad pueden modificarse de acuerdo con el stock y las condiciones comerciales de cada producto. Por eso, el importe definitivo debe verificarse en la ficha del artículo y en el resumen del carrito antes de confirmar el pago.

La campaña reúne descuentos de hasta 50% en determinados productos, un 20% adicional en los artículos incluidos en el Especial Outlet y distintas alternativas de financiación. A esto se suma el envío gratuito para compras superiores a $150.000, sujeto a las condiciones publicadas por la empresa.