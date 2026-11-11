El papa León XIV se despidió de la Argentina: "Este país ahora tiene dos Papas"

Tras conmover a miles de argentinos, León XIV culminó su recorrido con un mensaje que remarcó su vínculo histórico con Sudamérica

El papa León XIV abordó el avión que lo traslada a Lima, Perú, luego de completar su visita apostólica a la Argentina. El presidente Javier Milei participó de la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el último acto oficial de la agenda del Pontífice en el país.

La partida marcó el cierre de una visita que incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde el Papa encabezó encuentros religiosos y celebró una misa ante miles de fieles.

"Ahora Argentina tiene dos Papas"

El mensaje del papa León XIV al despedirse de Argentina

Al despedirse, León publicó un mensaje en el que agradeció su visita: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa".

León XIV se despidió de la Argentina: "Este país desde ahora tiene dos Papas"

En ese sentido, León XIV dejó una frase que vinculó su historia con la del país y la de su antecesor: "Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", escribió, en referencia a Francisco, nacido en Buenos Aires, y a su propio vínculo con los argentinos tras la visita.

Además, llamó a mantener la unidad religiosa y pidió continuar rezando unos por otros. "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján", sostuvo.

"¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluyó el Papa, quien inició su viaje hacia Perú luego de finalizar su agenda en el país.

La última jornada de León XIV en la Argentina

Antes de llegar a Ezeiza, León XIV completó las dos actividades previstas para su última jornada en el país. Por la mañana visitó el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad.

Luego se trasladó a Luján, donde celebró una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante la homilía, convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y su presente y pronunció una frase que sintetizó su mensaje: "Argentina, levántate y camina".

La celebración constituyó el último encuentro multitudinario del Pontífice con los fieles argentinos antes de abandonar el país.

Luego se trasladó a Luján, donde celebró una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La convocatoria reunió a una multitud estimada en alrededor de dos millones de personas, según las cifras difundidas durante la jornada por el Vaticano.

El mensaje de León XIV en Luján: "Argentina, levántate y camina"

La homilía en Luján fue uno de los momentos centrales de la despedida del Papa de la Argentina. Durante la celebración, León XIV convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y su presente para construir un futuro basado en el amor, la comunión y la solidaridad.

"Argentina, levántate y camina", expresó el Pontífice en uno de los pasajes más destacados de su mensaje.

También llamó a superar las divisiones y fortalecer los vínculos sociales. Sus palabras estuvieron acompañadas por referencias a la necesidad de construir una sociedad que atienda especialmente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La celebración frente al santuario mariano constituyó el último gran encuentro de León XIV con los fieles argentinos antes de abandonar el país.

El presidente Javier Milei participó del acto protocolar en el aeropuerto, acompañado por integrantes del Gobierno. La ceremonia representa el último contacto oficial entre el mandatario y el jefe de la Iglesia católica durante esta visita.

León XIV había sido recibido por Milei el domingo 8 de noviembre, cuando llegó a Aeroparque para iniciar su recorrido por la Argentina. Desde entonces, desarrolló una agenda que incluyó encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El regreso de León XIV a Perú, el próximo destino de su gira

Después de su paso por la Argentina, el Papa continúa su recorrido sudamericano en Perú, un país con el que mantiene un vínculo personal y pastoral de varias décadas.

Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, llegó por primera vez a Perú en 1985 como misionero agustino. Su trabajo religioso comenzó en la provincia de Morropón-Chulucanas, en la región de Piura. Luego regresó al país en 1988 para incorporarse a la misión agustiniana de Trujillo.

Durante esos años desarrolló tareas pastorales en comunidades rurales y sectores con dificultades de acceso a servicios y asistencia. En 2014, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo y ese mismo año fue ordenado obispo. También obtuvo la nacionalidad peruana.

Más adelante, Prevost asumió otras responsabilidades dentro de la Iglesia en Perú, entre ellas la administración apostólica del Callao. Su trayectoria en ese país explica la importancia de esta nueva escala de su viaje apostólico.

La llegada a Lima marcará el inicio de la última etapa de la gira sudamericana de León XIV, después de sus actividades en Uruguay y la Argentina.