El desperfecto generó demoras y reprogramaciones, mientras equipos técnicos trabajaban para restablecer el normal funcionamiento del servicio

United Airlines suspendió todos sus vuelos de salida en Estados Unidos durante la mañana de este lunes. La aerolínea enfrentó una interrupción generalizada de sus sistemas que afectó las operaciones en aeropuertos de todo el país.

La compañía confirmó el problema a través de su cuenta oficial de X. "Hoy temprano experimentamos un inconveniente relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto", indicó.

La Administración Federal de Aviación (FAA) aclaró que se trataba de un problema interno de United. "No es un fallo de los equipos de la FAA", especificó la agencia.

Pasajeros varados en terminales reportaron demoras y cancelaciones. Muchos consultaban compulsivamente la app móvil de United en busca de actualizaciones sobre sus vuelos.

La aerolínea descartó que el incidente estuviera relacionado con un ataque de ciberseguridad, aunque no brindó detalles técnicos sobre la causa exacta de la falla.

Los vuelos en curso no se vieron afectados. Las operaciones de United Express tampoco sufrieron interrupciones durante el incidente.

Un patrón preocupante de fallas tecnológicas

El problema en United ocurre apenas tres días después de una crisis mucho mayor. El viernes pasado, la FAA tuvo que suspender las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas.

Aquel incidente involucró a 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo del país. La FAA atribuyó el colapso a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares.

Las consecuencias fueron masivas. La agencia reportó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque reconoció que no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.

El lunes también se registraron problemas tecnológicos en el sector bancario estadounidense, con cientos de usuarios denunciando dificultades para acceder a sus cuentas de forma remota.

La acumulación de fallas sistémicas en pocos días genera inquietud. Aviación comercial, control de tráfico aéreo y banca enfrentaron interrupciones casi simultáneas.

United resolvió el problema y reanudó operaciones

La aerolínea informó que sus equipos técnicos trabajaron durante toda la mañana para restablecer el servicio. Poco después del mediodía anunció que el inconveniente había quedado solucionado.

United pidió disculpas a los pasajeros afectados. Les recomendó consultar las actualizaciones sobre sus vuelos a través de la aplicación móvil o del sitio web oficial de la compañía.

Las autoridades aeronáuticas aún no han emitido un informe sobre si existe alguna conexión entre las fallas recientes de United Airlines y los problemas sistémicos de la FAA del viernes pasado.