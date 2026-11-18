En diciembre se liquidan salario mensual, bono de fin de año y proporcional de aguinaldo, con montos variables según escalas laborales

Administrativos F y Vendedores D son los que más cobran. Ningún cajero alcanza los $2 millones con esos conceptos.

Diciembre llega con varios conceptos en la liquidación de los empleados de comercio. Durante el mes, los trabajadores cobrarán los salarios correspondientes a noviembre, la segunda cuota del bono extraordinario y el medio aguinaldo. Según la categoría y los adicionales que correspondan, algunos ingresos pueden superar los $2,2 millones.

La diferencia entre una categoría y otra puede ser significativa. Los administrativos F y los vendedores D encabezan las estimaciones, con ingresos de $2.200.556 al sumar el sueldo, el aguinaldo y el bono. En cambio, ninguna de las categorías de cajeros alcanza los $2 millones con esos mismos conceptos.

Los pagos forman parte del acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

La negociación estableció una actualización salarial del 5,7%, distribuida en tres cuotas del 1,9%, además de una suma fija y un bono extraordinario. A estos importes se agrega el Sueldo Anual Complementario (SAC), que se paga en diciembre y equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre.

La verdad es que diciembre concentra varios pagos que conviene analizar por separado para entender cuánto dinero recibirá cada trabajador. El resultado final dependerá de la categoría, los años de antigüedad y el cumplimiento de las condiciones para cobrar el presentismo.

Cuánto cobran los empleados de comercio en diciembre de 2026, categoría por categoría

El acuerdo salarial firmado el 26 de octubre estableció un incremento del 5,7% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

La suba se distribuyó en tres tramos consecutivos del 1,9%. El primero correspondió a octubre y se cobró con los haberes abonados en noviembre. El segundo se aplica sobre los salarios de noviembre, que se perciben durante diciembre. Finalmente, el último tramo corresponde a diciembre y se reflejará en los recibos que se paguen en enero de 2027.

Además, el esquema contempla una suma fija de $100.000. Con estos conceptos, los salarios básicos de diciembre quedan establecidos de la siguiente manera, antes de incorporar los adicionales que pueda percibir cada trabajador:

Maestranza

Categoría A: $1.378.222.

Categoría B: $1.381.807.

Categoría C: $1.394.369.

Administrativos

Categoría A: $1.391.680.

Categoría B: $1.397.068.

Categoría C: $1.402.449.

Categoría D: $1.418.603.

Categoría E: $1.432.061.

Categoría F: $1.451.804.

Cajeros

Categoría A: $1.296.165.

Categoría B: $1.302.449.

Categoría C: $1.310.526.

Personal auxiliar

Categoría A: $1.396.165.

Categoría B: $1.405.139.

Categoría C: $1.434.754.

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.406.938.

Categoría B: $1.423.088.

Vendedores

Categoría A: $1.396.165.

Categoría B: $1.423.091.

Categoría C: $1.432.061.

Categoría D: $1.451.804.

Estos valores permiten identificar cuánto corresponde a cada categoría dentro de la escala salarial. Sin embargo, no necesariamente coinciden con el importe que aparecerá en todos los recibos de sueldo. Y es que la antigüedad, el presentismo y otros conceptos previstos en el convenio pueden modificar la liquidación individual.

Qué empleados de comercio superan los $2 millones en diciembre

Al sumar el salario, el medio aguinaldo y la segunda cuota del bono extraordinario de $25.000, varias categorías de empleados de comercio superan los $2 millones durante diciembre.

Las diferencias se observan con mayor claridad al comparar los distintos agrupamientos. Los administrativos y los vendedores de las categorías superiores registran los ingresos más altos, mientras que los cajeros quedan por debajo de ese umbral.

De acuerdo con las estimaciones, los importes quedan distribuidos de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $2.090.845.

Categoría B: $2.096.190.

Categoría C: $2.114.920.

Administrativos

Categoría A: $2.110.911.

Categoría B: $2.118.944.

Categoría C: $2.126.967.

Categoría D: $2.151.053.

Categoría E: $2.171.119.

Categoría F: $2.200.556.

Cajeros

Categoría A: $1.968.497.

Categoría B: $1.977.866.

Categoría C: $1.989.909.

Personal auxiliar

Categoría A: $2.117.598.

Categoría B: $2.130.978.

Categoría C: $2.175.135.

Auxiliar especializado

Categoría A: $2.133.661.

Categoría B: $2.157.740.

Vendedores

Categoría A: $2.117.598.

Categoría B: $2.157.745.

Categoría C: $2.171.119.

Categoría D: $2.200.556.

Los números muestran que los administrativos de categoría F y los vendedores de categoría D alcanzan los $2.200.556. Son los dos grupos que encabezan la escala de ingresos considerada en esta estimación.

En el caso de los cajeros, la situación es diferente. Ninguna de las tres categorías llega a los $2 millones. Incluso la categoría C, que tiene el importe más alto dentro de ese agrupamiento, queda en $1.989.909. Es decir, se aproxima a ese límite, aunque no llega a superarlo.

Hay una cuestión que conviene tener presente al revisar estos valores: se trata de importes brutos y de referencia. Los cálculos contemplan trabajadores sin antigüedad ni presentismo. Por eso, el dinero que finalmente reciba cada empleado puede ser mayor cuando se incorporen los adicionales correspondientes.

Cómo se paga el bono extraordinario a los empleados de comercio

El acuerdo paritario también incluye una suma extraordinaria para los trabajadores alcanzados por la negociación. En diciembre corresponde cobrar la segunda cuota, de $25.000.

Este importe se incorpora a la liquidación del mes y se suma al salario y al medio aguinaldo. Por eso, tiene incidencia directa en los montos estimados para cada categoría.

Además, el esquema salarial contempla una suma fija de $100.000, que también debe considerarse al analizar los valores de las escalas. Para entender cuánto cobra un empleado durante diciembre, entonces, es necesario diferenciar el salario correspondiente al período de los pagos extraordinarios y del SAC.

El cronograma de aumentos todavía tiene un tramo pendiente. El incremento del 1,9% correspondiente a diciembre se incorporará a los salarios que se abonen en enero de 2027. Por lo tanto, ese porcentaje no debe confundirse con la actualización que se percibe durante diciembre.

Cómo se calcula la antigüedad de los empleados de comercio

La antigüedad es otro de los conceptos que puede modificar el sueldo de los trabajadores mercantiles. De acuerdo con el convenio colectivo, corresponde un adicional del 1% por cada año trabajado.

El porcentaje se calcula sobre el salario básico y las sumas no remunerativas que correspondan. En términos concretos, esto significa que dos empleados que realizan la misma tarea y pertenecen a una idéntica categoría pueden cobrar importes diferentes si tienen distinta cantidad de años de servicio.

Por ejemplo, una persona con cinco años de antigüedad suma un adicional equivalente al 5%, mientras que otra que lleva diez años en la actividad recibe un 10%.

La diferencia puede notarse en la liquidación mensual y también debe contemplarse al realizar una estimación del ingreso total. Por eso, los valores de las escalas salariales sirven como punto de partida, pero no siempre reflejan lo que cada trabajador encontrará en su recibo.

Cuánto representa el presentismo en el sueldo de comercio

El presentismo es otro adicional que deben tener en cuenta los empleados de comercio. Este concepto representa un 8,33% y se liquida según lo establecido en el artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Para cobrarlo, el trabajador debe cumplir con las condiciones de asistencia previstas en la normativa convencional. Las ausencias y las situaciones particulares contempladas en el convenio pueden incidir en el derecho a percibir este adicional.

Al igual que sucede con la antigüedad, el presentismo modifica el ingreso final. De ahí que resulte necesario revisar las condiciones de cada relación laboral antes de tomar los importes de referencia como una cifra definitiva.

En otras palabras, un empleado sin antigüedad ni presentismo tendrá una liquidación diferente de la de un compañero que lleva varios años en la empresa y reúne los requisitos para cobrar ambos conceptos.

Qué tener en cuenta al calcular el sueldo de diciembre de 2026

Los empleados de comercio encontrarán en diciembre una liquidación integrada por distintos conceptos. El salario correspondiente a noviembre, la segunda cuota del bono extraordinario y el medio aguinaldo conforman los principales componentes de los ingresos previstos para el mes.

A estos importes pueden agregarse los adicionales por antigüedad y presentismo, además de otros conceptos que correspondan según las condiciones laborales de cada trabajador.

También hay que prestar atención a las fechas de aplicación de los aumentos. El segundo tramo del 1,9% se aplica sobre los salarios de noviembre y se cobra en diciembre. El último porcentaje, en cambio, corresponde a diciembre y se percibirá con los haberes de enero de 2027.

Así, las cifras de cada categoría permiten tener una referencia de cuánto pueden cobrar los trabajadores mercantiles durante diciembre. Sin embargo, para conocer el importe exacto habrá que revisar cada recibo y comprobar qué adicionales y descuentos corresponden en cada caso.