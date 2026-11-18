El antiguo Showcenter de Haedo se convierte en Oeste Outlet, el nuevo desarrollo de IRSA que tendrá primeras marcas, gastronomía y entretenimiento

Una inversión millonaria para el oeste bonaerense, generando empleos en la zona.

El antiguo Showcenter se convierte en un centro con formato outlet, marcas, gastronomía, cines y entretenimiento.

El nuevo shopping Oeste Outlet de IRSA ya tiene fecha confirmada de apertura. Será el próximo 3 de diciembre, desde las 10. Así lo confirmó a través de sus redes sociales, donde también detalló algunas de las marcas que estarán presentes.

De esta manera, el antiguo Showcenter de Haedo, ubicado en las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón, se convertirá en un nuevo centro comercial en la zona Oeste del Gran Buenos Aires. Las obras de remodelación entraron en la recta final y el espacio combinará compras, gastronomía y entretenimiento.

Abre el nuevo shopping outlet que tendrá Adidas, Nike y otras primeras marcas

En su cuenta de Instagram, desde Oeste Outlet confirmaron la fecha de apertura e invitaron a sus seguidores a acercarse.

"¡Ahora sí, tenemos fecha y muchas ganas de festejar! El 3 de diciembre a las 10hs abre Oeste Outlet y queremos que seas parte de este gran comienzo", dice el último mensaje subido a sus redes.

En las redes de Oeste Outlet confirmaron la apertura el próximo 3 de diciembre

"Grandes marcas, precios outlet y un nuevo lugar para disfrutar en el Oeste. ¡Agendá la fecha, compartí la noticia y preparate para ser parte de este gran comienzo!", agrega.

En distintos posteos, además, confirma algunas de las marcas que estarán presentes en el shopping. Entre ellas, se encuentran Prüne, XL, Ver, jugueterías Neverland y Carrousel; Levi’s, Adidas, Addnice, Miniso, Rusty, Cristobal Colón, Enzo, Café Martínez, la heladería Tiprendo, 365 kioscos, Nico, Macowens y Selú son las que aparecen por el momento.

Cómo será el nuevo shopping de IRSA Oeste Outlet

IRSA adquirió en septiembre pasado el antiguo Showcenter y, desde entonces, puso en marcha un proyecto para transformar el predio en un nuevo polo comercial con formato outlet. La iniciativa apunta a renovar la propuesta del complejo y atraer consumidores del oeste del Gran Buenos Aires.

El desarrollo contempla unos 75.000 metros cuadrados construidos y alrededor de 50 locales comerciales, con una oferta que combinará compras con descuentos, gastronomía y alternativas de entretenimiento.

Entre las principales características que tendrá Oeste Outlet se destacan:

Locales comerciales: unos 50 espacios destinados a distintas marcas y propuestas, principalmente de indumentaria y otros productos.

Cines: se mantendrán las 14 salas del complejo Showcase.

Gastronomía: renovación del área de comidas, con capacidad estimada para 750 personas.

Entretenimiento: un sector recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.

Deportes: continuidad de las canchas de pádel y un gimnasio proyectado de 1.500 metros cuadrados.

Estacionamiento: más de 1.000 cocheras cubiertas para los visitantes.

El formato outlet será uno de los principales diferenciales frente a los centros comerciales tradicionales. La propuesta apunta a reunir marcas reconocidas con productos a precios promocionales, un segmento que busca captar consumidores que priorizan el ahorro al momento de comprar.

La ubicación también juega un papel central en el proyecto. IRSA apunta a captar público de Haedo, Morón, Ramos Mejía, Castelar y otras localidades del oeste bonaerense, con la intención de convertir al complejo en un punto de referencia comercial y recreativo para la zona.

IRSA invirtió más de u$s20 millones en un nuevo shopping en Haedo

La transformación del antiguo Showcenter forma parte de la estrategia de IRSA para ampliar y renovar su cartera de centros comerciales, que incluye emprendimientos como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

El nuevo shopping también tendrá impacto en el mercado laboral de la zona. Las previsiones difundidas contemplan la creación de más de 250 puestos de trabajo para cubrir las distintas actividades que funcionarán dentro del complejo.

Para facilitar la incorporación de trabajadores locales, el Municipio de Morón firmó un acuerdo con IRSA y canaliza las búsquedas a través de su Agencia de Empleo, que dará prioridad a los residentes del distrito.

Con la reconversión, el antiguo Showcenter se prepara para volver a ocupar un lugar destacado en la oferta comercial del oeste bonaerense, con un modelo que reunirá outlets, gastronomía, cine, deportes y entretenimiento bajo un mismo techo.