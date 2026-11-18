Desde el 1° de diciembre, los vehículos que no tengan patente deberán contar con una identificación municipal a raíz de los graves accidentes

Con la llegada de una nueva temporada de verano y después de los graves accidentes registrados en los médanos durante el último año, Pinamar, uno de los destinos de la Costa Atlántica que ya tiene más reservas, implementará un nuevo sistema de identificación para los vehículos todoterreno. A partir del 1° de diciembre de 2026, los UTV, cuatriciclos y motos que no tengan chapa patente deberán inscribirse en un Registro Municipal para poder circular por el distrito.

La disposición alcanzará tanto a los residentes como a los turistas que visiten la ciudad balnearia. Además, cada vehículo deberá contar con su propia inscripción, por lo que quienes tengan más de un rodado tendrán que realizar el procedimiento de manera individual.

El objetivo de la iniciativa es mejorar la identificación de los vehículos, reforzar los controles y facilitar la aplicación de infracciones en las playas mediante un sistema de registros digitales y lectores.

Cuánto cuesta registrar un UTV, cuatriciclo o moto en Pinamar

El nuevo registro tendrá un costo de inscripción inicial de $205.320. El importe incluye el alta y la entrega de los elementos identificatorios correspondientes.

De acuerdo con los valores informados por el Municipio, las tarifas serán las siguientes:

Inscripción inicial : $205.320.

: $205.320. Renovación anual : $136.880, a partir del segundo año.

: $136.880, a partir del segundo año. Reposición de chapa: $68.440.

Los montos están calculados sobre la base de módulos municipales, cuyo valor de referencia era de $590 a octubre de 2026, e incluyen la Tasa de Salud del 16%.

En cuanto a la identificación, los UTV y cuatriciclos recibirán dos chapas municipales, mientras que las motos tendrán un código QR que permitirá reconocer cada unidad.

Quedarán exceptuados del nuevo registro los vehículos que ya tengan patente y abonen el impuesto correspondiente. Sin embargo, las motos que pagan patente pero todavía no recibieron la chapa física también deberán completar la inscripción.

Qué vehículos podrán circular y cuáles serán las condiciones

El registro habilitará a los vehículos a transitar por los corredores autorizados de todo el Partido de Pinamar. La medida no estará limitada exclusivamente a La Frontera, uno de los sectores donde se concentran los controles durante la temporada.

También habrá condiciones específicas según el tipo de rodado:

UTV : podrán trasladar acompañantes, de acuerdo con las condiciones establecidas.

: podrán trasladar acompañantes, de acuerdo con las condiciones establecidas. Cuatriciclos : deberán circular sin pasajeros.

: deberán circular sin pasajeros. Motos: también deberán circular sin acompañantes.

La identificación municipal permitirá fortalecer los controles en distintos puntos del distrito, con herramientas digitales para verificar los datos de cada vehículo y registrar posibles infracciones.

Cómo hacer el trámite para circular en Pinamar

La inscripción se realizará completamente online a través del portal oficial del Municipio: portal.pinamar.gob.ar.

Los titulares deberán ingresar sus datos personales, cargar la documentación correspondiente al vehículo y realizar el pago del trámite. Posteriormente, podrán consultar el estado de la gestión desde la misma plataforma.

La obligatoriedad comenzará el 1° de diciembre de 2026. Por ese motivo, quienes tengan UTV, cuatriciclos o motos sin patente deberán completar el procedimiento antes de utilizar esos vehículos en el Partido de Pinamar.

Qué pasará con la Ecotasa en La Frontera

El nuevo esquema también contempla modificaciones vinculadas con la Ecotasa, el tributo municipal destinado al mantenimiento y la remediación de los médanos costeros.

El impuesto alcanzará a las camionetas 4x4 y a las motos con patente que ingresen a los sectores de La Frontera Norte y Sur. Los valores establecidos son:

Semanal $55.607,50

Mensual $106.937,50

Por temporada $320.812,50

Anual $427.750

La tarifa por temporada comprende el período que va del 15 de noviembre al 30 de abril.

En cambio, no deberán pagar la Ecotasa los UTV y cuatriciclos inscriptos en el Registro Municipal, los vehículos municipalizados en Pinamar ni aquellos que no ingresen a la zona de La Frontera.

De esta manera, el distrito bonaerense busca implementar un sistema de identificación y fiscalización antes del comienzo de la temporada alta, en un contexto marcado por la preocupación por los accidentes protagonizados por vehículos todoterreno en las playas y los médanos.