Los camioneros cobrarán en diciembre el sueldo de noviembre, el aguinaldo y adicionales. Cuánto gana cada categoría y qué aumento se espera

El sueldo de un camionero en diciembre de 2026 dependerá de la categoría y de los adicionales que correspondan según su empleo. De acuerdo con la última escala de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, el salario básico de un conductor de primera categoría asciende a $1.145.293,94, sin contar antigüedad, viáticos y otros conceptos que pueden incrementar sus ingresos.

Durante diciembre, los trabajadores del sector cobrarán los haberes correspondientes a noviembre y la segunda cuota del aguinaldo. Además, el mes incluye el Día del Trabajador Camionero, que se conmemora el 15 de diciembre y tiene un tratamiento especial establecido por el convenio colectivo.

Cuánto cobra un camionero en diciembre de 2026

La escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 establece diferentes remuneraciones según la categoría y las tareas que realiza cada trabajador. Estos son algunos de los básicos mensuales vigentes desde el 1° de noviembre, que sirven de referencia para los salarios que se pagan durante diciembre:

Conductor de primera categoría: $1.145.293,94.

Conductor de segunda categoría: $1.124.884,37.

Conductor de tercera categoría: $1.104.454,13.

Conductor de grúas de hasta 10 toneladas y operador de autoelevadores: $1.165.712,09.

Chofer de camión blindado: $1.231.336,29.

Chofer con firma: $1.322.426,73.

Peón : $1.046.010,72.

Ayudante mayor de 18 años: $1.025.964,11.

Los importes corresponden a los básicos de convenio y no representan necesariamente el dinero que recibe cada trabajador en mano. La liquidación puede incluir adicionales vinculados con la actividad, la antigüedad, los recorridos y las condiciones en las que se presta el servicio.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de los camioneros

El convenio contempla distintos conceptos que se agregan a la remuneración básica cuando se cumplen las condiciones previstas para cada tarea. Entre los valores generales establecidos en la escala de noviembre figuran:

Comida : $16.759,49.

Viático especial : $8.409,88.

Pernoctada: $19.520,15.

Estos conceptos no representan sumas fijas que todos los trabajadores cobren mensualmente. Su liquidación depende de las características del servicio, los viajes realizados y las condiciones de trabajo. En actividades específicas, como la recolección de residuos, los viáticos y otros adicionales también pueden tener un peso importante en el ingreso final, tal como ocurre con los salarios de los recolectores de residuos en CABA.

También existen adicionales específicos para determinadas ramas del transporte. Por ejemplo, el convenio contempla porcentajes extra para quienes trasladan combustibles, sustancias peligrosas, residuos industriales o realizan otras tareas especiales. En el transporte de larga distancia, además, se reconocen conceptos vinculados con los kilómetros recorridos y la permanencia fuera del lugar de residencia.

La antigüedad es otro factor que modifica el recibo. El convenio establece un adicional del 1% por cada año de servicio, calculado sobre todos los conceptos remunerativos. Por eso, dos trabajadores que se encuentran en la misma categoría pueden percibir importes diferentes.

Qué aumento tendrán los camioneros en diciembre

El acuerdo paritario firmado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas contempla una actualización del 1,6% para los salarios correspondientes a diciembre de 2026. El entendimiento forma parte del esquema de aumentos salariales acordado para el gremio.

Con ese incremento, el básico de un conductor de primera categoría pasará de $1.145.293,94 a $1.163.618,64. Ese importe corresponde al salario de diciembre, que se cobra durante enero de 2027, y no al haber que los trabajadores percibirán durante este mes.

El entendimiento también establece aumentos del:

1,6% para enero de 2027

1,5% para febrero de 2027

Además, prevé una instancia de revisión salarial durante la primera quincena de diciembre, en la que las partes podrán evaluar la evolución de los ingresos y analizar eventuales modificaciones.Bono extraordinario de $1.200.000: cuándo lo cobran los camioneros

Bono extraordinario de $1.200.000: cuándo lo cobran los camioneros

La paritaria también contempla una asignación extraordinaria no remunerativa de $1.200.000, que se abonará en cuatro cuotas de $300.000 entre enero y abril de 2027.

De esta manera, el pago no se suma al sueldo que se cobra en diciembre, sino que comenzará a percibirse durante el primer cuatrimestre del año próximo. Se trata de un concepto adicional al esquema de aumentos porcentuales acordado para el período.

Aguinaldo y Día del Camionero: qué se cobra en diciembre

En diciembre, los trabajadores registrados tienen derecho a percibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El importe equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre julio-diciembre.

La fecha límite legal para abonarlo es el 18 de diciembre. El monto puede variar según los conceptos salariales que haya percibido cada trabajador durante esos seis meses.

Por otra parte, el 15 de diciembre se celebra el Día del Trabajador Camionero. La fecha está contemplada en el convenio colectivo como una jornada especial. Si el empleado debe prestar servicios ese día, corresponde aplicar el tratamiento remunerativo previsto para esa jornada.

De esta manera, el ingreso que percibirá cada camionero durante diciembre no depende únicamente del básico de su categoría. También intervienen el aguinaldo, la antigüedad y los adicionales que correspondan según la actividad, los recorridos y las condiciones laborales.