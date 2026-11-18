La paritaria de los Camineros sigue transcurriendo en medio de algunos conflictos puntuales, donde el secretario Adjunto, Pablo Moyano, volvió a tener protagonismo. El acuerdo entre la organización gremial y las cámaras empresariales fue del 9,9% para el período septiembre-febrero, pero con una cláusula de revisión en diciembre.

Se estima que la discusión entre las partes no generará ningún inconveniente, ya que está pactado que en este encuentro se revisen los porcentajes liquidados y el proceso inflacionario de agosto a noviembre, que rondaría el 8%. Según fuentes gremiales, haciendo las subas ya otorgadas, se aplicaría una mejora que impactaría en las liquidaciones de haberes de enero y febrero.

A pesar de una baja en la actividad y los inconvenientes que registra el mercado laboral, desde el consejo directivo de Camioneros que lidera Hugo Moyano, destacan la previsibilidad en los ingresos para los próximos meses, donde "se preserva el poder de compra de los trabajadores, frente a una inflación que no refleja los verdaderos valores del costo de vida, por las subas de alimentos, transporte y alquileres".

Diciembre con aguinaldo, bono y revisión salarial

Para el mes próximo, además de la revisión de la paritaria y el pago del aguinaldo, también está el bono del Día del Trabajador Camionero, que se celebra el 15 de diciembre y se paga con un 100% de recargo si se trabaja, y con un 200% si cae sábado o domingo. Para enero, en tanto, empieza a correr el bono de $1.200.000 que se abonará en cuatro cuotas iguales de $300.000 a partir de enero.

Las negociaciones son llevadas a cabo por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y los representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

A cuánto llega el salario conformado de un recolector

En cuanto a los sueldos de recolectores de residuos y barrenderos —bajo el convenio colectivo de 40/89 en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires—, el salario básico de noviembre es de $1.038.436,47 mensuales; la hora extra al 50% es de $8.112,79 y al 100% llega a $10.817,05. Por su parte, el chofer del camión recolector, si está encuadrado como conductor de primera categoría, cobra $1.126.149,40.

Además del básico, los trabajadores reciben dos viáticos por cada día trabajado. Dichos montos no tienen descuentos ni cargas sociales.

Comida: $17.231,89 por día

Especial: $8.646,93 por día

En total, son $25.878,82 por cada jornada; por ejemplo, con 22 días trabajados en el mes, se suman $569.334,04 en concepto de extra. De esta manera, un recolector de residuos puede superar $1.600.000, sin contar antigüedad ni horas extra.

El convenio también incluye otros pagos que aumentan el ingreso final:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado , sobre todos los rubros remunerativos

, sobre todos los rubros remunerativos Vacaciones: un adicional fijo de $26.305,99 por cada día

Los sueldos básicos son brutos, es decir que se les descuentan los aportes de jubilación, obra social y cuota sindical; en tanto que los viáticos por comida y especial se cobran completos, porque no tienen descuentos.

Con estos beneficios, fuentes gremiales detallaron a iProfesional que los salarios conformados tienen un rango que va de $2.400.000 a $3.600.000 aproximadamente. Con cierta ironía, remarcaron que "hay que ver toda la película, o mejor dicho, toda la negociación, y no quedarse solo con los porcentajes mensuales, porque en el conjunto del acuerdo se puede observar que Camioneros es uno de los gremios que logra enfrentar la inflación, preservando el poder de compra de los salarios".