El campeón del mundo con la Selección Argentina diseñó junto a una reconocida marca una colección de 17 prendas inspiradas en su estilo personal

Enzo Fernández sigue ampliando su presencia fuera de las canchas y sumó una nueva faceta a su carrera: la de diseñador de indumentaria. El futbolista de la Selección Argentina sigue ligado a la marca argentina Equus, esta vez para crear una colección cápsula inspirada en su manera de vestirse durante su vida cotidiana.

El proyecto representa un paso diferente para el mediocampista, que ya había protagonizado campañas publicitarias para la firma, pero que esta vez se involucró directamente en el proceso creativo. Durante seis meses trabajó junto al equipo de diseño para elegir las telas, los colores y las siluetas de cada prenda.

La colección está integrada por 17 piezas pensadas para la temporada de verano y tiene como principal característica la combinación de prendas cómodas, cortes relajados y una estética urbana. La propuesta ya se encuentra disponible en los 70 locales de la marca en el país y a través de su tienda online de Equus.

Cómo es la colección de ropa de Equus Enzo Fernández y cuáles son los precios

La nueva línea Enzo Fernández, quien ya estaba relacionado con la moda por un emprendimiento con su esposa, toma como referencia el estilo personal del futbolista fuera del campo de juego. La comodidad es uno de los ejes centrales de la propuesta, aunque también busca incorporar detalles de diseño y tendencias de moda masculina.

"Siempre me gustó vestirme cómodo, pero cuidando los detalles. En esta cápsula están las prendas que uso de verdad cuando no estoy jugando", explicó sobre el proceso de creación.

La colección reúne 17 prendas con inspiración en el streetwear y la moda urbana. Entre las opciones se encuentran:

Pantalón jogger relaxed 100% algodón: $74.900 con 6% de descuento (precio original: $ 79.900)

Sweater 100% algodón textura: $89.900 con 10% de descuento (precio original: $ 79.900)

Chomba boxy 100% algodón efecto lavado: $59.900

Bermuda denim regular confort: $74.900 con 7% de descuento (precio original: $ 89.900)

Camisa boxy 100% algodón: $64.900 con 19% de descuento (precio original: $79.900)

Musculosa 100% algodón: $29.000

Remera boxy técnica: $44.900

Los diseños se caracterizan por los calces amplios, las siluetas relajadas y los cortes boxy, una tendencia que apuesta por prendas de estructura más holgada y volúmenes menos ajustados al cuerpo.

La línea de Enzo Fernández de Equus incluye 17 prensas - crédito Imagen por captura

Algodón, lino y colores neutros: los detalles de la propuesta

Los materiales también tienen un papel importante en la colección. El algodón y el lino aparecen como protagonistas, con prendas confeccionadas en fibras naturales que priorizan la frescura y la comodidad durante los días de calor.

Las remeras y las chombas incorporan diferentes texturas, estampas y procesos de teñido. En tanto, las bermudas se presentan en denim, lino y algodón, mientras que los pantalones combinan gabardina y lino.

La paleta cromática parte de tonos neutros, aunque suma algunos acentos de color para darle variedad a los conjuntos. La intención es ofrecer prendas versátiles que puedan utilizarse en diferentes momentos del día.

Desde la conducción de Equus, Martín y Pedro Wolfsohn destacaron el trabajo conjunto con el futbolista y señalaron que la colaboración se construyó sobre valores compartidos como la dedicación, la constancia y la superación.

También remarcaron que el estilo de Fernández representa una propuesta de moda masculina relajada, actual y fácil de incorporar a la rutina.

Enzo Fernández también protagonizó la campaña en Manchester

Además de participar en el diseño de las prendas, el mediocampista fue la imagen de la campaña de lanzamiento. La producción fotográfica se realizó en Manchester, Inglaterra, ciudad en la que vive junto a su familia.

La colaboración marca una nueva etapa en el vínculo del futbolista con la industria de la moda. Esta vez, su participación no quedó limitada a prestar su imagen para una campaña publicitaria, sino que trasladó sus preferencias personales a una colección que reúne algunas de las prendas que suele elegir cuando no está jugando al fútbol.