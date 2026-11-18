Noviembre tuvo un nuevo aumento de sueldo para los trabajadores de la construcción. La actualización corresponde a todas las categorías y contempla valores diferenciados según la zona geográfica del país.

El ajuste surge a partir de un acuerdo paritario que firmaron en septiembre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El convenio, homologado mediante la Disposición 1248/2026 del 29 de septiembre, estableció tres aumentos consecutivos. Uno en septiembre, otro en octubre y el último en noviembre.

Los incrementos son escalonados y acumulativos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre, lo que suma una mejora salarial total de aproximadamente 5,5% respecto de los valores de agosto.

El acuerdo alcanza a todos los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo N.º 76/75 y 577/10. Su vigencia se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026.

Cuánto influye la zona en el sueldo de cada trabajador

Un punto clave en el momento de determinar el cobro de un trabajador de la construcción es que la escala no es idéntica para todo el país. El convenio contempla cuatro otras áreas geográficas, con adicionales que modifican los salarios básicos de acuerdo con el lugar donde se desarrolla la actividad.

Por eso, no alcanza con conocer la categoría del trabajador para determinar cuánto cobra. También es necesario identificar la zona salarial que corresponde al establecimiento o a la obra en la que presta tareas.

Esto significa que si dos trabajadores realizan una función similar, pueden tener un básico diferente si están alcanzados por distintas zonas previstas en el convenio colectivo.

Cuánto cobra un albañil en noviembre 2026 según la zona

Los salarios básicos por hora varían según cuatro zonas geográficas del país. Cada región tiene valores diferentes debido a los adicionales por zona desfavorable contemplados en el convenio colectivo.

En la Zona A, que incluye Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, los valores son los siguientes:

Oficial especializado: $7.828 por hora

Oficial: $6.697 por hora

Medio oficial: $6.188 por hora

Ayudante: $5.696 por hora

Sereno: $1.034.783 mensuales

La Zona B abarca La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Los trabajadores de esta región perciben:

Oficial especializado: $8.689 por hora

Oficial: $7.437 por hora

Medio oficial: $6.860 por hora

Ayudante: $6.351 por hora

Sereno: $1.152.793 mensuales

En qué provincia se pagan los salarios más altos

Las zonas C y C Austral registran los valores más elevados del país debido a las condiciones climáticas y el mayor costo de vida. Los adicionales por zona desfavorable pueden representar hasta un 100% de diferencia respecto de los salarios base de la Zona A.

En la Zona C, correspondiente a Santa Cruz, los montos vigentes son:

Oficial especializado: $12.018 por hora

Oficial: $11.267 por hora

Medio oficial: $10.873 por hora

Ayudante: $10.557 por hora

Sereno: $1.729.932 mensuales

Finalmente, la Zona C Austral, que comprende únicamente a Tierra del Fuego, presenta los valores más altos del país:

Oficial especializado: $15.657 por hora

Oficial: $13.393 por hora

Medio oficial: $12.377 por hora

Ayudante: $11.392 por hora

Sereno: $2.069.565 mensuales

Qué sigue después de noviembre en la paritaria de la construcción

El acuerdo salarial firmado en septiembre tiene un plazo de vigencia acotado. Los valores establecidos rigen únicamente hasta el 30 de noviembre de 2026.

Las partes firmantes acordaron reunirse el 20 de octubre para definir los ajustes salariales que comenzarán a regir desde diciembre en adelante. Una comisión especial seguirá de cerca las variables económicas y la evolución de la actividad de la construcción para determinar los próximos aumentos.

Este mecanismo de revisión periódica busca adaptar los salarios del sector a la dinámica inflacionaria y a la evolución del costo de vida. La paritaria anual 2026-2027 ya completó su tercer tramo con estos incrementos de septiembre, octubre y noviembre.