La UOCRA aplicará un aumento del 1,7% en noviembre. Cuánto cobrarán oficiales, ayudantes y serenos según su categoría y zona de trabajo

UOCRA aplicará el último aumento del 1,7% en noviembre de 2026, completando el esquema salarial.

Los trabajadores de la construcción recibirán en noviembre de 2026 el último tramo del aumento salarial acordado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. La actualización será del 1,7% sobre los salarios básicos vigentes al cierre de octubre y alcanzará a los empleados comprendidos en los convenios colectivos de trabajo 76/75 y 577/10.

Con esta suba, el sindicato completará el esquema de recomposición salarial que comenzó en septiembre y que contempló tres incrementos consecutivos. Los nuevos valores entrarán en vigencia el 1° de noviembre y se determinarán según la categoría laboral y la zona geográfica en la que trabaje cada empleado.

La escala salarial de la UOCRA establece distintos básicos para oficiales especializados, oficiales, medios oficiales, ayudantes y serenos. En los puestos que se liquidan por hora, los importes cambian de acuerdo con la región. Los serenos, en tanto, tienen asignada una remuneración mensual.

Para quienes trabajan en el sector, conocer estos valores permite tener una referencia concreta de cuánto cobrarán durante noviembre. Sin embargo, hay una diferencia que conviene tener presente: el básico de convenio no siempre coincide con el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria. A ese importe pueden sumarse adicionales, como el correspondiente a asistencia, y también deben contemplarse las retenciones.

Los nuevos salarios de la construcción por categoría y zona

Desde el 1° de noviembre, los empleados comprendidos en el convenio colectivo 76/75 tendrán nuevos salarios básicos. El incremento del 1,7% se calculará sobre los valores de octubre y determinará las remuneraciones correspondientes a cada categoría.

La escala contempla cuatro zonas geográficas: A, B, C y C Austral. Esta división establece diferencias salariales según el lugar donde se desarrollan las tareas. Por eso, dos trabajadores que cumplen la misma función pueden cobrar distintos básicos si trabajan en regiones diferentes.

En la Zona A, los salarios básicos por hora quedarán establecidos de la siguiente manera:

Oficial especializado: $7.828

Oficial: $6.697

Medio oficial: $6.188

Ayudante: $5.696

Para los serenos, el salario básico mensual será de $1.034.783.

En la Zona B, los valores correspondientes a cada categoría serán:

Oficial especializado: $8.689 por hora

Oficial: $7.437 por hora

Medio oficial: $6.860 por hora

Ayudante: $6.351 por hora

En esta región, los serenos tendrán un básico mensual de $1.152.793.

Por su parte, en la Zona C, los trabajadores percibirán los siguientes importes:

Oficial especializado: $12.018 por hora

Oficial: $11.267 por hora

Medio oficial: $10.873 por hora

Ayudante: $10.557 por hora

El salario básico mensual para los serenos de esta zona ascenderá a $1.729.932.

Finalmente, la escala de la Zona C Austral contempla estos valores:

Oficial especializado: $15.657 por hora

Oficial: $13.393 por hora

Medio oficial: $12.377 por hora

Ayudante: $11.392 por hora

En el caso de los serenos, el básico mensual será de $2.069.565.

La diferencia entre las zonas se refleja directamente en los importes que establece el convenio. La C Austral, por ejemplo, presenta los valores más altos de la escala, mientras que la Zona A tiene los básicos más bajos. Esta distribución debe tenerse en cuenta al momento de consultar una liquidación salarial.

Cómo se calcula el sueldo real con el adicional por asistencia

Los importes publicados en la escala salarial corresponden a los básicos de convenio. La verdad es que este dato, por sí solo, no alcanza para saber cuánto cobrará cada trabajador a fin de mes.

Para calcular la remuneración es necesario considerar la categoría laboral, la zona geográfica y la cantidad de horas efectivamente trabajadas durante el período de liquidación. A eso se agregan los adicionales que correspondan y los descuentos aplicables.

Uno de los conceptos que contempla el acuerdo es un adicional del 20% por asistencia. Este importe se calcula por separado del básico y debe considerarse al momento de determinar la remuneración, de acuerdo con las condiciones previstas para su percepción.

Por ejemplo, un ayudante de la Zona A tiene un básico de $5.696 por hora. Si trabaja una determinada cantidad de horas durante el mes, el total se calculará tomando ese valor como referencia. Luego deberán incorporarse los adicionales que correspondan y descontarse las retenciones aplicables.

También hay que distinguir entre el salario bruto y el sueldo neto. El primero contempla los conceptos remunerativos antes de los descuentos, mientras que el segundo representa el importe que finalmente recibe el empleado.

En los puestos que se liquidan por hora, la cantidad de jornadas y horas trabajadas puede modificar el resultado de un mes a otro. Para los serenos, en cambio, la referencia inicial es el básico mensual establecido para su zona.

Por eso, al revisar el recibo de sueldo de noviembre, conviene observar cada concepto por separado. De esa manera, el trabajador puede identificar cuánto corresponde al básico, qué adicionales se incorporaron y qué descuentos se aplicaron.

El esquema de tres aumentos que cierra en noviembre

El aumento que comenzará a regir en noviembre forma parte del entendimiento firmado el 21 de septiembre de 2026 entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

Según informó el sindicato, el acuerdo fue homologado el 29 de septiembre y estableció una recomposición salarial distribuida en tres tramos acumulativos. Cada actualización se aplica sobre los básicos del mes anterior, por lo que los porcentajes se incorporan progresivamente.

El cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

Septiembre de 2026: aumento del 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto

aumento del 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto Octubre de 2026: incremento del 1,8% sobre los valores salariales correspondientes a septiembre

incremento del 1,8% sobre los valores salariales correspondientes a septiembre Noviembre de 2026: suba del 1,7% sobre los básicos vigentes al cierre de octubre

Esta modalidad tiene una particularidad: los porcentajes no se calculan siempre sobre el mismo salario inicial. Cada tramo toma como referencia los valores que ya fueron actualizados en el período anterior.

Así, el incremento de noviembre se aplicará sobre los básicos de octubre, que a su vez ya incorporaron el aumento del mes previo. Esto permite entender por qué el efecto acumulado del acuerdo es diferente de la simple suma de los tres porcentajes.

Con la actualización de noviembre, la UOCRA completará el cronograma establecido junto con las entidades empresarias. El entendimiento tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026, por lo que las próximas modificaciones dependerán de nuevas negociaciones entre las partes.

Para los trabajadores, esta fecha marca el cierre del esquema de aumentos previsto hasta el momento. La continuidad de las actualizaciones salariales quedará sujeta a lo que resuelvan el sindicato y las cámaras que representan a las empresas del sector.

Aportes y descuentos que impactan en el recibo de sueldo

Además de definir los aumentos para septiembre, octubre y noviembre, el entendimiento incorpora disposiciones vinculadas con los aportes de los trabajadores y las contribuciones que deben realizar los empleadores.

Uno de los puntos establecidos es un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los conceptos remunerativos. Este descuento alcanza a los trabajadores comprendidos en el acuerdo.

Sin embargo, existe una diferencia para quienes están afiliados a la UOCRA: en esos casos, el importe queda absorbido por la cuota sindical mensual. Por lo tanto, no se suma como un descuento adicional a la contribución que ya realizan los afiliados.

En paralelo, las empresas deben efectuar una contribución patronal del 2%, destinada a financiar acciones sociales y asistenciales. Se trata de una obligación a cargo de los empleadores, que debe distinguirse de los descuentos que aparecen en la liquidación de cada trabajador.

El acuerdo también contempla la posibilidad de compensar los aumentos salariales pactados con las sumas que las empresas hayan otorgado voluntariamente desde agosto de 2026. Esos pagos pueden imputarse a cuenta de futuras subas hasta cubrir los incrementos establecidos en el entendimiento.

De esta manera, el texto incorpora mecanismos para considerar los anticipos salariales que algunos empleadores hayan realizado antes de la firma del acuerdo.

El incremento del 1,7% comenzará a regir el 1° de noviembre de 2026 y será el último de los tres tramos contemplados en el acuerdo firmado en septiembre.

Los nuevos básicos alcanzarán a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10, con diferencias según la categoría y la zona geográfica en la que se desempeñen.

Para conocer cuánto corresponde cobrar durante noviembre, cada empleado deberá identificar el básico asignado a su puesto, verificar la zona de trabajo y considerar los adicionales y descuentos incluidos en su liquidación.

El cierre de este cronograma también abre una nueva instancia de negociación para el sector. Una vez finalizada la vigencia del acuerdo, las próximas actualizaciones dependerán de las conversaciones entre la UOCRA y las cámaras empresarias, que deberán definir cómo continuará la pauta salarial de los trabajadores de la construcción.