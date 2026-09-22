Cuánto cobra un trabajador de la construcción según la categoría en octubre 2026

Los trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA mantienen durante septiembre los salarios básicos correspondientes a agosto, a la espera de que el gremio y las cámaras empresarias acuerden una nueva actualización paritaria. El entendimiento que estableció los últimos incrementos tuvo vigencia hasta el 31 de agosto y, por el momento, no fue reemplazado por un nuevo acuerdo.

Los montos que perciben los trabajadores varían según la categoría laboral y la zona geográfica en la que desempeñan sus tareas. El convenio contempla distintas escalas para oficiales, ayudantes, serenos y otras categorías del personal de obra, además de diferencias según las regiones establecidas en el acuerdo, que van desde la Zona A (principales centros urbanos) hasta la Zona C Austral (Tierra del Fuego).

La última pauta salarial fue acordada entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Incluyó una serie de aumentos mensuales escalonados sobre los salarios básicos.

Cuánto cobra un oficial especializado en la construcción según la zona

Los oficiales especializados son los trabajadores con mayor calificación dentro del personal de obra. Sus jornales diarios varían significativamente según la región donde desempeñen sus tareas.

Zona A (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones): $7.420 por hora

Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut): $8.237 por hora

Zona C (Santa Cruz): $11.392 por hora

Zona C Austral (Tierra del Fuego): $14.841 por hora

La diferencia entre la Zona A y la Zona C Austral es de $7.421 por jornal. Esto representa un salario dos veces mayor en el extremo sur del país.

Los sueldos de oficiales y medio oficiales

Los oficiales sin especialización perciben montos inferiores a los especializados, pero también con diferencias marcadas por zona:

Zona A: $6.348 por hora

Zona B: $7.049 por hora

Zona C: $10.680 por hora

Zona C Austral: $12.695 por hora

Los medio oficiales, categoría intermedia entre ayudantes y oficiales, tienen la siguiente escala salarial:

Zona A: $5.866 por hora

Zona B: $6.502 por hora

Zona C: $10.306 por hora

Zona C Austral: $11.732 por hora

Cuánto ganan ayudantes y serenos

Los ayudantes representan la categoría de menor calificación dentro del personal de construcción. Sus jornales diarios son los siguientes:

Zona A: $5.399 por hora

Zona B: $6.020 por hora

Zona C: $10.007 por hora

Zona C Austral: $10.798 por hora

Los serenos, en cambio, perciben remuneración mensual en lugar de jornal diario. Sus haberes varían así:

Zona A: $980.858 mensuales

Zona B: $1.092.719 mensuales

Zona C: $1.639.782 mensuales

Zona C Austral: $1.961.716 mensuales

Vale destacar que un sereno en Tierra del Fuego gana el doble que uno en Buenos Aires o Córdoba.

Cómo llegaron a estos valores los salarios actuales

El esquema salarial vigente comenzó a aplicarse en mayo. Contempló ajustes sucesivos durante los meses siguientes: en junio los trabajadores recibieron una suba del 2,1% sobre los haberes de mayo, mientras que en julio se aplicó otro incremento del 2% sobre los salarios ya actualizados de junio.

Para agosto, el acuerdo estableció una nueva recomposición del 1,9% sobre los básicos de julio. Esa es la última actualización contemplada en la paritaria vigente.

De esta manera, los valores salariales de agosto continúan rigiendo durante septiembre. La próxima negociación deberá establecer si habrá una actualización para septiembre y cómo continuará el esquema salarial para los trabajadores del sector.

La paritaria había previsto la conformación de una Comisión Especial de seguimiento para analizar la evolución de las variables económicas y del sector. El compromiso entre las partes se extendía hasta el 31 de agosto, por lo que desde septiembre quedó abierto el escenario para una nueva negociación salarial.

Cómo le está yendo al sector de la construcción

Según el último dato disponible del INDEC, los números de julio pasado muestran una baja del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada. También hay una retracción del 4,5% interanual para el sector de la construcción.

El dato positivo es que, pese a esta caída, el sector todavía se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año. En concreto, registra una mejora del 1,7% entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

El consumo aparente de insumos para la construcción mostró un comportamiento dispar en julio: mientras el rubro "resto de los insumos" (que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano) creció 22,8%, el asfalto encabezó el retroceso con una caída del 23,1%.

Los artículos sanitarios de cerámica subieron 7%, mientras que los mosaicos graníticos y calcáreos y las pinturas para construcción prácticamente no mostraron variaciones. Tuvieron aumentos del 0,7% y 0,1%, respectivamente.

Del lado de las bajas, el yeso disminuyó 21,2%. También se registraron descensos en los ladrillos huecos (-12,9%), las cales (-9,8%) y el hormigón elaborado (-9,5%).

El cemento portland, uno de los insumos de mayor peso en la actividad, retrocedió 8,1%. Las placas de yeso bajaron 7,2%, entre otros productos con caídas en el mes.