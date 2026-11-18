Al anuncio que había hecho Trenes Argentinos sobre la línea Mitre para el fin de semana largo, se suman interrupciones en el Sarmiento

El próximo fin de semana largo presentará importantes alteraciones en el transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires. A las restricciones ya confirmadas en los tres ramales de la línea Mitre, Trenes Argentinos anunció en las últimas horas que la línea Sarmiento también circulará con recorrido limitado entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre inclusive, debido a la ejecución de obras de infraestructura y seguridad operacional enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el cronograma oficial informado por la operadora estatal, el servicio eléctrico del Sarmiento funcionará únicamente en el tramo comprendido entre las estaciones Once y Castelar a partir de las 14:00 del sábado 21 y hasta la finalización de la jornada del lunes 23, dejando sin cobertura ferroviaria el sector oeste entre Castelar y Moreno. El martes 24, en tanto, las formaciones retomarán sus recorridos y frecuencias habituales, aunque desde la empresa aclararon que los trabajos podrían reprogramarse en caso de registrarse condiciones climáticas desfavorables.

Qué obras se realizarán en la línea Sarmiento

Según explicaron desde Trenes Argentinos, la restricción del servicio resulta indispensable para avanzar en la etapa final de la renovación integral de circuitos de vía y cableado de señalamiento entre Morón y Moreno. Durante las tres jornadas se concentrarán las tareas en el tramo ubicado entre San Antonio de Padua e Ituzaingó, complementando los zanjeos, el recambio de cables y la readecuación de las mesas de mando de señales ya efectuados en Haedo, Castelar y Moreno.

Estas intervenciones apuntan a modernizar los sistemas más sensibles de la operación ferroviaria para incrementar la seguridad de los pasajeros y se suman a otros frentes activos en la misma línea, como la actualización de señales entre Liniers y Villa Luro y el reemplazo de aparatos de vía a la altura de Caballito.

Trenes: cómo funcionará la línea Mitre el fin de semana largo

Quienes utilicen el ferrocarril entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre deberán contemplar además el esquema de emergencia que regirá de manera simultánea en la línea Mitre, donde se ejecutan trabajos de recambio de enlaces de vía y alcantarillas en puntos de difícil acceso:

Ramal Tigre: Permanecerá completamente interrumpido durante las tres jornadas (sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre).

Ramal José León Suárez: Circulará con servicio limitado únicamente entre Belgrano R y la cabecera bonaerense, sin llegar ni salir de Retiro.

Ramal Bartolomé Mitre: Funcionará también acotado entre Belgrano R y la estación Mitre.

Para verificar el estado del servicio en tiempo real o consultar alternativas de viaje ante eventuales cambios climáticos, los usuarios pueden ingresar a la aplicación oficial de Trenes Argentinos o a su sitio web institucional.