En la nueva entrega de Rockstar Games primero hay que completar la historia principal y superar determinados desafíos. Hay 61 efectos diferentes

Los trucos son una de las características históricas de la saga de Rockstar Games y en Grand Theft Auto VI (GTA VI) regresan con una novedad importante: ya no alcanza con conocer las combinaciones de botones para activarlos. En esta entrega, los jugadores deberán completar las 91 misiones de la campaña principal y superar distintos desafíos para desbloquear cada uno de los códigos especiales.

Según las guías especializadas de videojuegos, el nuevo sistema contempla 61 efectos diferentes, que incluyen conseguir dinero, obtener munición infinita, aumentar la resistencia del personaje, generar vehículos y modificar las condiciones climáticas del entorno.

Los comandos, que todavía no fueron difundidos por Rockstar Games de manera oficial, están disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X|S y se introducen mediante el teléfono del personaje. Sin embargo, hay una restricción importante: utilizar cualquier truco impide guardar el progreso de esa sesión y desactiva temporalmente los trofeos y logros.

Cómo activar los trucos y códigos de GTA VI

A diferencia de las entregas anteriores, los trucos de GTA VI no están disponibles desde el comienzo de la aventura. Primero hay que terminar la campaña principal y, posteriormente, cumplir los requisitos particulares de cada función.

Para introducir los códigos en PS5 o Xbox Series X|S hay que seguir estos pasos:

Abrir el teléfono del personaje presionando la flecha hacia arriba de la cruceta.

Mantener presionado L1 en PlayStation o LB en Xbox.

Pulsar R1 en PlayStation o RB en Xbox.

Introducir la combinación de direcciones correspondiente al truco que se quiere activar.

Una vez ingresada la secuencia correcta, el efecto quedará habilitado para esa sesión de juego.

Es importante tener en cuenta que activar un código impide guardar la partida y deshabilita los trofeos o logros. Por eso, se recomienda guardar el progreso antes de experimentar con estas funciones.

Códigos de GTA VI para conseguir dinero, munición y ventajas

Entre los trucos más buscados aparecen los que permiten conseguir dinero de manera inmediata, aumentar la protección del personaje y obtener ventajas durante los enfrentamientos.

Estas son algunas de las combinaciones disponibles para las dos consolas:

Conseguir $250.000: ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →

Aumentar el nivel de búsqueda general: ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑

Aumentar la búsqueda policial: ← ↓ → ↓ ↑ → ↑

Concentración infinita: ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →

Blindaje corporal: ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

Munición al máximo: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←

Munición infinita: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓

Disparar sin recargar: ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑

Mayor fuerza de impacto en golpes y disparos: ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓

Pelotas deportivas explosivas: ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →

Mayor fuerza de impacto en choques de vehículos: ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓

Sin embargo, no todos los trucos se pueden utilizar inmediatamente después de finalizar la historia. Cada uno requiere completar una actividad específica.

Por ejemplo, para conseguir munición infinita hay que obtener 25 medallas de plata o superiores en los campos de tiro. En cambio, el comando para disparar sin recargar exige conseguir 25 medallas de oro.

El blindaje corporal también tiene una condición particular: se desbloquea después de completar 100 entrenamientos. Otros efectos, como aumentar el nivel de búsqueda policial, están vinculados con la cantidad de veces que el jugador consigue escapar de las autoridades.

GTA VI: códigos para hacer aparecer vehículos

Otra de las posibilidades que ofrece el sistema de trucos es generar vehículos sin necesidad de buscarlos o conseguirlos durante la aventura.

La lista incluye motocicletas, camiones, maquinaria pesada, autos deportivos, helicópteros y vehículos militares. Entre las combinaciones identificadas se encuentran:

Moto Maibatsu Boomazoom: ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ←

Camión de bomberos MTL Pumper: ← ↑ → ↓ ← → → ↑

Topadora HVY Bulldozer: ← ↑ → ↓ ← → → ↓

Al igual que sucede con las ventajas para el personaje, cada vehículo tiene sus propios requisitos de desbloqueo.

La motocicleta Maibatsu Boomazoom, por ejemplo, requiere completar cinco desafíos de compras. Para conseguir la topadora HVY Bulldozer es necesario descubrir previamente el vehículo en el menú de progreso.

También está prevista la posibilidad de generar otros modelos, como el tanque Hauners Rhino y el avión de combate Hauners P-996 Lazer, aunque sus combinaciones todavía no están documentadas en su totalidad.

Trucos de GTA VI para cambiar el clima y los efectos visuales

Los códigos también permiten modificar el entorno y transformar la apariencia gráfica del juego. Entre las alternativas aparecen cambios meteorológicos y filtros que alteran los colores, la iluminación y la presentación de las imágenes.

Estos son algunos de los comandos disponibles:

Cambiar el clima: ↓ → ↑ ↓ → ↑ →

Cataclismo: ambiente con humo: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → →

Casa de muñecas: filtro de colores intensos: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ →

Vieja gloria: apariencia de televisión antigua: ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← →

Para acceder a estas funciones también hay que cumplir determinadas condiciones dentro del juego. Algunas están relacionadas con descubrir vehículos, mientras que otras requieren pasar tiempo con la pareja protagonista y completar actividades conjuntas.

Cómo conseguir dinero en GTA VI: el truco para sumar $250.000

Uno de los códigos que más interés despierta es el que permite obtener dinero de manera inmediata. La combinación ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → agrega $250.000 al dinero disponible del jugador.

Sin embargo, para utilizarla primero hay que terminar la historia principal. Además, el comando no permite conseguir dinero infinito ni conservarlo como parte del progreso habitual.

Esto se debe a que, al activar cualquier truco, el juego impide guardar la partida durante esa sesión. Por lo tanto, el dinero obtenido mediante este procedimiento no puede incorporarse de manera permanente al avance de la campaña.

Para acumular fondos durante la historia, los jugadores deberán recurrir a las distintas actividades económicas disponibles, como trabajos, robos y otras operaciones que realizan los protagonistas.

De esta manera, GTA VI recupera una de las características más reconocidas de la franquicia, aunque introduce un sistema de desbloqueo que obliga a completar desafíos antes de acceder a las ventajas especiales.