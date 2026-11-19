La firma amplía su presencia en el país antes del verano. Sus productos cuestan desde $89.000 y llegan a casi 1,2 millones de pesos

Delsey Paris, la marca francesa de valijas que este año cumple 80 años, suma dos nuevos puntos de venta antes del verano: el 5 de diciembre abrirá su flagship store en el shopping Unicenter, y el 12 de diciembre, una tienda Equipaje Urbano en Palmas del Pilar, bajo un concepto multimarca.

Las aperturas coinciden con el momento en que miles de argentinos empiezan a armar las vacaciones y a revisar si la valija del año pasado aguanta otro viaje. La marca, que nació en Francia en 1946, está presente en más de 6.000 puntos de venta en 110 países, según datos de la empresa.

En la Argentina, Delsey es operada por Equipaje Urbano, el licenciatario de la marca, de la mano de sus representantes en el país, Gabriel Becher y Martín Gradel. La empresa celebró el aniversario con un evento en Palermo, donde presentó a periodistas e influencers sus nuevas colecciones.

Pero la pregunta que se hacen muchos antes de viajar es otra: cuánto cuesta hoy un producto Delsey. Según su tienda online, los precios van desde unos $89.000, en bolsos y accesorios, hasta $1.199.900, en la valija grande de su línea más emblemática, la Chatelet Air 2.0.

¿Dónde abre Delsey y dónde ya tiene locales?

El flagship store de Unicenter abrirá el 5 de diciembre en el shopping de Martínez, que este mes también suma el primer salón de Tesla en el país y prepara la llegada de la primera tienda oficial de Lego.

Según la empresa, el local tendrá el nuevo diseño de tiendas que la marca usa en otros países. Una semana después, el 12 de diciembre, será el turno de Palmas del Pilar, donde abrirá una tienda Equipaje Urbano, el formato multimarca del licenciatario, que vende Delsey junto con otras marcas.

Hoy, la marca tiene tres Delsey Store en la Ciudad de Buenos Aires: en el centro comercial El Solar (Luis María Campos 900), en el Alcorta Shopping (Salguero 3172) y en Recoleta Urban Mall (Vicente López 2050). A eso se suman dos locales de Equipaje Urbano, en Palermo Soho y en Galerías Pacífico, y unos 90 comercios en todo el país que venden sus productos.

Con las dos aperturas, la marca suma presencia en el norte del conurbano, donde hasta ahora no tenía locales propios.

¿Cuánto cuesta una valija Delsey en la Argentina?

La línea más conocida de la marca es Chatelet Air 2.0. Según los precios publicados en la tienda online de Delsey Argentina, la valija de cabina de 55 cm cuesta $999.900, la mediana de 66 cm, $1.099.900, y la grande de 76 cm, $1.199.900.

La edición especial por el 80° aniversario, en un tono bordó, cuesta $1.039.900 en su versión de cabina expandible y $1.139.900 en la mediana.

En la tienda online se puede comprar en hasta seis cuotas sin interés en todos los productos y en nueve cuotas sin interés en compras de más de $500.000, con un 10% de descuento por transferencia bancaria y envíos sin cargo a todo el país. Así, la valija de cabina queda en nueve cuotas de $111.100.

¿Qué tiene la Chatelet Air 2.0?

La valija de cabina Chatelet Air 2.0 pesa 2,9 kilos, tiene capacidad para 38 litros y está hecha de policarbonato. Incluye cerradura TSA, la que permite abrirla en los controles de aeropuertos de Estados Unidos sin romperla, un puerto USB para cargar el celular con una batería externa, cuatro ruedas dobles y un forro interior de material reciclado con tratamiento antimicrobiano.

Además, viene con bolsa para zapatos y para ropa sucia, y tiene diez años de garantía internacional, un dato que la marca usa para justificar un precio que ronda el millón de pesos.

Las novedades de Delsey para su aniversario

En el evento de Palermo, la marca presentó tres lanzamientos. El primero es Helium Ultimate, que incorpora un material llamado Vectrix que, según la marca, es resistente, flexible y liviano. El segundo es Alu’R, una colección fabricada en aluminio y carbono. El tercero es Chatelet Air 80, la edición aniversario de su línea más emblemática, en color bordó.

En general, las valijas de aluminio resisten mejor los golpes, mientras que las de policarbonato, como la Chatelet Air, son más livianas y flexibles. Además de las valijas, la marca presentó Le Cuir, su línea de marroquinería de cuero.

¿Por qué Delsey apuesta a más que valijas?

Delsey ya no vende solo valijas. En los últimos años sumó mochilas, bolsos y accesorios de viaje, una forma de no depender solo de un producto que la mayoría compra cada varios años.

Entre esos productos están las mochilas y valijas "underseater", pensadas para entrar debajo del asiento del avión, algo útil en vuelos donde llevar equipaje de mano extra tiene costo: estos productos tienen un rango de precios de entre $292.900 y $1.099.900, en su versión Chatelet Air 2.0.

El catálogo suma además una mochila portanotebook de $499.900, un beauty case de $579.900, un bolso para trajes de $749.900 y una tote bag plegable de $413.900. Incluso ofrece un canil para viajar con mascotas, de $999.900.

¿Conviene comprar antes de las vacaciones?

Con las vacaciones de verano a pocas semanas, las valijas son uno de los productos que más se buscan antes de viajar. Las aperturas de Delsey apuntan a ese público, en dos shoppings de zona norte con alto poder adquisitivo. Pero con una valija de cabina que cuesta casi $1 millón, la marca compite en un segmento al que solo accede una parte de los viajeros.

Para quien está por comprar, la clave es comparar. Las cuotas sin interés y el descuento por transferencia pueden hacer una diferencia importante en productos que rondan el millón de pesos, y conviene revisar qué incluye cada modelo, como la garantía y los materiales, antes de decidir.