Tesla llega a Argentina y abrirá su primer salón con autos en el Unicenter

En principio, se mostrarán dos modelos de la marca de Elon Musk y habrá una zona para hacer un test drive. Cuánto pueden salir los autos

Tesla avanza con su desembarco en Argentina. La compañía de Elon Musk abrirá su primer salón en Unicenter a fines de noviembre.

El espacio contará con exhibición y venta de dos autos inicialmente. Además, habrá una zona destinada a realizar pruebas de manejo con otros 10 vehículos.

Cencosud, el grupo chileno dueño del shopping ubicado en Martínez, confirmó la noticia. Será el primer centro comercial en Argentina en contar con un espacio de este tipo.

La compañía fundada en 2003 y con sede en Austin, Texas, maneja las ventas de forma directa con agencias propias en shoppings y paseos de compra, un modelo similar al de las automotrices asiáticas y diferente al esquema tradicional de concesionarias.

Cómo será el salón de Tesla en Unicenter

El local estará ubicado en el nivel 1 del shopping. Allí se exhibirán dos vehículos de la marca para que los visitantes puedan conocerlos de cerca y acceder a su compra.

"A nivel global, los principales puntos de venta de Tesla se concentran en Estados Unidos, China y Europa", explica su sitio web. Operan bajo un modelo de venta directa al consumidor a través de sus propias tiendas (Tesla Stores) y galerías.

Este esquema se complementa fuertemente con su plataforma online. No hay intermediarios ni concesionarias tradicionales.

Además del espacio de exhibición, se habilitará una zona de test drive en la playa H del estacionamiento. Allí habrá 10 autos disponibles para que el público pueda experimentar la conducción de los modelos eléctricos.

Todavía no hay precisiones oficiales de cuáles serán los modelos que llegarán al país. Sin embargo, en el sector automotriz ya se especula con dos nombres.

Qué modelos de Tesla podrían llegar a Argentina y a qué precio

Sin confirmación oficial por el momento,el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y son los de mayores posibilidades de formar parte de la primera oferta local. Ambos son los modelos más accesibles de la marca en el mercado estadounidense.

En Estados Unidos, el Model 3 arranca en u$s36.990. El Model Y tiene un precio inicial cercano a u$s39.990, aunque los valores varían según versión y equipamiento.

En la industria anticipan que el precio final en Argentina estará muy por encima. Estiman que se ubicará desde u$s60.000 en adelante por los impuestos y costos de comercialización que se suman en el mercado local.

La diferencia de casi 50% respecto a Estados Unidos no sorprende en el sector. Argentina históricamente tiene uno de los mercados automotrices más caros de la región por su estructura impositiva.

En Uruguay, donde Tesla ya opera desde mediados de año, el panorama es diferente. Allí el Model 3 en su versión de entrada (Premium Standard Range) se publicó a un valor comercial de u$s32.990.

El país vecino tiene un punto de venta en el shopping Punta Carretas de Montevideo. En América del Sur, la marca también está presente en Chile y Colombia.

Cómo fue el camino de Tesla para llegar a Argentina

La apertura del salón en Unicenter se produce tras meses de avances concretos. En lo que va del año, hubo distintas señales del interés de la compañía estadounidense por ingresar al mercado local.

En marzo se constituyó Tesla Argentina S.R.L., sociedad local cuyo objeto contempla la importación, comercialización y venta de vehículos eléctricos. También incluye actividades vinculadas con servicios de mantenimiento, reparación y soluciones de energía.

Se nombró al ejecutivo argentino Joaquín Lizarralde como country manager para Argentina y Uruguay. Desde entonces, la empresa comenzó a estructurar su operación regional.

En septiembre, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Elon Musk y otros directivos de la empresa. Participaron ejecutivos de las áreas de finanzas, políticas públicas y desarrollo de nuevos mercados.

La reunión se dio en paralelo a que Tesla avanzaba con la organización de su estructura local. La compañía comenzó la búsqueda de empleados para distintas posiciones comerciales y técnicas.

En paralelo, firmó una carta de intención con YPF para explorar oportunidades de cooperación en infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.

El proyecto contempla analizar el desarrollo de una red de cargadores en estaciones de servicio de la petrolera. Sería un paso clave para facilitar la adopción de autos eléctricos en el país.

Al mismo tiempo, la modificación del régimen de importación anunciada por el Gobierno benefició a Tesla. El cupo para autos 100% eléctricos subió de u$s16.000 a u$s35.000 FOB con arancel de importación de 0%.

Los modelos más accesibles de Tesla quedaban afuera del esquema anterior. Con el nuevo techo, ahora pueden ingresar bajo condiciones más favorables.

Por qué Unicenter apuesta a Tesla en su plan de transformación

La incorporación de Tesla se enmarca en el plan de transformación que lleva adelante Unicenter. La inversión total asciende a u$s60 M para ampliar su oferta más allá de la actividad comercial tradicional.

Actualmente, el shopping recibe más de 3 M de personas mensuales. Cuenta con 280 locales que ocupan una superficie total de 220.000 m² y 6.500 cocheras.

El proyecto contempla la incorporación de 20.054 m² de nueva superficie construida. De ese total, 16.000 m² estarán destinados a renta.

En los últimos meses, Unicenter anunció la apertura de un centro de salud de Swiss Medical. También confirmó la renovación integral de SportClub.

Además, llegarán las oficinas corporativas de Grupo One, el holding del empresario Manuel Antelo. Este grupo trajo a Argentina las marcas francesas Decathlon y ahora avanza con Bestseller.

Bestseller integra a Jack&Jones (moda masculina), Only (indumentaria femenina) y Balmohk (estilo contemporáneo y minimalista). La estrategia apunta a convertir al shopping en un destino más amplio que solo compras.