El empresario criticó el resultado de su millonaria apuesta electoral, admitió que habría invertido menos y negó identificarse con el movimiento MAGA

El respaldo económico de Elon Musk a los candidatos republicanos no alcanzó para garantizar los resultados que esperaba. Entre las derrotas que marcaron la elección figura la de Ken Paxton en Texas, pese a los más de u$s150 millones que el empresario destinó a apoyar su candidatura al Senado. Después de esa experiencia, el dueño de varias compañías tecnológicas reconoció que podría haber administrado de otra manera los fondos invertidos y aclaró que no se identifica con el movimiento político de Donald Trump. Esta postura contrasta con la alianza que ambos construyeron y que luego derivó en una fuerte ruptura entre ambos.

En una entrevista con el New York Times, realizada el miércoles durante la cumbre DealBook, Musk hizo un balance de los más de u$s400 millones que desembolsó para respaldar a postulantes republicanos en las elecciones de medio mandato.

"Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio", dijo. Al evaluar qué habría hecho con la posibilidad de volver atrás, admitió que "probablemente habría gastado menos dinero".

De todos modos, el empresario dejó abierta otra interpretación sobre el resultado de su intervención electoral. "O quizá habría sido mucho peor sin eso. Pero sin duda demuestra que las elecciones estadounidenses no se tratan solo de dinero", añadió durante la conversación con el columnista Andrew Sorkin.

Musk negó una adhesión incondicional a Trump y al Partido Republicano

La entrevista también dejó una definición sobre su vínculo con MAGA, el movimiento asociado al presidente estadounidense. Musk rechazó que su postura implique una adhesión automática a sus postulados y sostuvo que encuentra aspectos positivos y negativos en las dos principales fuerzas políticas del país.

"Quiero decir, yo no soy MAGA... No estoy seguro de qué significa MAGA, pero no creo que yo sea, si eso significa una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, entonces ciertamente no tengo eso. Creo que hay aspectos positivos y negativos en ambos partidos".

Sus declaraciones contrastan con el protagonismo que tuvo durante los primeros meses de la administración Trump. El empresario se instaló en Texas junto con varias de sus compañías y, además de aportar fondos a candidatos republicanos, ocupó un lugar central en el entorno presidencial.

Musk participó de la ceremonia de asunción de Trump el 20 de enero de 2025, sentado junto a otros referentes de las grandes tecnológicas. Más tarde quedó al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una función que lo ubicó entre las figuras más visibles del Gobierno, detrás del propio mandatario. Meses después, anunció su salida del Gobierno y se distanció de Trump por el gasto público.

Ese mismo día, horas después de la jura, participó de un acto en Washington en el que celebró el triunfo electoral y expresó su respaldo a la agenda presidencial. Allí pronunció un discurso en el que presentó el resultado como un acontecimiento decisivo para el futuro de la humanidad.

"Esta no fue una victoria cualquiera", afirmó. "Esto fue una bifurcación en el camino de la civilización humana. ¿De acuerdo? Hay elecciones que van y vienen. Algunas elecciones son importantes, otras no. Pero esta realmente importó. Solo quiero decir gracias por hacer que sucediera. Gracias. Mi corazón está con ustedes. Es gracias a ustedes que el futuro de la civilización está asegurado".

La derrota de Ken Paxton y el cambio de discurso de otros empresarios

La apuesta financiera de Musk tuvo uno de sus principales focos en Texas. Allí destinó más de u$s150 millones a respaldar a Ken Paxton, quien buscaba llegar al Senado, pero terminó derrotado por el demócrata James Talarico. El resultado representó la primera victoria demócrata en una elección estatal de ese territorio en más de tres décadas.

El revés electoral se produjo en un contexto en el que distintos empresarios que habían mostrado cercanía con Trump comenzaron a revisar públicamente sus posiciones. Las victorias demócratas aceleraron ese movimiento y dejaron expuesto un cambio de tono entre algunos referentes del sector tecnológico.

Uno de los casos fue el de Alex Karp, cofundador y director ejecutivo de Palantir, compañía cuyo software es utilizado por el Pentágono y que cuenta con contratos de gran valor con organismos públicos. La firma desarrolla herramientas de análisis de datos utilizadas por organismos gubernamentales y fuerzas de seguridad.

A comienzos de este mes, Karp sorprendió durante una entrevista con Politico al presentarse como un dirigente de larga trayectoria dentro del Partido Demócrata. "He sido demócrata toda mi vida. Crecí en un entorno de extrema izquierda", afirmó.

En esa misma conversación, defendió el perfil de su empresa con una definición sobre sus productos: "Sé más sobre lo que significa ser progresista que casi cualquiera en el planeta, y creo absolutamente que Palantir —todos nuestros productos son esencialmente progresistas".

La posición que expresó tiene como antecedente una relación más cercana con el universo político de Trump. Karp aportó dinero al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca y también recurrió a expresiones utilizadas por el presidente para describir a Palantir como una compañía "anti-woke". Sin embargo, manifestó que podría respaldar a un candidato demócrata en las elecciones presidenciales de 2028.

La reacción de los dirigentes demócratas ante el cambio de postura de Musk fue bastante menos receptiva. El senador por Arizona Ruben Gallego respondió en X, la red social propiedad del empresario, con un mensaje breve y directo: "Aun así vas a recibir una citación".