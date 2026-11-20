McDonald’s llegó a Uber Eats con promociones en Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata. Qué combos tienen rebaja cada semana

McDonald’s se sumó a Uber Eats y llegó con una promoción que va a durar casi un mes: descuentos de hasta el 50% en combos seleccionados, que cambian cada semana, hasta el 13 de diciembre.

La alianza comenzó el lunes 16 de noviembre y, por ahora, funciona en cuatro ciudades: Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, todavía no está disponible.

El acuerdo llega con una campaña llamada "Bienvenido a casa", que se verá en la vía pública y en medios digitales de esas ciudades, y cuyo diseño usa la M de McDonald’s como las manijas de una bolsa de Uber Eats. Y, más allá de los descuentos, tiene una lectura de negocio: la cadena de comida rápida más conocida del país se sumó a una app de delivery que este año volvió a la Argentina y que busca competir con Rappi y PedidosYa.

Estos son los descuentos de cada semana, en qué ciudades se pueden aprovechar y qué hay detrás del acuerdo.

¿Qué descuentos tiene McDonald’s en Uber Eats?

La empresa anunció descuentos de "hasta el 60%", aunque en el cronograma de combos el máximo que aparece es del 50%. La promoción está organizada en cuatro semanas, con combos distintos en cada una:

Del 16 al 22 de noviembre: 50% de descuento en el McCombo Mediano McNifica y 40% en el McCombo Mediano Bacon y otras opciones seleccionadas.

Del 23 al 29 de noviembre: 50% en el McCombo Mediano Triple Hamburguesa con Queso y 40% llevando dos McCombos Medianos Big Mac.

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre: 40% en el McCombo Mediano Big Mac, con una Pileta de Cheddar sin cargo, exclusiva para los pedidos por Uber Eats.

Del 7 al 13 de diciembre: 50% llevando dos McCombos Medianos Cuarto de Libra con Queso, además de otras promociones especiales.

Además, los suscriptores de Uber One, el programa pago de beneficios de la app, tienen un 5% de descuento adicional en el McCombo McNifica durante la primera semana y en el Triple Hamburguesa con Queso durante la segunda.

¿En qué ciudades se puede pedir McDonald’s por Uber Eats?

Por ahora, la alianza está disponible solo en Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, algunas de las ciudades donde Uber Eats ya volvió a operar.

Quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano todavía no pueden pedir McDonald’s por esta app. La empresa no informó cuándo se sumarán otras ciudades a la promoción.

McDonald’s no es nuevo en el delivery: ya se podía pedir por otras apps, como Rappi. La novedad es que ahora suma una plataforma más en esas cuatro ciudades. En Mar del Plata, además, la cadena tiene un vínculo especial: allí nació un producto exclusivo que ahora llevará a todos sus locales del país.

¿Por qué el acuerdo llama la atención?

La alianza tiene un detalle curioso. A fines de septiembre, Juan Martín Cappellini, el responsable de Uber Eats en la Argentina, había sostenido públicamente que una app de delivery podía funcionar sin McDonald’s, porque la plataforma priorizaba a los comercios locales. Siete semanas después, la cadena se sumó.

"La llegada de McDonald’s es un paso muy importante para Uber Eats en Argentina", dijo ahora Cappellini. Desde Arcos Dorados, la empresa que opera McDonald’s en el país, Verónica Meeuwes, gerente de Marketing, aseguró: "En McDonald’s buscamos estar cada vez más cerca de nuestros consumidores".

Para Uber Eats, sumar a la cadena de comida rápida más conocida es una forma de ganar usuarios en su regreso al país. Para McDonald’s, es un canal de venta más, en un momento en el que el delivery se volvió una parte central del negocio de la comida rápida.

¿Cómo fue la vuelta de Uber Eats a la Argentina?

Uber Eats había dejado de operar en la Argentina a fines de 2020, en plena pandemia. En marzo de este año, la empresa anunció su regreso, con Córdoba como primera ciudad y el objetivo de llegar a todo el país en un plazo de 18 a 24 meses. Rosario, Mendoza y Buenos Aires figuraban entre las primeras ciudades del relanzamiento, aunque la Capital todavía no tiene el servicio.

El regreso se da en un mercado en plena transformación. En julio, Uber acordó comprar Delivery Hero, la empresa alemana dueña de PedidosYa, por unos 12.900 millones de euros, una operación que todavía necesita la aprobación de los organismos de defensa de la competencia de cada país. Hasta que eso ocurra, las dos apps siguen funcionando por separado.

¿Cómo aprovechar los descuentos?

Para acceder a la promoción, hay que tener instalada la app de Uber Eats, buscar McDonald’s y elegir el combo que tiene descuento esa semana. Algunas recomendaciones:

Verificar que el descuento figure en el carrito antes de confirmar el pedido.

Revisar el cronograma, porque cada combo tiene descuento solo durante su semana.

Prestar atención a los combos dobles, que exigen llevar dos unidades para acceder al 40% o al 50%.

¿Conviene pedir por Uber Eats?

Para quienes viven en las ciudades donde funciona la promoción, los descuentos del 40% y el 50% pueden representar un ahorro importante, sobre todo en los combos dobles, como los de Big Mac o Cuarto de Libra.

Antes de pedir, conviene comparar el precio final con el de otras apps o con el retiro en el local, porque el costo de envío y los cargos de servicio pueden cambiar bastante el total.

La llegada de McDonald’s a Uber Eats confirma que la pelea por el delivery en la Argentina se está reactivando. Para los usuarios, más competencia suele traducirse en más promociones. La pregunta es cuánto durarán los descuentos una vez que la app consolide su lugar en el mercado. Y, en Buenos Aires, habrá que esperar a que Uber Eats amplíe su cobertura para saber si la cadena repite la promoción en el principal mercado del país.