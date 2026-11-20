Los servicios terrestres conectan Buenos Aires con las principales playas brasileñas. Cuánto salen los pasajes y cuánto se tarda

De cara a la llegada de la temporada de verano 2027, Brasil vuelve a posicionarse fuertemente entre las opciones más elegidas por los turistas argentinos para disfrutar del receso. En un contexto donde la previsión del presupuesto familiar resulta determinante para planificar los descansos, el traslado terrestre en colectivos de larga distancia emerge como una alternativa económica y accesible frente a las altas tarifas de las pasajes aéreos, aunque implique realizar extensos trayectos por carretera.

Las principales empresas de transporte internacional que operan desde la Terminal de Ómnibus de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya pusieron a la venta los pasajes oficiales de cara a los meses de enero y febrero. La oferta de servicios de larga distancia permite conectar la Capital Federal con varios de los polos turísticos más cotizados de la costa atlántica brasileña, entre los que destacan Florianópolis, Camboriú y Río de Janeiro.

Cuánto salen los pasajes tramo por tramo y los precios de ida y vuelta

El cuadro tarifario base estipulado para las partidas desde la terminal porteña durante la temporada estival 2027 se estructura bajo los siguientes costos proyectados:

Florianópolis: desde $230.000 por tramo. El pasaje de ida y vuelta ronda los $460.000.

Balneário Camboriú: desde $241.000 por tramo. El trayecto completo ida y vuelta suma unos $482.000.

Río de Janeiro: desde $300.000 por tramo. El tramo combinado ida y vuelta alcanza los $600.000.

Asimismo, para quienes buscan visitar playas ubicadas en el nordeste brasileño, como Recife, Maragogi o Pipa, las empresas de transporte sugieren verificar las conexiones terrestres intermedias dentro del territorio brasileño o combinar el tramo inicial con colectivos de líneas regionales.

Horas de viaje, paradas de frontera y documentación obligatoria

La duración total del trayecto constituye un factor determinante al momento de armar las valijas. Los tiempos estimados de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires varían según la distancia geográfica de cada destino:

Florianópolis: 27 horas y 30 minutos de recorrido promedio.

Balneário Camboriú: 28 horas en ruta.

Río de Janeiro: alrededor de 44 horas de viaje.

Estos plazos para realizar los viajes son de carácter orientativo y suelen registrar variaciones producto del caudal de tránsito en las rutas internacionales, las paradas técnicas de reabastecimiento y, principalmente, la fluidez en los controles migratorios durante el cruce de fronteras. En cuanto a las exigencias para viajar, los ciudadanos argentinos pueden ingresar a territorio brasileño presentando únicamente su DNI digital o físico en formato tarjeta que se encuentre vigente, o bien el pasaporte en regla.

Con los pasajes ya disponibles en las plataformas oficiales, los veraneantes que opten por la vía terrestre cuentan con un margen clave para comparar precios, reservar asientos con anticipación y reducir los gastos fijos del traslado para la próxima temporada de verano.