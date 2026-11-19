El dólar se acerca a los 6 reales en Brasil y los turistas argentinos aprovechan para vacacionar en sus playas el próximo verano

Brasil gana terreno entre los destinos elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano, en un escenario en el que la caída del real, que ya supera el 15%, mejora su atractivo y la mayor conectividad aérea amplía las opciones para viajar. La demanda también se apoya en las alternativas de financiación y en la contratación de paquetes que combinan vuelos y alojamiento.

La moneda brasileña experimenta un descenso desde la sorprendente reelección de Lula a finales de octubre y el dólar se acerca a los R$6.

En ese escenario, crece el interés por viajar a ese destino durante esta temporada de verano. "Brasil se consolida como el destino favorito de los argentinos para las vacaciones de verano, y la ampliación de la conectividad aérea juega un papel fundamental en esta tendencia", afirmó Paula Cristi, gerente general de la compañía para Argentina y Uruguay.

Si bien Río de Janeiro y Florianópolis continúan entre los destinos más elegidos, el Nordeste brasileño registra un avance significativo en las búsquedas y reservas.

Boom de búsquedas para viajar a Brasil tras caída del real

Entre los destinos con mayor crecimiento, Recife se destaca como el de mayor expansión dentro del top cinco internacional de Despegar, con un incremento superior al 200%. La misma dinámica se observa en Maceió y Natal, que también registraron subas por encima de ese nivel.

Otras localidades brasileñas muestran avances importantes:

Recife se disparó un 200%

se disparó un Maragogi creció un 80%

Praia da Pipa un 67%

Fortaleza un 56%

Balneário Camboriú registró un aumento del 112%

Búzios mostró una suba del 75%

"Cada nueva ruta y cada frecuencia adicional representan más oportunidades para viajar, porque acercan destinos, amplían las alternativas y facilitan que cada vez más argentinos puedan elegir Brasil para sus vacaciones", sostuvo Cristi.

Los paquetes concentran más de la mitad de la demanda

Otra característica de la temporada es el peso de los paquetes turísticos en las compras hacia Brasil. Según los datos de Despegar, casi el 53% de la demanda hacia ese país se concentra en productos que incluyen vuelo y alojamiento.

La tendencia también se reflejó en la última edición del Cyber Monday, en la que Brasil se posicionó como el principal destino internacional en las ventas de la plataforma. En ese evento, las operaciones realizadas en dólares representaron el 46% del total, impulsadas por las alternativas de financiación.

Desde Despegar esperan que el movimiento se mantenga durante el Black Friday, otra instancia comercial que puede incidir en las decisiones de compra de quienes todavía no definieron sus vacaciones de verano.

La evolución del tipo de cambio brasileño, la conectividad aérea y las promociones disponibles serán factores a seguir para medir el atractivo del destino en los próximos meses. Por ahora, los datos de la agencia de viajes muestran que Brasil no solo conserva su lugar entre las preferencias de los argentinos, sino que también amplía el interés hacia destinos que hasta hace poco tenían menor protagonismo en las búsquedas.