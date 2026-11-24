Un hostel de Mar del Plata busca voluntarios para limpieza y mantenimiento a cambio de estadía y desayuno gratis. Requisitos y cómo anotarse

Una oportunidad para pasar el verano en Mar del Plata sin pagar alojamiento comenzó a circular en plataformas de viajes. Un hostel de la ciudad busca voluntarios que colaboren con distintas tareas del establecimiento durante 20 horas semanales, a cambio de una cama en una habitación compartida y desayuno diario.

Cómo conseguir alojamiento gratis en Mar del Plata por tres semanas

La propuesta está publicada en la plataforma internacional Worldpackers, que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento y otros beneficios a cambio de colaboración.

La estadía mínima es de tres semanas. El esquema contempla dos días libres por semana, mientras que las jornadas restantes se destinan a las tareas acordadas con el hostel.

No se trata de un empleo remunerado: es un intercambio en el que los participantes reciben alojamiento y desayuno a cambio de su ayuda.

Qué tareas hay que realizar para conseguir alojamiento en Mar del Plata

De acuerdo con la descripción publicada por el hostel, la colaboración estará centrada principalmente en la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Limpiar y mantener ordenadas las habitaciones.

Acondicionar los dormitorios y preparar las camas.

Colaborar con la limpieza de baños y espacios comunes.

Mantener en condiciones la cocina del establecimiento.

Ayudar en tareas domésticas y de organización.

Eventualmente, colaborar en la cafetería con tareas en la bacha de la cocina.

Las actividades forman parte de las 20 horas semanales de colaboración previstas en el acuerdo. Los dos días libres permiten disponer de tiempo para recorrer la ciudad y disfrutar de la costa.

Qué ofrece el hostel a cambio de las 20 horas semanales

A cambio de la colaboración, el hostel ofrece una cama en una habitación compartida destinada al equipo y desayuno gratuito durante toda la estadía. Los voluntarios también pueden utilizar una cocina equipada y cuentan con conexión a internet de alta velocidad.

La propuesta suma descuentos en bares, restaurantes, fiestas y otros alojamientos. Además, contempla entradas gratuitas para determinados eventos y actividades de la ciudad.

El establecimiento registra una calificación de 5 sobre 5 en Worldpackers, basada en 60 reseñas de viajeros. Entre los comentarios aparecen referencias positivas a su ubicación frente al mar y al trato de los anfitriones.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria establece condiciones específicas para quienes quieran participar del intercambio. Según la publicación, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 20 y 35 años.

Contar con un nivel principiante de inglés o intermedio de español.

Viajar de manera individual: no se aceptan parejas ni postulaciones de dos personas.

La convocatoria informa disponibilidad entre octubre y marzo, un período que comprende la temporada de verano en la Costa Atlántica.

Cómo anotarse y cuánto cuesta la membresía de Worldpackers

Para postularse, los interesados deben ingresar a la convocatoria, crear un perfil de viajero y enviar una solicitud al hostel. La presentación no garantiza la aceptación: el anfitrión debe evaluar cada candidatura.

Worldpackers funciona mediante membresías pagas para contactar a los anfitriones y postularse a las experiencias. En su página oficial, la plataforma informa tres alternativas individuales con vigencia de un año:

Solo Trips : u$s59.

: u$s59. Solo Pack: u$s109.

u$s109. Pack Solo Plus: u$s139.

Por eso, antes de postularse, es importante calcular el presupuesto necesario para cubrir esos conceptos durante la estadía Los planes ofrecen diferentes niveles de protección y asistencia durante el viaje. Por eso, antes de contratar una membresía, conviene revisar qué incluye cada alternativa y cuáles son sus condiciones.

Además, hay gastos que no están cubiertos por el intercambio. La convocatoria aclara que los participantes deben hacerse cargo de sus pasajes, seguro de viaje, transporte interno y visa, si corresponde.

Cuánto cuesta alojarse en un hostel de Mar del Plata durante enero

El alojamiento es uno de los gastos que más pesan en el presupuesto de quienes viajan a la Costa Atlántica durante el verano. Para tener una referencia de los valores de la próxima temporada, iProfesional publicó un relevamiento sobre los precios de los alquileres en Mar del Plata y Villa Gesell para el verano 2027.

En Mar del Plata, enero concentra las tarifas más elevadas para los hostels: según datos de KAYAK, el precio promedio por noche alcanza los $123.764.

Como referencia, una estadía de 21 noches a ese valor representaría alrededor de $2,6 millones. La cifra puede variar según el establecimiento, la fecha y el tipo de habitación, por lo que no equivale necesariamente al costo de una cama compartida.

En ese contexto, la propuesta de Worldpackers aparece como una alternativa para reducir el presupuesto de alojamiento durante una estadía prolongada, aunque exige dedicar 20 horas semanales a tareas del hostel y pagar la membresía de la plataforma.

Por qué crece la tendencia de viajar solo a Mar del Plata en verano

La propuesta también coincide con una tendencia entre quienes planean sus vacaciones para la próxima temporada. Según datos de Booking, las búsquedas de alojamiento en Mar del Plata para el verano 2027 crecieron un 14,7% interanual. El incremento fue todavía mayor entre las personas que viajan solas, segmento en el que alcanzó el 53,6%.

El movimiento turístico también se refleja en las reservas anticipadas para el verano 2027 en los destinos de la Costa Atlántica, con Mar del Plata entre las localidades relevadas.

Este dato suma contexto a una convocatoria que admite postulaciones individuales y ofrece la posibilidad de compartir alojamiento con otros viajeros. La experiencia combina así una estadía en la ciudad con tareas de colaboración en el hostel y tiempo libre para disfrutar del destino.