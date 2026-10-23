Cuánto cuesta alquilar un departamento en Mar del Plata y Villa Gesell para el verano 2027

Reservas anticipadas, precios dispares y turistas más selectivos. El fenómeno de El Niño no contrarresta el atractivo de vacacionar cerca del mar

La temporada de verano 2027 empieza a tomar forma en la Costa Atlántica, con diferencias entre destinos, valores que dependen de la ubicación y el equipamiento, y un turista que compara cada vez más antes de reservar. Mar del Plata conserva su atractivo por la variedad de propuestas y la posibilidad de elegir entre departamentos y casas para distintos presupuestos. Pinamar concentra consultas por viviendas amplias y sectores con más tranquilidad, mientras que Villa Gesell aparece como una alternativa de menor costo para quienes buscan pasar sus vacaciones cerca del mar.

En algunos destinos, la ocupación anticipada ya supera el 55%, aunque el ritmo de las reservas no es uniforme. La demanda combina familias que organizan sus vacaciones con varios meses de anticipación, visitantes habituales que buscan asegurarse una propiedad determinada y turistas de cercanía que esperan a conocer el pronóstico para decidir una escapada.

El factor climático también aparece en las conversaciones del sector. Las previsiones asociadas al fenómeno de El Niño forman parte de las expectativas para los próximos meses, pero no eliminan el interés por vacacionar junto al mar.

Mar del Plata: ubicación, servicios y precios para distintos presupuestos

La ciudad mantiene una oferta amplia, desde departamentos en el centro y el microcentro hasta chalets y casas de categoría en los sectores más exclusivos. Según Verónica Berasueta, vicepresidenta primera del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata, el centro, el microcentro y La Perla concentran históricamente buena parte de las consultas.

La ubicación tiene un peso determinante porque permite combinar playa, gastronomía, comercios y servicios sin depender del automóvil. Para quienes llegan en vehículo, contar con cochera puede ser decisivo al alquilar; quienes viajan en transporte público o prefieren caminar priorizan la cercanía a los principales puntos de interés.

El perfil del visitante también influye en la elección. "En enero, los jóvenes buscan alojamiento en el sur de la ciudad, cerca de la actividad nocturna y de las fiestas de música electrónica. Punta Mogotes ofrece alternativas de menor costo para ese público, mientras que Alfar y Chapadmalal atraen por sus playas y su entorno", dijo Berasueta.

En el segmento de mayor poder adquisitivo, la demanda se orienta hacia propiedades con mejores prestaciones, vista al mar, cochera y equipamiento. Playa Grande, Los Troncos y los alrededores de Güemes aparecen entre las zonas elegidas, al igual que sectores de La Perla y Constitución con departamentos y chalets de categoría.

Los valores sugeridos por el Colegio de Martilleros para enero de 2027 son los siguientes:

Departamento de dos ambientes para cuatro o cinco personas: desde $588.000 por semana, equivalente a unos $84.000 diarios.

Departamento de tres ambientes para cinco o seis personas: desde $863.000 por semana, alrededor de $124.000 diarios.

Casa o chalet de tres ambientes para cinco o seis personas: desde $1.176.000 por semana, unos $168.000 diarios.

Son referencias orientativas para propiedades de determinadas características y zonas. Los departamentos con amenities y vista al mar pueden llegar a duplicar esos valores. La cochera, cuando se contrata por separado, cuesta entre $20.000 y $30.000 diarios en edificios del centro, según se trate de espacios fijos o móviles.

Para quienes prefieren reservar por quincena, las referencias de la primera mitad de enero parten de $750.000 para un departamento de un ambiente, $1.150.000 para uno de dos ambientes y $1.700.000 para uno de tres ambientes. La segunda quincena suele tener mayor demanda y algunos precios suben: en los monoambientes, por ejemplo, la referencia puede pasar de $750.000 a $850.000.

Febrero presenta un escenario diferente. La primera quincena suele manejar valores similares a los de la primera mitad de enero, en parte por el movimiento que genera el fin de semana largo de Carnaval. Durante la segunda quincena, los alquileres pueden resultar alrededor de un 20% más económicos, con descuentos mayores en algunas propiedades, según la disponibilidad.

Berasueta explicó que conviven distintas formas de contratar: en la zona céntrica son habituales las estadías de cinco a siete días, mientras que las quincenas mantienen un lugar importante y las casas suelen alquilarse por períodos más largos. También se observa una diferencia entre quienes reservan con anticipación para asegurarse una propiedad y quienes esperan el pronóstico para organizar una escapada.

Pinamar: casas familiares y aumentos moderados en dólares

En Pinamar, el movimiento se distribuye entre distintos sectores, con perfiles de demanda definidos. Pinamar Norte atrae a familias que buscan casas amplias, médanos, playas extensas y tranquilidad. El centro, la zona del Golf y el sector de los dúplex, en cambio, resultan atractivos para quienes priorizan los comercios, los servicios y la posibilidad de moverse sin utilizar tanto el automóvil.

Dolores Estrella, de Pausa Pinamar, señaló que los aumentos de los alquileres para esta temporada fueron moderados en la mayoría de los casos. Según su relevamiento, buena parte de los propietarios ajustó los precios entre un 5% y un 10% en dólares respecto del verano anterior, aunque hubo casos puntuales con incrementos de hasta el 15%. La demanda, advirtió, no convalida subas mayores.

Los precios varían según el tamaño, el estado de conservación, la ubicación y las prestaciones. Como referencia para enero, los valores relevados por Estrella son los siguientes:

Departamento de dos ambientes: entre u$s900 y u$s1.300 por semana.

Casa familiar de tres ambientes: entre u$s2.000 y u$s2.300 por semana.

Casa de cuatro ambientes: alrededor de u$s2.500 por semana.

Casa de tres dormitorios en Pinamar Norte: cerca de u$s9.000 por el mes completo, según sus características.

Para las contrataciones por quincena, un departamento de dos ambientes en la zona de los dúplex puede costar entre u$s1.800 y u$s2.500. Una unidad más moderna, cerca de Bunge y la playa, puede ubicarse entre u$s 3.500 y u$s 4.800 por el mismo período. Las casas familiares de tres ambientes parten de unos u$s3.800 a u$s5.200 por quincena.

La diferencia entre propiedades comparables no depende únicamente de la cercanía al mar. La cochera, la parrilla, los espacios exteriores y el equipamiento también pesan en la decisión. Estrella sostuvo que el presupuesto ganó protagonismo y que los turistas comparan alternativas antes de cerrar: una propiedad bien ubicada puede tener dificultades para concretar el alquiler si su precio supera demasiado al de otras opciones similares.

Cariló y Costa Esmeralda: más servicios, casas amplias y valores superiores

Cariló conserva una demanda ligada a su entorno de bosque, la tranquilidad y las propiedades de mayor tamaño. Silvia Melgarejo, de Constructora del Bosque, indicó que las casas para seis a ocho personas parten de u$s3.500 por semana durante las fiestas y enero. En febrero, los precios bajan alrededor de un 25%.

La ubicación y el equipamiento determinan buena parte de la tarifa. Las viviendas con piscina pueden costar un 20% más, mientras que la zona céntrica atrae a quienes quieren caminar y evitar el uso del auto. También se alquilan propiedades en los sectores próximos al mar y en otras áreas del destino.

Melgarejo señaló que las reservas se encontraban un 15% por encima de la temporada anterior, aunque aclaró que en esa comparación también influye la incorporación de nuevas casas y departamentos al mercado. Además, destacó que el 80% de quienes visitaron la inmobiliaria durante el último fin de semana largo de octubre terminó reservando.

Costa Esmeralda, en el Partido de la Costa, presenta otro perfil, con casas familiares, departamentos y una oferta de servicios deportivos y recreativos. La cercanía al mar genera una diferencia importante: las viviendas en los sectores más próximos a la playa pueden costar entre un 50% y un 100% más que las ubicadas en otras zonas.

Los valores de referencia para enero son:

Casa para ocho personas: entre u$s4.000 y u$s6.000 por quincena.

Casa para cuatro a seis personas: entre u$s2.200 y u$s3.000 por quincena.

Departamento de dos ambientes en febrero: alrededor de u$s1.300 por quincena.

Departamento de tres ambientes en febrero: alrededor de u$s2.200 por quincena.

En febrero, los alquileres de casas bajan entre un 15% y un 20% en promedio.

Villa Gesell: una alternativa más económica, con reservas todavía desiguales

Villa Gesell mantiene su atractivo para quienes buscan vacaciones junto al mar. Como referencia de mercado, el precio mediano publicado para una semana de enero en alojamientos para cuatro personas ronda los u$s850, sin tasas.

Los precios para alquilar son los siguientes:

Departamento de tres ambientes para seis personas: $1.440.000 por quincena en enero y $1.275.000 en febrero.

Departamento de tres ambientes con capacidad para ocho personas: $2.310.000 para la primera quincena de enero y $2.630.000 para la segunda.

Esa misma propiedad para ocho personas: $2.310.000 en la primera quincena de febrero y $1.300.000 en la segunda.

Departamento de un ambiente en el centro, a una cuadra del mar: entre $670.000 y $730.000 por semana, según la quincena de enero. En febrero, los valores publicados se ubican dentro del mismo rango.

En cuanto a la ocupación anticipada, Villa Gesell registra un 35% de noches reservadas en el relevamiento disponible, por debajo de los niveles informados para algunos sectores de Pinamar. El dato debe leerse como una fotografía del avance de las reservas y no como una proyección definitiva de la ocupación para todo enero.

Fabián Estanga, de Fabián Estanga Negocios Inmobiliarios, señaló que la ocupación presenta diferencias según las localidades del partido. En las zonas norte, centro y sur de la ciudad de Villa Gesell, las reservas alcanzan el 40% para las fiestas de diciembre y el 50% para enero.

"Los valores se incrementaron apenas por encima de la inflación, dependiendo de la localidad con respecto al año anterior. Varían según la calidad, estado, ubicación y servicios de cada propiedad", cerró Estanga.