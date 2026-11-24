El aguinaldo de las empleadas domésticas con retiro equivale al 50% del mejor sueldo del semestre y se liquida según las horas trabajadas en 2026

Las empleadas domésticas que trabajan con retiro también tienen derecho a cobrar el aguinaldo de diciembre, aunque no concurran todos los días a una vivienda o tengan jornadas reducidas. El importe depende de la remuneración que percibieron durante el segundo semestre de 2026 y de la cantidad de meses que trabajaron para cada empleador.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada, por todo concepto, entre julio y diciembre. Por lo tanto, no siempre se toma como referencia el último salario cobrado: hay que identificar cuál fue el mes en el que la trabajadora obtuvo el ingreso más alto durante ese período. Para conocer otros detalles, se puede consultar cómo se calcula el aguinaldo de una empleada doméstica en 2026.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas con retiro

La modalidad con retiro no modifica la fórmula del SAC. Sin embargo, el importe varía según la categoría laboral, la jornada y las condiciones de contratación.

En diciembre de 2026, el personal de tareas generales con retiro tiene un salario mínimo de $519.825,60 por mes para una jornada completa. Si ese fue el mejor sueldo del semestre y la trabajadora prestó servicios durante los seis meses completos, el cálculo es el siguiente:

Mejor remuneración mensual: $519.825,60.

Porcentaje correspondiente al aguinaldo: 50%.

Segunda cuota del SAC: $259.912,80.

El importe puede ser superior cuando la trabajadora cobra por encima de los mínimos establecidos o tiene adicionales remunerativos que elevan su remuneración. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado para el mismo empleador. Para calcularlo, se toma como referencia la antigüedad desde el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

Cuánto cobra de aguinaldo una empleada doméstica con retiro según su categoría

El monto también varía según la actividad que realiza la trabajadora. Para una jornada completa de 48 horas semanales, los salarios mínimos de diciembre de 2026 y sus respectivos medios aguinaldos son:

Supervisora con retiro: sueldo mensual de $624.013,75 y aguinaldo de $312.006,88.

Personal para tareas específicas con retiro: sueldo mensual de $584.026,01 y aguinaldo de $292.013,01.

Asistencia y cuidado de personas con retiro: sueldo mensual de $571.280,64 y aguinaldo de $285.640,32.

Personal para tareas generales con retiro: sueldo mensual de $519.825,60 y aguinaldo de $259.912,80.

Estos importes son referencias calculadas sobre los salarios mínimos de cada categoría. Si la trabajadora percibe una remuneración superior o cobra adicionales remunerativos, el SAC debe calcularse sobre su mejor remuneración mensual del semestre, por todo concepto. Los valores forman parte de las escalas salariales de las empleadas domésticas para diciembre de 2026.

Qué pasa si la empleada doméstica trabaja por hora o pocos días por semana

Una situación habitual es la de las trabajadoras que concurren a una vivienda una, dos o tres veces por semana, o que cumplen jornadas de pocas horas. En esos casos, el aguinaldo también corresponde: no existe una cantidad mínima de horas semanales para acceder a este derecho.

Cuando la remuneración se calcula por hora, el empleador debe revisar cuánto cobró la trabajadora en cada uno de los meses del semestre. Una vez identificado el mes con el ingreso más alto, debe tomar la mitad de ese importe.

Por ejemplo, si una empleada doméstica que cobra por hora tuvo su mejor remuneración mensual de $200.000 durante el segundo semestre, le corresponderá un aguinaldo de $100.000, siempre que haya trabajado durante todo el período.

La cuenta debe realizarse sobre lo efectivamente devengado en ese mes, de acuerdo con las horas trabajadas y el valor horario correspondiente. Para las jornadas inferiores a 24 horas semanales se utiliza el valor por hora de la categoría; si trabaja más de 24 y menos de 48 horas, el salario mensual de referencia se calcula proporcionalmente.

Cómo se calcula el aguinaldo si la empleada doméstica trabaja para más de una familia

Las empleadas domésticas con retiro pueden prestar servicios en distintos domicilios y tener más de un empleador. En ese escenario, cada familia debe calcular y pagar el aguinaldo correspondiente a la relación laboral que mantiene con la trabajadora.

Esto significa que no se deben sumar los ingresos que percibe en todas las casas para hacer una única liquidación. Cada empleador debe identificar cuál fue la mayor remuneración mensual que le abonó entre julio y diciembre y calcular el 50% de ese importe.

Por ejemplo, si una trabajadora presta servicios en dos viviendas, cada empleador deberá realizar su propia cuenta según el salario que le pagó durante el semestre.

Cómo se calcula el aguinaldo si no trabajó los seis meses

Si la relación laboral comenzó después de julio o terminó antes de diciembre, la trabajadora no pierde el derecho al aguinaldo. En esos casos, corresponde liquidar una suma proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

ARCA establece que, si una empleada prestó servicios durante cuatro de los últimos seis meses, debe recibir el 66,67% del medio aguinaldo que le hubiera correspondido por el semestre completo. Para ese cálculo se toma la mejor remuneración mensual del período efectivamente trabajado.

Por eso, antes de realizar el pago, es necesario revisar desde cuándo trabaja la empleada para ese empleador y cuál fue su mejor ingreso mensual durante el período en el que estuvo vigente la relación laboral.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre a las empleadas domésticas

La segunda cuota del SAC debe abonarse durante la última jornada laboral de diciembre. La obligación alcanza tanto a las trabajadoras con retiro como a las que cumplen tareas sin retiro. Para conocer otros detalles sobre el calendario de pagos, también se puede consultar cuándo cobran el aguinaldo las empleadas domésticas y cómo se calcula.

El importe debe quedar registrado en el recibo de sueldo correspondiente. El empleador puede generarlo a través del servicio de Casas Particulares de ARCA, donde debe declarar la remuneración y los conceptos correspondientes al período.