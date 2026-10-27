Cómo se calcula el aguinaldo de una empleada doméstica en diciembre de 2026

Las empleadas domésticas cobrarán el aguinaldo en diciembre. Cómo calcular el monto según el mejor sueldo del semestre y los meses trabajados

Las empleadas domésticas cobrarán en diciembre la segunda cuota del aguinaldo de 2026. El monto dependerá del salario que hayan percibido durante el semestre, por lo que no necesariamente será igual al último sueldo ni alcanzará la misma cifra para todas las trabajadoras.

Para calcular el aguinaldo, se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. El importe se determina al comparar los salarios de los seis meses del semestre.

Aguinaldo de empleadas domésticas: cómo calcular cuánto cobran

Por ejemplo, si una empleada doméstica tuvo una remuneración mensual máxima de $600.000, le corresponderán $300.000 brutos en concepto de aguinaldo.

El monto varía según la categoría laboral, la modalidad de contratación y los adicionales que integren la remuneración. Por eso, no alcanza con consultar la escala salarial vigente en diciembre: hay que comparar los ingresos de cada mes del semestre.

Cuánto cobrarán de aguinaldo las empleadas domésticas según su categoría

Si el salario mínimo mensual de diciembre fuera la remuneración más alta del semestre, estos serían los importes estimados de la segunda cuota del aguinaldo:

Supervisión : $312.006,88 con retiro y $344.103,81 sin retiro.

Tareas específicas: $292.013,01 con retiro y $321.644,72 sin retiro.

Caseros : $285.640,32 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $285.640,32 con retiro y $314.863,89 sin retiro.

Tareas generales: $259.912,80 con retiro y $293.655,58 sin retiro. Los importes son estimaciones calculadas sobre los salarios mínimos mensuales previstos para diciembre. El monto definitivo dependerá de la mayor remuneración mensual de cada trabajadora entre julio y diciembre, incluidos los adicionales que correspondan.

Las empleadas domésticas que cobran por hora deben comparar lo percibido en cada mes del semestre. Para calcular el aguinaldo, se toma la mayor remuneración mensual devengada, no una cantidad fija de horas multiplicada por la tarifa vigente.

Qué pasa si la empleada doméstica trabajó menos de seis meses

Las trabajadoras que no completaron el semestre tienen derecho a cobrar el aguinaldo proporcional al tiempo trabajado.

Para calcularlo:

Se toma la mejor remuneración mensual.

Se divide ese monto por 12.

Se multiplica por los meses trabajados en el semestre.

Por ejemplo, si la mejor remuneración mensual fue de $600.000 y la trabajadora prestó servicios durante cuatro de los seis meses del semestre, el aguinaldo proporcional será de $200.000.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre

La segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta la última jornada laboral de diciembre, de acuerdo con la normativa que regula el trabajo en casas particulares.

El derecho alcanza tanto a las empleadas con retiro como a las que trabajan sin retiro, y también a quienes cobran por hora. El importe depende de la remuneración computable, del tiempo trabajado durante el semestre y de los adicionales que correspondan.

Cuánto ganan las empleadas domésticas en noviembre y diciembre

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas varían según la categoría y la modalidad de contratación. En diciembre se aplica un aumento del 1,6% respecto de noviembre.

Supervisión

Noviembre : $614.186,76 con retiro y $677.369,70 sin retiro.

Diciembre: $624.013,75 y $688.207,61, respectivamente.

Tareas específicas

Noviembre : $574.828,75 con retiro y $633.158,89 sin retiro.

Diciembre: $584.026,01 y $643.289,43, respectivamente.

Caseros

Noviembre : $562.284,09

: Diciembre: $571.280,64

Asistencia y cuidado de personas

Noviembre : $562.284,09 con retiro y $619.810,80 sin retiro.

: Diciembre: $571.280,64 y $629.727,77, respectivamente.

Tareas generales