La marca de gaseosa lanzó al mercado una nueva variante de su bebida y, a falta del lanzamiento oficial en Argentina, ya se encuentra en kioscos

Una llamativa novedad en las heladeras de varios kioscos y comercios porteños comenzó a viralizarse en las redes sociales durante las últimas semanas. Se trata de la Coca-Cola Zero Cafeína, Zero Azúcar y Zero Calorías, una variante de la emblemática gaseosa que se distingue rápidamente en la góndola por su elegante envase negro con tipografía y detalles en color dorado. Si bien el lanzamiento oficial de la marca en el mercado local recién está proyectado para 2027, distintos puntos de venta ya comercializan latas y botellas ingresadas al país de manera importada y en partidas limitadas.

Esta variedad responde a una tendencia global de consumo orientada a quienes buscan disfrutar del sabor clásico de Coca-Cola durante la tarde o la noche —en la cena, después de la jornada laboral o en momentos de descanso en casa— sin incorporar azúcares, calorías ni estimulantes que puedan alterar el sueño. Aunque la fórmula existe desde hace más de una década en plazas como Francia, España, Japón y Estados Unidos, en febrero de este año The Coca-Cola Company ejecutó un relanzamiento estratégico internacional con esta estética premium en negro y dorado y decidió desembarcar por primera vez en América Latina.

Coca-Cola negra y dorada: qué cambia respecto de las otras versiones

Más allá de su estética diferencial —donde el color dorado identifica históricamente a las líneas descafeinadas de la compañía—, la nueva propuesta se diferencia tanto de la versión original como de las variantes dietéticas tradicionales por su triple ausencia de componentes:

Sin cafeína: A diferencia de la Coca-Cola común, la Light y la Zero tradicional (que contienen cafeína), esta edición elimina por completo dicho componente para evitar efectos excitantes en el descanso nocturno.

Sin azúcar ni calorías: Al igual que la línea Zero Azúcar, está elaborada con edulcorantes y no aporta calorías ni azúcares añadidos, manteniendo el perfil de sabor característico de la marca.

Foco en el consumo nocturno: Mientras las presentaciones clásicas apuntan al consumo diurno o social general, la campaña global de 2026 la posiciona específicamente como una bebida refrescante para la cena y el relax en el hogar.

La nueva Coca-Cola Zero Zero ya está en Argentina mediante importaciones

Coca-Cola Zero Zero: el desembarco en la región y cuándo llega oficialmente al país

La expansión latinoamericana de esta edición comenzó en septiembre de 2026 en Brasil —elegido como puerta de entrada por ser el mayor mercado mundial de Coca-Cola Zero—, continuó el 21 de septiembre en Chile (donde se vende en latas de 310 ml y botellas de 591 ml y 1,5 litros) y desembarcó el 1 de octubre en México bajo el nombre Coca-Cola Zero Sin Cafeína.

De acuerdo con lo adelantado por ejecutivos regionales de la compañía al diario brasileño Valor Econômico, el cronograma de expansión contempla el lanzamiento oficial tanto en la Argentina como en Uruguay durante el transcurso de 2027. Por el momento, Coca-Cola de Argentina no confirmó la fecha exacta de salida al mercado ni los formatos locales en los que estará disponible, por lo que las unidades que hoy circulan en kioscos argentinos provienen exclusivamente del canal importado.