La marca alemana Essence se vende en exclusiva en Perfumerías Pigmento, con más de 200 productos y un precio promedio de $8.000

Essence, la marca alemana de maquillaje que lidera las ventas en unidades en Europa, desembarca oficialmente en la Argentina. Llega de la mano de SACRI S.A., su distribuidor oficial en el país, y en una primera etapa se venderá en exclusiva en Perfumerías Pigmento, en sus sucursales y en su tienda online.

La propuesta incluye más de 200 productos, con un precio promedio de $8.000, según la empresa. En la tienda online de Pigmento, los precios arrancan en $4.000, con un gloss y un lápiz de ojos, y llegan a $14.000 en una base de maquillaje en barra. Todos se pueden pagar en seis cuotas sin interés.

La marca ya se había presentado ante el público argentino en septiembre, durante el Pigmento Fest en La Rural, pero ahora empieza la venta oficial, con un portfolio que la empresa define como 100% vegano y cruelty-free.

La llegada se suma a una ola de marcas de belleza internacionales que apuestan por el mercado argentino, en un momento en el que el consumo cae, pero el maquillaje sigue funcionando como un pequeño lujo al alcance de más personas.

¿Cuánto cuestan los productos de Essence?

Estos son algunos de los precios publicados en la tienda online:

Brillo de labios Juicy Bomb y lápiz de ojos Kajal: $4.000 cada uno.

Gloss voluminizador Extreme Shine: $6.000.

Máscara de pestañas I Love Extreme: $8.000.

Bálsamo labial Juicy Bomb y rubor Soft Touch: $8.500 cada uno.

Aceite de labios Hydra Kiss y tinta What A Tint!: $9.000 cada uno.

Iluminador Soft Touch: $10.000.

Máscara de pestañas Lash Princess: $11.000.

Base Natural Matte Mousse: $12.000.

Paleta de sombras: $13.000.

Base de maquillaje en barra: $14.000.

Un detalle para el bolsillo: según la propia tienda, cerca del 17% del precio son impuestos nacionales. Por ejemplo, la Lash Princess cuesta $9.091 sin esos impuestos.

Son valores que ubican a la marca en el segmento de maquillaje accesible, por debajo de las marcas premium que se venden en perfumerías.

¿Qué productos trae Essence?

Entre los más conocidos de la marca está la máscara de pestañas Lash Princess, uno de sus productos más vendidos a nivel internacional, que en la Argentina cuesta $11.000. También llega Juicy Bomb, su línea de glosses, con una edición pensada para la región: Juicy Bomb Dulce de Leche.

El portfolio se completa con las líneas I Love Extreme y Extreme Shine, y con productos para labios, rostro y ojos. Según SACRI, el 90% de los productos se desarrolla y fabrica en Europa.

¿Quién está detrás de Essence?

essence pertenece a cosnova, un grupo alemán de cosmética que también es dueño de la marca Catrice. Según información difundida en su presentación en el país, la marca se vende en más de 90 países y se convirtió en una de las más elegidas por el público joven en Europa gracias a una fórmula simple: seguir las tendencias rápido y venderlas barato.

En la Argentina, la marca llega a través de SACRI S.A., que funciona como distribuidor oficial y que eligió a Pigmento como socio exclusivo para el lanzamiento. La cadena es una de las perfumerías más conocidas del país y organiza el Pigmento Fest, el evento de belleza en el que la marca se presentó en septiembre.

¿Por qué essence es tan popular?

La marca se apoya en las tendencias que surgen en redes sociales, sobre todo en TikTok, y las convierte en productos de bajo precio. Así, ofrece lip oils, tintas para labios, glosses y máscaras en colores de moda, que apuntan a un público joven.

"essence tiene una gran capacidad para interpretar rápidamente las tendencias y aquello que inspira a la comunidad beauty, para transformarlo en productos actuales, innovadores y relevantes", señaló Sofía Saldías, Brand Manager de essence.

Desde SACRI, Mariela Tappa, Product & Marketing Manager, destacó que la propuesta está "muy alineada con lo que hoy buscan las nuevas generaciones".

Las marcas de belleza que llegan al país

essence no es la única marca de belleza que mira a la Argentina. En octubre, el grupo que trajo Decathlon y Kiabi negocia la llegada de KIKO Milano, la marca italiana de maquillaje, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

En el Pigmento Fest de septiembre también se presentó SHEGLAM, otra marca que creció a partir de TikTok e Instagram. Y entre las marcas que ya están en el país, Natura decidió salir de los shoppings y abrir sus primeras tiendas a la calle.

Con la apertura de las importaciones, las marcas internacionales encuentran más facilidades para llegar, y apuestan a que el maquillaje funcione como un gusto accesible aun cuando el bolsillo aprieta.

Mia Colors también se renueva

En paralelo, Mia Colors, otra marca que se vende en Pigmento, presentó su relanzamiento con una nueva identidad, llamada "Muy Mia", y nuevos productos pensados para una consumidora más adulta.

La tinta para labios y mejillas, una de las novedades del relanzamiento de Mia Colors - crédito Mia Colors

Entre las novedades hay una base con textura tipo sérum, un corrector, un polvo fijador, un bronceador en bálsamo, un rubor, una tinta para labios y mejillas, un primer sin siliconas y una máscara de pestañas. "Nuestra comunidad creció y Mia creció con ella", explicó Mariela Tappa, gerenta de Desarrollo de Producto de Mia Colors. La nueva línea ya está disponible en las sucursales de Pigmento y en su tienda online.

¿Dónde comprar Essence en la Argentina?

Por ahora, la marca se vende solo en Perfumerías Pigmento, en sus locales y en su tienda online. La exclusividad corresponde a una primera etapa, y la empresa no informó si después se sumarán otros canales.

Para quienes buscan maquillaje de tendencia sin gastar de más, la llegada de essence suma una opción con precios que, en muchos casos, no superan los $10.000. Antes de comprar, conviene comparar con las promociones bancarias y de fin de año que suelen ofrecer las perfumerías en diciembre.