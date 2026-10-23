El grupo que trajo Decathlon a Argentina prepara la llegada de famosa marca de cosméticos

El plan prevé inaugurar más de 20 sucursales durante los próximos cinco años y la generación de unos 750 puestos de trabajo directos

El grupo invierte u$s200M en Argentina para Decathlon, Kiabi y Bestseller.

KIKO es una marca italiana de maquillaje. Factura €1B y tiene +1300 locales.

El Grupo One, que trajo a la Argentina marcas internacionales como Decathlon y Kiabi, busca incorporar una nueva cadena a su cartera. Se trata de KIKO Milano, la marca italiana de maquillaje y cosmética, que factura cerca de 1.000 millones de euros anuales y tiene más de 1.300 locales en el mundo.

El holding, integrado por los empresarios Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y la francesa Sabine Mulliez, ya tiene un acuerdo para desarrollar la marca en Uruguay, donde prepara sus primeras aperturas. Ahora, también negocia su llegada al mercado argentino, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

Antelo reconoció que existen tratativas para incorporar la cadena al mercado local.

La posible incorporación se conoce mientras el grupo avanza con un plan de inversiones de u$s 200 millones en la Argentina, destinado a Decathlon, Kiabi y las tres marcas de Bestseller.

KIKO Milano, la marca italiana que podría desembarcar en la Argentina

KIKO Milano nació en 1997, fundada por los empresarios italianos Antonio y Stefano Percassi. La marca comenzó con la venta de maquillaje y, con el paso de los años, amplió su catálogo a productos para el cuidado de la piel, accesorios y otras categorías de cosmética.

La marca de cosméticos italiana prevé abrir 20 locales en Argentina, en los próximos cinco años.

La empresa italiana tiene su sede en Bérgamo, mientras que el diseño de sus productos se realiza en Milán. A través de sus locales, comercializa principalmente artículos de marca propia, a diferencia de otras cadenas de belleza que trabajan con distintas marcas.

En 2018, el fondo Peninsula Capital ingresó a KIKO mediante una operación de aproximadamente 80 millones de euros, destinada a financiar su expansión internacional.

Cuatro años después, en octubre de 2022, la familia Percassi acordó recomprar el 38% que estaba en manos de la empresa inglesa y volvió a tener el 100% de las acciones.

Sin embargo, en 2024 volvió a producirse un cambio de accionistas. El fondo de inversión L Catterton adquirió la participación mayoritaria, en una operación que valuó la empresa en aproximadamente 1400 millones de euros.

L Catterton pasó a controlar el 69% del capital, mientras que la familia fundadora conservó el 30% y el equipo directivo, el 1%. Antonio Percassi continuó como presidente.

El fondo de inversión cuenta con el respaldo de LVMH, el grupo francés dueño de marcas como Louis Vuitton, Dior y Givenchy.

En 2025, la cadena facturó 967 millones de euros, un 8% más que el año anterior, según los resultados difundidos por su director financiero, Cristian Mazzoleni.

Durante ese ejercicio, la empresa incorporó 132 puntos de venta y terminó el año con 1389 locales distribuidos en 75 mercados.

En América Latina, ya tiene presencia en Brasil, Chile y México.

El plan de expansión en Uruguay

KIKO Milano también prepara su desembarco en Uruguay, donde el Grupo Antelo prevé invertir u$s10 millones durante los próximos cinco años para abrir ocho locales.

La primera apertura fue anunciada para fines de octubre en Montevideo Shopping. Después, el grupo prevé instalarse en Car One Punta del Este, Car One Canelones y Punta Carretas.

Durante el primer año, el objetivo es alcanzar cuatro establecimientos y poner en funcionamiento el canal ecommerce.

Los locales tendrán, en promedio, entre 60 y 70 metros cuadrados. El de Canelones podría contar con una superficie mayor.

Kiko Milano también se instalará en Uruguay, de la mano del Grupo Antelo.

La cadena comercializa maquillaje, productos para el cuidado de la piel y accesorios. En Estados Unidos, los labiales y las máscaras de pestañas cuestan entre u$s 14 y u$s 18, mientras que las bases de maquillaje rondan los u$s 20. A valores del dólar oficial, equivalen a unos $ 21.700 y $ 31.000, respectivamente.

Por ahora, el grupo no anunció una inversión ni una cantidad de locales para la Argentina.

Las inversiones del grupo que trajo Decathlon

La compañía tiene en marcha un programa de inversiones de u$s 200 millones en la Argentina, distribuido entre distintas cadenas internacionales.

De ese monto, u$s100 millones corresponden a Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos que regresó al país en noviembre de 2025, después de más de dos décadas. La primera apertura fue en el complejo Al Río, en Vicente López, con un local de 3000 m2.

La apertura demandó una inversión de u$s 20 millones y el local cuenta con más de 5000 productos, entre indumentaria, calzado y equipamiento deportivo. Entre sus marcas propias se encuentran Quechua, Domyos y Kipsta.

El plan contempla más de 20 sucursales durante los próximos cinco años y la generación de unos 750 puestos de trabajo directos. La cadena ya abrió su primer local en CABA, en el shopping Abasto, y prepara una nueva apertura en Alto Palermo para 2027, además de expandirse a distintas ciudades del interior.

Otros u$s 50 millones están destinados a Kiabi, la marca francesa de indumentaria que abrió su primer local en la peatonal Florida, en el centro porteño.

El establecimiento tiene alrededor de 1.500 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. El grupo también prepara una apertura en Rosario y proyecta alcanzar unas 20 sucursales durante los próximos cinco años.

Los u$s 50 millones restantes corresponden a Bestseller, el grupo danés que desembarcó esta semana con Jack & Jones, Only y Balmohk.

Las tres marcas inauguraron sus primeros locales en Unicenter, en Martínez. El programa contempla nuevas aperturas durante los próximos años, con presencia en distintos shoppings y corredores comerciales.

A estas se sumará LC Waikiki, la cadena de indumentaria nacida en Francia y actualmente controlada por capitales turcos. El grupo confirmó que prepara su desembarco en la Argentina para 2027.

La empresa comercializa ropa para hombres, mujeres y chicos, además de calzado y artículos para el hogar.

Antelo también adelantó que prevé inaugurar nueve locales adicionales antes de que termine 2026, con aperturas previstas en Rosario, la avenida Santa Fe y Mar del Plata, entre otras ubicaciones.

Según el empresario, la división de retail espera terminar este año con alrededor de 500 trabajadores y alcanzar los 2000 durante los próximos dos años.

Fuera de la Argentina, el holding prepara nuevas operaciones de Decathlon en Ecuador y Perú durante 2027, dentro de un acuerdo que le permite desarrollar la cadena en seis países de América del Sur.