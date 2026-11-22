El país de Centroamérica combina playas sobre el Caribe, cultura, gastronomía y paisajes de montaña. Hay vuelos directos desde el interior del país

A medida que se acerca la temporada de verano 2027, los argentinos comienzan a buscar alternativas a Brasil, por ejemplo, para sus vacaciones en el exterior. Entre los destinos que despiertan cada vez más interés aparece Panamá, un país de Centroamérica que combina playas sobre el Caribe, propuestas culturales, gastronomía y paisajes de montaña.

Una de las claves de su atractivo es la conectividad aérea: hay vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta y San Miguel de Tucumán. Además, existen paquetes turísticos de siete noches con vuelo y alojamiento desde $1,7 millones por persona para viajar en febrero.

El interés por el destino también se refleja en las estadísticas oficiales. Entre enero y agosto de 2026 ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen 76.061 visitantes con residencia permanente en la Argentina, frente a los 56.489 registrados durante el mismo período de 2025. Esto representa un crecimiento del 34,6%.

Cuánto cuesta viajar a Panamá en el verano 2027

Los precios varían según la fecha, el alojamiento elegido y los servicios incluidos. Un relevamiento de propuestas disponibles en plataformas turísticas permite encontrar alternativas para distintos presupuestos.

Estos son algunos de los valores relevados:

Paquetes a Ciudad de Panamá: hay opciones de siete noches con vuelo desde Buenos Aires, hotel y asistencia desde $1.738.220 por persona para febrero de 2027 .

. Otra alternativa para enero: los paquetes de siete noches parten de $2.464.467 por persona .

. Vuelo directo y alojamiento: una propuesta de Despegar al Hotel Latino cuesta $2.320.302 por persona .

. Paquetes a Bocas del Toro: una alternativa con vuelo y alojamiento en Casa Carey alcanza los $3.637.273 por persona .

. Paquetes a Boquete: una estadía con vuelo y alojamiento en Las Cabañas del Francés cuesta $3.811.681 por persona.

En cuanto a los pasajes aéreos, también hay alternativas para quienes prefieren organizar el viaje por separado. Los vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires a Ciudad de Panamá se consiguen desde aproximadamente $1,5 millones para enero, mientras que para febrero aparecen opciones con escalas desde $1 millón.

Los valores corresponden a relevamientos realizados en plataformas de turismo y pueden cambiar según la disponibilidad, la anticipación de compra y las condiciones de cada reserva. También es importante verificar si los paquetes incluyen traslados.

Vuelos directos a Panamá desde seis ciudades argentinas

La conectividad es uno de los puntos que diferencia a Panamá de otros destinos internacionales.

Vista aérea desde la ventana de un avión

Copa Airlines ofrece 91 vuelos directos semanales hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen desde seis ciudades argentinas:

Buenos Aires.

Córdoba.

Rosario.

Mendoza.

Salta.

San Miguel de Tucumán.

Esta oferta permite que los viajeros del interior del país puedan llegar a Panamá sin necesidad de trasladarse previamente hasta Buenos Aires para tomar un vuelo internacional.

Además, el país cuenta con un seguro gratuito para turistas durante los primeros 10 días de estadía, destinado a los visitantes que cumplen con las condiciones de ingreso y utilizan los aeropuertos habilitados.

Qué hacer en Panamá: playas, historia y naturaleza

Uno de los principales atractivos del país es la variedad de experiencias que ofrece. A diferencia de otros destinos caribeños asociados principalmente con los complejos hoteleros frente al mar, Panamá permite combinar diferentes paisajes y actividades en un mismo viaje.

Ciudad de Panamá: historia, gastronomía y el famoso canal

La capital es uno de los puntos de partida habituales para conocer el país. Entre sus principales atractivos se encuentra el Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del mundo.

También se destaca el Casco Antiguo, un barrio histórico con iglesias, plazas, edificios coloniales, bares y restaurantes.

Vista panorámica del Casco Antiguo en Panamá - crédito Visit Panamá

La gastronomía es otro de sus puntos fuertes. La ciudad forma parte de la red de Ciudades Creativas de la Gastronomía de la UNESCO y ofrece desde mercados tradicionales hasta restaurantes de cocina contemporánea.

Para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado del centro urbano, el Parque Natural Metropolitano cuenta con senderos y sectores de bosque tropical.

Bocas del Toro: el Caribe con playas y excursiones entre islas

Bocas del Toro es una de las regiones más buscadas por quienes priorizan las playas y el contacto con el mar.

Este archipiélago combina aguas caribeñas, playas, actividades de snorkel y excursiones entre distintas islas. También conserva una fuerte identidad afrocaribeña, presente en su música, sus costumbres y su gastronomía.

Así lucen las playas de Panamá - crédito Visit Panamá

Es una alternativa para quienes buscan una experiencia diferente a la de los grandes complejos turísticos tradicionales.

Boquete: montañas, cafetales y una vista de dos océanos

En la provincia de Chiriquí se encuentra Boquete, una región de montaña que ofrece un paisaje muy diferente al de las playas panameñas.

La zona se caracteriza por sus bosques nubosos, senderos, fincas cafetaleras y temperaturas más frescas. Es especialmente conocida por la producción de café de especialidad, entre ellos el Geisha panameño, uno de los granos más cotizados del mercado internacional.

Actividades en los bosques de Panamá - crédito Visit Panamá

Otro de sus grandes atractivos es el volcán Barú, que con 3.474 metros sobre el nivel del mar representa el punto más alto de Panamá.

En jornadas despejadas, desde su cima es posible observar simultáneamente el océano Pacífico y el mar Caribe, una de las postales más particulares de Centroamérica.

Cuál es la mejor época para viajar a Panamá

Panamá tiene atractivos durante todo el año, aunque algunas temporadas permiten disfrutar de experiencias particulares.

Entre noviembre y febrero se desarrolla la cosecha de café en regiones como Boquete y Tierras Altas, por lo que es un período interesante para quienes quieren combinar naturaleza y gastronomía.

Entre julio y octubre, en tanto, las ballenas jorobadas llegan a sectores del Pacífico, como el archipiélago de las Perlas y el golfo de Chiriquí.

La migración de aves también ofrece oportunidades para el turismo de naturaleza entre fines de agosto y noviembre.

Con vuelos directos desde distintas ciudades argentinas, paquetes turísticos desde $1,7 millones y una oferta que combina playas, cultura y montaña, Panamá busca consolidarse como una de las alternativas internacionales para las vacaciones de verano 2027.