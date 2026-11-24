La reconocida parrilla argentina vende carne y distintos productos para poder hacer un asado de primer nivel en casa. Los precios

Don Julio es una parrilla con una Estrella Michelin y es un ícono gastronómico argentino.

Don Julio es mucho más que una clásica parrilla argentina. Con los años, se convirtió en un ícono de la gastronomía local que fue reconocida incluso con una Estrella Michelin y distintos premios nacionales e internacionales.

Es por eso que en su local suele haber filas de turistas buscando probar sus carnes y platos tradicionales. Por eso, también, es habitual que se viralicen sus precios. Sin embargo, hay una alternativa para probar los cortes premium que ofrece Don Julio en casa.

El lugar tiene su propia carnicería que vende online distintos cortes y productos para poder hacer un asado de primer nivel y compartirlo en familia o con amigos en el propio hogar.

Cuánto cuesta hacer un asado con la carne de Don Julio

Según explica el sitio web de la carnicería de Don Julio, sus carnes "son el resultado de un oficio que respeta el animal, el tiempo y el fuego". "Seleccionamos reses criadas en sistemas pastoriles, con trazabilidad completa y un enfoque en el bienestar animal. Cada corte que ofrecemos -ya sea una pieza entera, un corte con hueso o sin él- pasa por un proceso riguroso de selección, maduración y preparación, garantizando textura, sabor y jugosidad excepcionales", detalla.

Y agrega: "Nuestra propuesta no se trata solo de vender carne, sino de compartir una forma de entender la parrilla: como un acto cultural, de reunión, de respeto y de identidad".

También ofrece quesos para parrilla "que tienen una alta resistencia al calor, lo que les permite asarse sin derretirse completamente". "Estos quesos desarrollan una corteza dorada y un interior suave y cremoso cuando se cocinan, siendo un excelente acompañamiento para carnes y embutidos", detalla.

Y, en cuanto a embutidos frescos, explica que "son productos cárnicos que han sido condimentados y embutidos en tripas, pero que no han sido curados ni cocidos. Incluyen chorizos, morcillas y otros productos similares. Se cocinan usualmente a la parrilla o a la plancha".

También dispone de una selección curada de vinos que incluye "botellas individuales y selecciones de dos y tres etiquetas, organizadas con criterio y sentido de coherencia".

Lo cierto es que es posible intentar llevar los premiados asados de Don Julio a casa, comprando sus cortes de carne y distintos productos en su página web.

En la web de Don Julio se venden distintos cortes y otros productos premium para un asado - crédito Captura del sitio oficial

Para hacer un asado completo, hay que tener en cuenta los siguientes precios:

Provoleta estacionada: $11.000

Chorizo 100% cerdo (400gr): $9.800

Mollejas (300gr): $18.360

Tira de asado (1,2 kg): $79.560

Vacío del fino (900gr): $70.380

Ojo de bife (0,5kg): $41.565

Brochete (Bandeja de 2 unidades, con, bife de chorizo, panceta ahumada, cebolla y pimiento): $60.180

Mix de hojas verdes (500gr): $10.000

Botella de vino Malbec: desde $50.000

Pan artesanal: $1.100 la unidad

Chimichurri Don Julio: $7.000

Carbón vegetal (bolsa de 10kg): $18.500

Comprando todos estos productos exclusivos de Don Julio, se gastarían unos $377.500. Y, si bien depende de muchos factores, podría hacerse un asado para unas 6 personas. Aunque resta sumar alguna guarnición y bebida.

Pero, en el ejemplo de un asado para seis personas, se gastaría unos $63.000 por persona para comer un asado con carne y algunos productos de Don Julio.

La historia de Pablo Rivero, el creador de la parrilla Don Julio

La historia de Don Julio, la parrilla de Palermo que alcanzó reconocimiento internacional, empezó lejos de los grandes premios y las distinciones gastronómicas. Su fundador, Pablo Rivero, llegó a la Ciudad de Buenos Aires durante la adolescencia, junto a sus padres y su hermana, en un momento complicado para la economía familiar. Provenían de una familia ganadera de Rosario y buscaban la manera de salir adelante en medio de las dificultades económicas de la Argentina.

En ese contexto apareció Julio, un vecino que les ofreció un techo para que pudieran empezar de nuevo. Aquel gesto de generosidad no solo dejó una huella en la historia del restaurante: también terminó dándole nombre a un emprendimiento que, con el paso de los años, trascendería las fronteras del país.

Rivero vivía con sus padres, Enrique y Graciela, en la parte superior del local. Desde allí fue testigo de los primeros años de una parrilla que todavía no tenía nombre y que estaba lejos de convertirse en un destino gastronómico. "Vivía arriba de la parrilla con Enrique y Graciela, mis padres, y cuando volvía por las noches y atravesaba el restaurante para subir a mi casa veía que había una o dos mesas ocupadas", contó en su entrevista con Malditos Optimistas.

Lejos de interpretar esa escena como un fracaso, la consideraba un avance, teniendo en cuenta las condiciones del lugar. "Porque el lugar era tan malo… Pasaban cosas muy especiales en esa zona, era otro barrio. Se inundaba, estaba lleno de casas tomadas", recordó.

La zona tenía características muy diferentes a las actuales. Rivero la describió como "un barrio rojo" y explicó que el restaurante también funcionaba como un espacio de refugio para mujeres que trabajaban en el lugar. "Justo debajo de ese techo rojo de chapa, que era mi casa y restaurante era como un lugar de refugio de las chicas. Entonces cuando veía tres mesas llenas decía: ¡Qué suerte! Imaginate si lo hacemos bien".

Antes de involucrarse de lleno en la parrilla, Rivero ya había tenido un primer acercamiento al mundo de los negocios. A los 16 años había puesto en marcha un kiosco donde preparaban comida para escuelas secundarias. "Era muy divertido y me había enamorado de esta situación de darle de comer a la gente", recordó.

Así comenzó a tomar forma una idea que se desarrollaría con el tiempo. La parrilla todavía no tenía una identidad definida: como tantos otros establecimientos de barrio, era simplemente conocida como "la parrilla de la esquina". A partir de allí, y con una propuesta que buscó combinar tradición e innovación, empezó a construirse el camino de Don Julio.

Cómo Don Julio pasó de ser una parrilla de barrio a ganar fama internacional

El salto hacia el reconocimiento internacional llegó, en buena medida, a partir de una reseña periodística. Vicky Becker, especializada en gastronomía, publicó en The Guardian una nota que incluía una frase tan llamativa como representativa de la cultura local: "La única parte de la vaca que no come un argentino es el Muu".

En ese artículo, Becker destacó los atributos de Don Julio y su capacidad para combinar una propuesta tradicional con una experiencia más sofisticada. La reseña estuvo acompañada por una imagen de un bife de chorizo con chimichurri y una botella de Malbec, una postal que contribuyó a despertar la curiosidad de lectores de distintas partes del mundo.

El efecto fue inmediato: cada vez más turistas comenzaron a acercarse a Palermo para comprobar por sí mismos si la parrilla estaba a la altura de los elogios. Aquella publicación funcionó como una vidriera internacional y abrió una etapa diferente para el negocio familiar.

Pero ¿cómo logró Don Julio destacarse en una ciudad donde las parrillas forman parte del paisaje cotidiano y terminó convertida en una de las más reconocidas del mundo?

Al recordar el impacto de aquella nota, Rivero sostuvo que la clave también estuvo en el reconocimiento de una tradición gastronómica argentina que, hasta entonces, no siempre recibía la valoración que merecía.

"Hacer algo en cocina porque está a la moda es el primer paso hacia el fracaso. La parrilla Argentina era muy disfrutada pero poco valorada y esta periodista la puso en valor", explicó.

Para Rivero, además, la gastronomía tiene una lógica particular a la hora de emprender. A diferencia de otros sectores, considera que los restaurantes no compiten necesariamente entre sí por los mismos clientes, sino que forman parte de una oferta más amplia de entretenimiento.

"No hay competencia en gastronomía. Es muy colaborativo, y la competencia de un restaurante es un partido de fútbol o el teatro. El restaurante es un entretenimiento y, como tal, compite con otros entretenimientos. Después, si te va bien o no, no va a tener que ver con tu competencia sino con la habilidad que tuviste", señaló.

Esa habilidad, sin embargo, no responde a una fórmula única. En el caso de Don Julio, Rivero atribuyó el crecimiento del restaurante al trabajo colectivo y a un proceso de aprendizaje que se extendió durante décadas.

"Hemos crecido un montón desde los 19, 20 años hasta hoy que ya tengo 46. Y en ese lapso pudimos aprender varias cosas, creo que lo que empezamos a construir, la gente lo aceptó. No siempre nos pasó que cada idea funcionara bien, pero este es el cúmulo de personas que han puesto su trabajo, talento, y creatividad en función de Don Julio. No soy yo sólo, pero hemos tenido la suerte de que la dirección que ha tomado el restaurant a la gente le gustó, y ha tenido éxito. Pero uno nunca sabe por qué a uno le va bien…"

De aquella parrilla de barrio, instalada en una zona muy distinta de la Palermo actual, a convertirse en un referente gastronómico con una estrella Michelin, Don Julio construyó su recorrido a partir de una combinación de identidad local, evolución y trabajo en equipo. Una historia que empezó con una familia que buscaba salir adelante y un vecino que le ofreció una oportunidad.