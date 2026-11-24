Victoria's Secret inauguró su primer local en el interior del país y proyecta duplicar su presencia en la Argentina. Qué ciudades están en sus planes

La reconocida marca estadounidense de lencería, perfumería y productos de cuidado personal Victoria's Secret acelera su expansión en Argentina y proyecta duplicar la cantidad de locales durante 2027. La compañía acaba de inaugurar su primera tienda en el interior del país y ya trabaja en nuevas aperturas que le permitirán ampliar su presencia más allá de Buenos Aires.

La flamante sucursal está ubicada en Nuevocentro Shopping, en la ciudad de Córdoba, y cuenta con una superficie de 427 metros cuadrados. Se trata del establecimiento de indumentaria femenina más grande de ese centro comercial y del segundo local de Victoria's Secret en Argentina que ofrece todas las categorías de productos de la firma.

La expansión está impulsada por Grupo David, responsable de las operaciones de la compañía en el mercado argentino. Según adelantó su vicepresidente de Operaciones, Gerardo Marcano, en declaraciones a InfoNegocios, el objetivo es finalizar 2027 con 12 establecimientos en funcionamiento, el doble de los que tiene actualmente. Rosario será el próximo destino, mientras que Mendoza y Mar del Plata también están bajo análisis.

Victoria's Secret: dónde abrirá su próximo local en Argentina

Después de concretar su desembarco en Córdoba, Victoria's Secret tiene previsto inaugurar una nueva sucursal en Alto Rosario Shopping durante febrero de 2027. El establecimiento tendrá alrededor de 500 metros cuadrados y ofrecerá una propuesta similar a la de la flamante tienda cordobesa.

La estrategia de la compañía contempla dos formatos comerciales. Por un lado, cuenta con establecimientos de menor superficie, especializados en productos de belleza y accesorios. Por otro, desarrolla tiendas de mayor tamaño, donde incorpora sus colecciones de indumentaria y lencería.

Actualmente, Victoria's Secret cuenta con seis locales en Argentina: cuatro dedicados principalmente a belleza y accesorios y dos con su propuesta comercial completa.

En las tiendas de mayor tamaño, los consumidores pueden encontrar diferentes categorías de productos:

Lencería y ropa interior femenina.

Pijamas y prendas para dormir.

Fragancias, perfumes y lociones corporales.

Accesorios y productos de belleza.

Indumentaria de Pink, su línea orientada al público joven.

El grupo detrás de Victoria's Secret prepara la llegada de otras marcas

Aunque su desembarco en Argentina fue anunciado en 2019, Victoria's Secret recién concretó su primera apertura en enero de 2025, cuando inauguró su local en Unicenter. Posteriormente, incorporó una sucursal en Galerías Pacífico y, en noviembre de ese mismo año, presentó en Alto Palermo su primera tienda con la totalidad de sus líneas de productos.

Detrás de este crecimiento se encuentra Grupo David, un holding empresarial con sede en Panamá y más de cuatro décadas de experiencia en el comercio minorista. La compañía administra licencias de 23 marcas internacionales y opera más de 300 puntos de venta distribuidos en 14 países.

En Argentina también está a cargo de Bath & Body Works, la firma estadounidense especializada en fragancias, productos de cuidado corporal y aromatización de ambientes. Esta cadena posee cinco establecimientos en el país y tiene previsto sumar otros tres durante 2027.

La expansión de Victoria's Secret se produce en un contexto de renovación de la oferta de los principales shoppings argentinos, que buscan incorporar nuevas propuestas internacionales. Su apuesta por establecimientos de mayor superficie y la llegada a distintas provincias representan una nueva etapa en su estrategia de crecimiento en el mercado local.