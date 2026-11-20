Stanley inauguró un nuevo punto de venta en un shopping argentino y presentó un formato que reúne marcas internacionales. Sus planes para Buenos Aires

La reconocida marca de termos Stanley continúa ampliando su presencia en Argentina y acaba de inaugurar un nuevo punto de venta en un importante shopping de Córdoba. La apertura forma parte de una estrategia comercial que busca aprovechar la popularidad de sus productos para incorporar otras marcas internacionales y desarrollar nuevos espacios de venta en el país.

El nuevo local abrió sus puertas el viernes 13 de noviembre en el primer piso de Nuevocentro Shopping. Se trata del segundo punto de venta de Stanley en Córdoba, donde la compañía ya cuenta con un espacio en Córdoba Shopping desde hace aproximadamente dos años. Sin embargo, la principal novedad es que el establecimiento incorpora un concepto comercial diferente, que permitirá encontrar productos de varias firmas reconocidas en un mismo lugar.

La iniciativa está impulsada por Grupo Mendizábal, la empresa argentina que representa y comercializa Stanley y otras marcas internacionales. Su CEO, Facundo Mendizábal, explicó que el objetivo es ampliar el negocio más allá de los tradicionales termos y vasos térmicos, con una propuesta que también podría desembarcar próximamente en Buenos Aires.

Cómo es el nuevo local de Stanley y qué marcas se suman

El establecimiento de Nuevocentro Shopping funciona bajo el concepto Casa Mendizábal, un formato que reúne productos de diferentes compañías representadas por el grupo empresario. Según explicó Mendizábal en una entrevista con Punto a Punto Radio, el espacio conserva el formato de isla comercial utilizado por Stanley, pero incorpora artículos de otras marcas vinculadas con el diseño, los accesorios y la escritura.

Entre las firmas que forman parte de la propuesta se encuentran:

Stanley: la reconocida marca de termos, mates, vasos térmicos y productos de hidratación.

Alessi: firma italiana especializada en artículos de diseño y accesorios para el hogar.

Lamy: marca internacional reconocida por sus lapiceras e instrumentos de escritura.

edding: compañía especializada en marcadores y productos para actividades creativas.

Moleskine: marca de cuadernos, libretas y agendas que se incorporará próximamente al espacio.

De esta manera, la compañía busca diversificar su oferta y atraer a consumidores interesados en productos que van más allá del universo del mate y la hidratación.

La elección de Córdoba responde a la buena respuesta comercial que el grupo asegura haber encontrado en esa provincia. El empresario destacó que todavía existe margen para seguir creciendo y desarrollar nuevos puntos de venta. Además, confirmó que el formato Casa Mendizábal tiene planes de expansión hacia Buenos Aires y otras provincias argentinas, aunque todavía no se anunciaron ubicaciones ni fechas concretas para las próximas aperturas.

La estrategia de Stanley para seguir creciendo en Argentina

El crecimiento de Stanley en el mercado argentino estuvo acompañado por una fuerte adaptación de sus productos a las costumbres locales. Uno de los ejemplos más representativos es el desarrollo de una línea específica para tomar mate. Según detalló el ejecutivo, el grupo impulsó el diseño de accesorios como el pico matero para los termos, los mates térmicos, las bombillas y las yerberas. Estos productos fueron concebidos a partir de las necesidades de los consumidores argentinos y posteriormente desarrollados con la participación de especialistas de la región.

La compañía también apuesta a la personalización de sus productos, mediante sistemas de grabado que permiten incorporar nombres, logotipos y otros detalles. El objetivo es diferenciar su propuesta en un mercado donde cada vez aparecen más alternativas de termos y vasos térmicos.

Otro elemento importante de su estrategia comercial es la asociación con figuras reconocidas. En ese sentido, Mendizábal destacó el vínculo de Stanley con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, que contribuyó a fortalecer la visibilidad de la marca. Aunque el grupo no cuenta con una cifra precisa de termos vendidos ni de hogares argentinos que poseen sus productos, su CEO aseguró que la presencia de Stanley en el mercado local continúa sorprendiéndolos.