El presupuesto de los hogares redefine sus prioridades y el desembolso en animales supera el de la crianza tradicional en la mayoría de familias

Argentina registra menos nacimientos y más mascotas en los hogares, con una caída de la fecundidad y un aumento de perros y gatos.

La composición de los hogares argentinos está cambiando. Mientras la fecundidad registra una caída sostenida y nacen cada vez menos chicos, la cantidad de perros y gatos continúa aumentando.

Desde comienzos de los 2000, el promedio de hijos por mujer se redujo más de un 40%, al tiempo que la población de mascotas creció tanto en términos absolutos como en relación con la cantidad de habitantes. Estas tendencias reflejan cambios demográficos y en las formas de convivencia que también tienen consecuencias económicas: la presencia de más animales en los hogares sostiene una demanda creciente de alimentos balanceados, atención veterinaria, productos de higiene y servicios especializados. ¿Cuántas mascotas podría tener la Argentina en 2036 y qué proporción del presupuesto familiar representa hoy su cuidado?

Menos hijos, más mascotas

La Argentina atraviesa un cambio en su dinámica demográfica, marcado por una caída sostenida de la fecundidad que se aceleró durante la última década. A comienzos de los 2000, el promedio era de 2,59 hijos por mujer y, aunque para 2015 ya había descendido a 2,35, la reducción más pronunciada se produjo en los años siguientes. Según datos del Banco Mundial y la ONU, la tasa pasó de 2,24 hijos por mujer en 2016 a 1,88 en 2019 y 1,60 en 2020, hasta ubicarse en 1,50 en 2024. Las estimaciones más recientes sugieren que esta tendencia continuó: el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva registra una tasa de 1,3 en 2025, mientras que las proyecciones del INDEC contemplan valores cercanos a 1,27 hijos por mujer. Esta evolución también se refleja en la cantidad de nacimientos, que disminuyeron de 728.035 en 2016 a 413.135 en 2024, según las estadísticas del DEIS. En apenas ocho años, la Argentina registró una caída del 43%, equivalente a unos 315.000 nacimientos anuales menos.

En paralelo, la población de mascotas siguió una trayectoria creciente. Según estimaciones de Triplethree International, la cantidad de perros y gatos con hogar pasó de 12,6 millones en 2010 a 20,1 millones en 2024, lo que representa un incremento cercano al 60%. Este crecimiento también se observa en relación con la población humana: mientras que en 2010 había aproximadamente 31 mascotas cada 100 habitantes, en 2024 la relación alcanzó las 43, un aumento del 42%. Dentro de este mercado, los gatos mostraron el mayor crecimiento, con una población que pasó de 3,3 a 6,1 millones (+82%), mientras que la cantidad de perros aumentó un 52%, hasta alcanzar los 14 millones.

La mayor presencia de mascotas también se refleja en los relevamientos sobre los hogares argentinos. Según Kantar Insights, el porcentaje de hogares con al menos una mascota pasó del 73% en 2017 al 76% en 2022 y al 80% en 2023. Más recientemente, un estudio de IBOPE difundido en 2026 indicó que el 82% de los argentinos convive con al menos un animal en su hogar. Así, mientras disminuyen la fecundidad y la cantidad de nacimientos, aumenta la población de perros y gatos y se mantiene una alta proporción de hogares que conviven con ellos, acompañada por una mayor demanda potencial de alimentos, productos y servicios destinados a su cuidado.

En Argentina se registra una caída sostenida de la fecundidad que se aceleró durante la última década

Argentina 2036: cuántos hijos y cuántas mascotas

Para mirar la próxima década armamos tres escenarios por indicador, todos con el mismo punto de partida en 2026: 21,2 millones de perros y gatos para 46,5 millones de personas, es decir 0,455 mascotas por habitante, y una fecundidad de 1,27 hijos por mujer, el valor que el INDEC proyecta para 2025.

En fecundidad, el escenario central sigue las proyecciones del organismo: un piso de 1,24 hacia 2030 y una recuperación moderada hasta 1,32 en 2035 y 1,40 en 2040. Interpolando, 2036 quedaría en 1,34, un promedio de apenas 0,5% de suba por año, aunque no en línea recta, porque primero hay un tramo de baja. El escenario pesimista supone que la caída continúa a 1% anual y llega a 1,15 hijos por mujer. El optimista imagina un rebote de 2% anual, hasta 1,55, por encima incluso del 1,40 que el INDEC proyecta recién para 2040.

En mascotas, el escenario bajo asume que la tenencia por habitante crece 1% anual con población estable: 23,4 millones de animales y 0,50 por habitante, o sea 50 cada 100 personas. El central extiende la tendencia de los relevamientos del sector hasta 2036, lo que da 26,6 millones de perros y gatos. Con una población de 47,2 millones, según el INDEC, resultan 0,56 mascotas por habitante, 56 cada 100. Es un ritmo de 2,15% anual, algo menor al 2,5% que mostró el indicador entre 2010 y 2024. El alto, con 3,5% anual y población creciendo 0,3%, llega a 30,7 millones y 0,64 por habitante: casi dos mascotas cada tres personas.

En el escenario central, la Argentina sumaría unos 5,4 millones de mascotas en diez años, un 25% más, mientras la población crece apenas 1,6%. Las mascotas por habitante suben en los tres escenarios, y lo que cambia es cuánto: incluso en el más cauteloso, el indicador pasa de 0,455 a 0,50.

Hay un matiz importante. En el escenario central la fecundidad se recupera y la tenencia de mascotas igual sigue creciendo, lo que refuerza la cautela de no leer una sustitución entre hijos y animales. También hay un techo: con 8 de cada 10 hogares que ya tienen mascota el avance futuro depende menos de nuevos hogares que de más animales por hogar, y esa cuenta no puede repetir indefinidamente el ritmo del pasado.

Los tres escenarios para la próxima década muestran una fecundidad estable o en leve recuperación

Cuánto cuesta tener un perro o un gato

Para ponerle precio a la tenencia de mascotas, elaboramos tres canastas mensuales con precios relevados en noviembre de 2026: una alimentaria, una total y una premium. Los cálculos consideran un perro adulto mediano, que consume 6 kilos de alimento por mes, y un gato adulto, con un consumo de 2 kilos, ambos sanos. Los gastos de frecuencia anual, como las vacunas y las consultas veterinarias preventivas, se prorratean en doce meses para obtener un costo mensual equivalente. Como referencia para medir su peso sobre los ingresos, utilizamos el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que desde noviembre se ubica en $398.800.

La Canasta Básica Alimentaria, que contempla exclusivamente el alimento balanceado estándar, alcanza los $22.690 mensuales para un perro y $7.980 para un gato, equivalentes al 5,7% y 2% del salario mínimo, respectivamente.

Al incorporar los gastos de salud preventiva y cuidados básicos, la Canasta Básica Total asciende a $41.129 mensuales para un perro (10,3% del SMVM) y $36.707 para un gato (9,2%). Esta canasta incluye pipeta antipulgas mensual, vacunación anual, desparasitación, juguetes y una consulta veterinaria preventiva al año. En el caso de los gatos, también contempla una bolsa de 4 kilos de piedras sanitarias por mes, con un costo de $8.460, que representa el 23% de su presupuesto total. Así, mantener un perro y un gato implica un gasto básico conjunto de $77.836 mensuales, equivalente al 19,5% del salario mínimo, o aproximadamente $934.000 anuales.

La Canasta Premium incorpora alimentos de gama alta y servicios adicionales. Para un perro alcanza los $274.146 mensuales, equivalentes al 68,7% del salario mínimo. Entre los principales gastos se encuentran el alimento premium ($72.300), los paseos ($100.000), la peluquería ($45.000), la guardería durante 10 días al año ($26.667 mensuales al prorratear su costo) y el seguro para mascotas ($11.740). El servicio de paseador concentra el 36% de esta canasta, superando incluso al gasto en alimentación. Para un gato, la canasta premium, que contempla alimento de mayor calidad, cobertura veterinaria y guardería, alcanza los $88.461 mensuales, equivalentes al 22,2% del salario mínimo. De esta manera, mantener un perro bajo un esquema premium cuesta 6,7 veces su canasta total y 12,1 veces su canasta alimentaria, mientras que en el caso de los gatos la relación es de 2,4 veces respecto de la canasta total.

La comparación con 2021 permite dimensionar la evolución de estos costos. En agosto de ese año, Focus Market estimaba que mantener un perro requería $10.638 mensuales y un gato, $4.977. Al actualizar los mismos rubros, cantidades y periodicidades con precios de noviembre de 2026, el gasto asciende a $293.951 para perros y $118.492 para gatos. Esto representa incrementos nominales acumulados del 2.663% y 2.281%, respectivamente, por lo que mantener un perro cuesta casi 28 veces lo que costaba en 2021 y mantener un gato, cerca de 24 veces. Entre los rubros con mayores aumentos se encuentran la peluquería canina, cuyo precio se multiplicó por 45, y la consulta veterinaria, por 31. En tanto, el alimento premium se multiplicó por 26 para los perros y por 17 para los gatos, mientras que el costo de las piedras sanitarias aumentó cerca de 12 veces.

A noviembre, el gasto de mantenimiento asciende a $293.951 para perros y $118.492 para gato

Lo que cambia en el gasto de los hogares

La caída de la natalidad y el aumento de la población de mascotas reflejan cambios en la composición de los hogares argentinos y en sus patrones de consumo. Si bien los datos no permiten afirmar que los animales estén reemplazando a los hijos, sí muestran un crecimiento sostenido de la tenencia de perros y gatos, acompañado por una demanda de alimentos, productos y servicios para su cuidado. De mantenerse las tendencias actuales, el escenario central proyecta que Argentina tendrá alrededor de 5,4 millones de mascotas adicionales hacia 2036, ampliando el mercado de consumo asociado a estos animales. A precios de noviembre de 2026, solo la alimentación básica representa un gasto mensual de $7.980 por gato y $22.690 por perro, sin considerar atención veterinaria ni otros cuidados.

El impacto sobre el presupuesto familiar depende de la cantidad de animales y del nivel de consumo de cada hogar. Actualmente, mantener un perro y un gato bajo una canasta de cuidados básicos requiere aproximadamente $77.836 mensuales, equivalente al 19,5% del salario mínimo. A su vez, el relevamiento muestra que los gastos en determinados servicios e higiene registraron aumentos superiores a los de la alimentación entre 2021 y 2026, lo que evidencia diferencias en la evolución de los precios dentro del sector. Con una tenencia de mascotas que alcanza a cerca de ocho de cada diez hogares argentinos, el crecimiento futuro del mercado estará asociado tanto a la cantidad de animales por hogar como al gasto destinado a su cuidado. La evolución de los ingresos y del costo de estos productos y servicios determinará cuánto espacio podrán ocupar las mascotas dentro del presupuesto familiar durante la próxima década.