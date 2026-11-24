Los cambios de circulación en Caballito obligan a modificar los trayectos de seis líneas. Qué servicios de transporte estarán afectados

La llegada del Trambus a la Ciudad de Buenos Aires provocará importantes modificaciones en el funcionamiento del transporte público porteño. Desde este miércoles 25 de noviembre, seis líneas de colectivos deberán adaptar sus recorridos como consecuencia de los cambios de circulación previstos en el barrio de Caballito.

Las modificaciones están relacionadas principalmente con el nuevo sentido de circulación de las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón, dos arterias fundamentales para el tránsito de la zona. También habrá cambios en calles residenciales que comenzarán a recibir servicios de transporte público que hasta ahora circulaban por otras vías.

Estas medidas forman parte de los preparativos para la puesta en funcionamiento del Trambus, el nuevo servicio de colectivos eléctricos que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque y cuyo inicio de operaciones está previsto para los próximos días.

Qué líneas de colectivos cambian sus recorridos por el Trambus

Las seis líneas alcanzadas por el reordenamiento vial de Caballito son:

Línea 42.

Línea 55.

Línea 92.

Línea 106.

Línea 135.

Línea 145.

Entre las modificaciones más importantes se encuentra el traslado de los recorridos de las líneas 55 y 145 a la calle Ambrosetti, en reemplazo de un tramo que actualmente realizan por la avenida Acoyte.

Ambrosetti invertirá su sentido de circulación entre Arturo Jauretche y la avenida Rivadavia, lo que permitirá que ambas líneas transiten hacia el sur del barrio. La medida generó el rechazo de un grupo de vecinos, que expresó preocupación por el incremento del tránsito pesado en una calle residencial y por las condiciones del puente que atraviesa las vías del ferrocarril Sarmiento.

Los pasajeros de las seis líneas deberán prestar especial atención a la ubicación de las paradas, ya que se instalaron nuevas señales y paradores en las avenidas que formarán parte del recorrido del Trambus.

Los cambios en el transporte público por la llegada del Trambus

Estas modificaciones se suman a otras medidas que comenzaron a implementarse durante noviembre en diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

En Nueva Pompeya, por ejemplo, se extendieron los carriles exclusivos para el transporte público sobre la avenida Almafuerte y se incorporaron otros sobre la avenida Sáenz. Los cambios forman parte de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la primera línea del Trambus. En Caballito, en tanto, también se habilitarán carriles exclusivos sobre Honorio Pueyrredón, entre Juan B. Justo y Avellaneda. A esto se suman los carriles ya delimitados en sectores de la avenida Rivadavia.

El nuevo transporte recorrerá 22 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque, con 71 paradores distribuidos a lo largo de su itinerario. También permitirá realizar combinaciones con las líneas A, B, D, E y H del subte porteño y cuatro servicios ferroviarios metropolitanos.

La incorporación del Trambus forma parte de una estrategia para mejorar la conexión entre el sur y el norte de la Ciudad. Según las estimaciones oficiales, el sistema permitirá reducir de una hora y 40 minutos a una hora el tiempo de viaje entre sus dos cabeceras.