El remate de Monasterio Tattersall Activos está pautado para el jueves 26 de noviembre de manera online y reúne modelos fabricados entre 2013 y 2022

Para participar, se requiere registro virtual en la plataforma y presentar una garantía de oferta.

Monasterio Tattersall Activos organiza la subasta el jueves 26 de noviembre, con unidades Toyota y Peugeot desde $6.700.000.

Se realizará un remate online de autos usados, ofreciendo una alternativa económica ante la inversión de vehículos 0 km.

En un contexto en el que comprar un vehículo 0 km implica una inversión cada vez mayor, las subastas de autos usados aparecen como una alternativa para quienes buscan cambiar el modelo o acceder a una camioneta por un valor inicial más bajo. En ese escenario, se realizará un nuevo remate online que incluirá SUV, sedanes, pickups y utilitarios de marcas reconocidas, con precios que arrancan en los $6.700.000.

La subasta estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos y se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre. La oferta reúne unidades de Toyota y Peugeot, con modelos fabricados entre 2013 y 2022 y distintas opciones tanto para uso particular como comercial.

El cierre de las ofertas comenzará a partir de las 13 h y los interesados podrán participar de manera virtual, luego de completar el proceso de registro y habilitación en la plataforma.

Qué autos, SUV y camionetas se pueden comprar

Entre los vehículos más destacados del remate aparecen dos Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI, modelo 2021, con un precio base de $34.500.000 cada una.

Se trata de SUV con capacidad para siete pasajeros, motor turbodiésel y tracción integral, una alternativa para quienes buscan un vehículo de mayor tamaño y prestaciones.

También habrá dos Toyota Hiace Wagon 2.8 TDI, modelo 2021, con capacidad para transportar hasta 10 personas. En este caso, el precio mínimo establecido es de $39.000.000.

En el segmento de las pickups, uno de los principales atractivos será la oferta de Toyota Hilux. Se subastarán siete unidades de diferentes versiones y años:

Tres Toyota Hilux 4x2 Doble Cabina SRV 2.8 TDI, modelo 2022.

Tres Toyota Hilux 4x4 Doble Cabina DX 2.4 TDI, modelos 2018 y 2019.

Una Toyota Hilux 4x2 Doble Cabina DX 2.5 TDI, modelo 2013.

Los precios de base de estas camionetas oscilarán entre los $11.400.000 y los $23.700.000, según la versión y el año de fabricación.

La subasta también tendrá alternativas para quienes buscan un auto de uso cotidiano. Entre ellas se encuentran un Toyota Corolla 2.0 XEI CVT modelo 2021, con un precio inicial de $17.000.000, y un Toyota Yaris XLS 1.5 CVT modelo 2022, cuyo valor de partida será de $14.900.000.

Ambos modelos cuentan con transmisión automática.

Por último, el segmento de los utilitarios estará representado por distintas unidades de Peugeot Partner Confort 1.6 HDI, correspondientes a los años 2020 y 2022, además de una versión de cinco plazas patentada en 2016.

Esta categoría tendrá la alternativa más económica de todo el remate, con un precio base de $6.700.000.

Cómo participar de la subasta online

Quienes estén interesados en participar deberán ingresar a la plataforma oficial de Monasterio Tattersall Activos y completar el registro para crear una cuenta.

Una vez realizado ese paso, tendrán que solicitar crédito y obtener la habilitación correspondiente para comenzar a ofertar por los vehículos disponibles.

Para participar, se exige una garantía que varía según el medio de pago:

10% del valor: mediante depósito en efectivo o transferencia bancaria.

30% del valor: mediante un ECHEQ en garantía.

Según informó la organización, cuando corresponda la devolución de la caución, el reintegro se realizará dentro de los cuatro a cinco días hábiles posteriores a la subasta.

Una vez habilitados, los participantes podrán realizar ofertas sobre los lotes que les interesen. La adjudicación quedará en manos de quien presente la propuesta más alta y las ofertas realizadas no podrán anularse.

Además, el sistema contempla una extensión automática del tiempo de puja: si alguien realiza una oferta durante los últimos 30 segundos antes del cierre de un lote, el cronómetro se extenderá otros 30 segundos para permitir que los demás participantes puedan mejorar sus propuestas.

El remate se realizará el jueves 26 de noviembre y el cierre de las ofertas comenzará a las 13 h. Los interesados pueden consultar el catálogo completo, las fotografías, las condiciones de venta y los detalles de cada vehículo en el sitio oficial de Monasterio Tattersall Activos.