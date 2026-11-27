La liquidación incluye modelos para mujer, hombre y unisex, con opciones de running y líneas urbanas como Suede, Palermo, H-Street y Speedcat

Puma Argentina tiene una liquidación de zapatillas con hasta 50% de descuento y modelos desde $83.999.

Las compras de fin de año pueden convertirse en una oportunidad de ahorro para quienes buscan renovar sus zapatillas. Puma ofrece en su outlet oficial de Argentina una liquidación de calzado deportivo y urbano, con descuentos de hasta el 50% y modelos desde $83.999.

La propuesta incluye alternativas para mujer, hombre y modelos unisex. Entre las opciones aparecen líneas conocidas como Suede, Palermo, H-Street y Speedcat, además de calzado específico para running. Algunos productos seleccionados también cuentan con un beneficio adicional al sumar más de una unidad al carrito.

Los modelos de zapatillas Puma con descuento y sus precios

Entre los modelos de zapatillas Puma que aparecen rebajados en la tienda online oficial se encuentran opciones como Suede, Palermo, Speedcat y H-Street:

Suede XL AO Leo para mujer: $90.000 - 50% de descuento.

$90.000 - 50% de descuento. FAST-R NITRO Elite 3 para mujer: $200.000 - 50%.

$200.000 - 50%. Deviate NITRO Elite 3 para mujer : $160.000 - 50%.

: $160.000 - 50%. Speedcat Paris para mujer: $101.999 - 40%.

$101.999 - 40%. Suede XL Downtown Nube para mujer: $107.999 - 40%.

$107.999 - 40%. Suede XL Mi Tierra unisex: $125.999 - 30%.

$125.999 - 30%. Suede XL Thrive And Triumph: $125.999 - 30%.

$125.999 - 30%. Suede XL: $125.999 - 30%.

$125.999 - 30%. Animal de Poder Palermo para mujer: $97.999 - 30%.

$97.999 - 30%. RS-X Downtown Workwear unisex: $104.999 - 30%.

$104.999 - 30%. H-Street OG para mujer: $104.999 - 30%.

$104.999 - 30%. H-Street OG unisex: $104.999 - 30%.

$104.999 - 30%. RetroJet unisex: $104.999 - 30%.

$104.999 - 30%. Carina 3.0 Luxe para mujer: $83.999 - 30%.

$83.999 - 30%. Mayze Classic para mujer: $118.999 - 30%.

$118.999 - 30%. Speedcat Go para mujer: $104.999 - 30%.

$104.999 - 30%. Scuderia Ferrari CA Match unisex: $111.999 - 30%.

$111.999 - 30%. PUMA-180 Pro Washed unisex: $151.999 - 20%.

$151.999 - 20%. Verse unisex: $95.999 - 20%.

$95.999 - 20%. Park Lifestyle SK8 : $111.999 - 20%.

: $111.999 - 20%. Rebound Femme Low Metallic Whisper para mujer: $97.999 - 30%.

$97.999 - 30%. Scuderia Ferrari Rebound Game: $86.999 - 40%.

Los precios corresponden a los valores publicados en las fichas y listados de Puma al momento de la consulta. La disponibilidad puede cambiar según el talle y el color, por lo que conviene revisar cada producto antes de finalizar la compra.

Cómo conseguir un 25% adicional al comprar dos o más productos Puma

Uno de los principales atractivos de la liquidación es la posibilidad de combinar las rebajas individuales con un descuento adicional del 25% al comprar dos o más productos seleccionados.

La marca ya recurrió a este tipo de acciones comerciales en otras oportunidades. En octubre, por ejemplo, el outlet de Puma ofreció rebajas de hasta el 70% en zapatillas.

Esto permite reducir todavía más el precio de algunos modelos. Por ejemplo, las zapatillas Inverse Generate tienen un valor original de $199.999 y se ofrecen a $80.000, con una rebaja inicial del 60%. Al aplicar el beneficio adicional del 25%, el precio puede bajar a $60.000.

Otra alternativa son las H-Street OG para mujer, que cuestan $89.999 luego de una reducción del 40%. Con el descuento extra, el importe puede quedar en aproximadamente $67.500. En tanto, las Inhale Metallic pasan de $115.000 a unos $86.250 al aplicar el mismo beneficio.

La promoción alcanza únicamente a los productos identificados con esa leyenda en la tienda oficial. Para aprovecharla, hay que sumar al menos dos unidades participantes al carrito y comprobar que el descuento adicional se refleje en el importe final antes de pagar.

Qué medios de pago y cuotas sin interés ofrece Puma

La tienda online oficial permite pagar con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Cabal, American Express, Naranja X, Nativa, Cencosud, Argencard, Diners, Cordobesa, CMR y Tarjeta Walmart. También acepta tarjetas de débito Visa, Visa Electrón, Mastercard y Maestro, además de dinero disponible en Mercado Pago.

En cuanto a la financiación, Puma informa las siguientes alternativas para compras online:

3 cuotas sin interés con Visa o Mastercard bancarias en operaciones superiores a $125.000.

6 cuotas sin interés con Visa o Mastercard bancarias en compras superiores a $200.000.

La financiación se procesa a través de Mercado Pago y está sujeta a las condiciones informadas por la empresa. Para compras que no alcancen esos importes o utilicen otras entidades financieras, los costos pueden variar según el medio de pago seleccionado.

Además, la marca ofrece envío gratuito a partir de $199.999. Los pedidos pueden recibirse a domicilio o en sucursales de Andreani, con costos y plazos que dependen del código postal y la modalidad elegida.

Dónde comprar las zapatillas Puma con descuento

Las promociones se encuentran en la tienda online oficial de la marca, dentro de las secciones Outlet de Puma y Puma Sale. Desde allí se pueden consultar los modelos disponibles y aplicar filtros por talle, color, género y categoría.

Desde allí se pueden consultar los modelos disponibles y aplicar filtros por talle, color, género y categoría. Como se trata de una liquidación online, los precios, las promociones y el stock pueden modificarse sin previo aviso.