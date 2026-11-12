PUMA ofrece zapatillas desde $62.999, camisetas con hasta 53% de descuento y una rebaja extra del 25% al comprar dos o más productos

Hay 6 cuotas sin interés y envío gratis en compras sobre $199.999.

Un 25% extra se aplica al llevar dos o más productos al carrito de compra.

PUMA Argentina tiene rebajas de hasta 53% en calzado y ropa en su tienda online oficial.

PUMA ofrece descuentos de hasta el 53% en su tienda oficial online de Argentina, con zapatillas desde $62.999, camisetas de Independiente desde $71.999 y botines con rebajas de hasta el 40%. Entre las ofertas también aparecen modelos de las líneas Suede XL, Speedcat y Scuderia Ferrari, con precios reducidos hasta un 40%.

La promoción incluye un beneficio adicional: quienes compren dos o más unidades pueden acceder a un 25% de descuento en el carrito, de acuerdo con las condiciones informadas por la marca. De esta manera, la tienda reúne distintas alternativas para quienes buscan calzado urbano, indumentaria deportiva o productos para practicar fútbol.

Uno de los descuentos más altos corresponde a la camiseta CAI Home 25/26 de Independiente, que pasó de $159.999 a $75.000, una rebaja del 53%. También hay zapatillas como las H-Street OG para mujer, que bajaron de $149.999 a $89.999, y las Suede XL, que se ofrecen a $107.999 frente a los $179.999 originales.

En el segmento de botines, el modelo ULTRA 5 PLAY FG/AG tiene un precio de $62.999, luego de una reducción del 40%. Otra alternativa es el FUTURE 9 MATCH TT juvenil, que pasó de $114.999 a $80.499.

La sección Sale de PUMA Argentina reúne 599 productos, entre zapatillas, ropa, botines y accesorios. Los porcentajes de descuento varían según el artículo y la disponibilidad de talles y colores. Además, la empresa informa que ofrece seis cuotas sin interés, sujetas a un monto mínimo de compra, y envío gratuito para operaciones superiores a $199.999.

PUMA Sale: qué descuentos ofrece en su tienda online

La sección de ofertas de PUMA Argentina reúne productos de distintas categorías y líneas comerciales. Según el catálogo disponible en la página oficial, hay 599 resultados, entre alternativas de calzado, ropa y accesorios.

Uno de los beneficios de la propuesta es la posibilidad de combinar productos para acceder a una rebaja adicional. La tienda informa que, al llevar dos o más unidades, se aplica un 25% de descuento en el carrito. Este beneficio se suma a las reducciones individuales que ya tienen determinados artículos.

En la práctica, esto significa que el precio que aparece en la ficha de un producto puede modificarse cuando se agregan las unidades necesarias. Por eso, si la idea es aprovechar la promoción, hay que prestar atención al importe final que muestra el carrito antes de confirmar el pedido.

Las rebajas tampoco son uniformes en todo el catálogo. Mientras algunos modelos tienen descuentos del 30%, otros llegan al 40% y hay artículos con reducciones que superan el 50%.

Otro aspecto que conviene tener presente es que la disponibilidad puede cambiar de un momento a otro. Un modelo puede seguir publicado, pero no necesariamente contar con todos los talles o colores. La empresa también aclara que los precios de la tienda online pueden diferir de los que se encuentran en locales físicos o distribuidores.

Zapatillas PUMA con descuentos de hasta el 40%

El calzado concentra una parte importante de las ofertas disponibles. Hay opciones urbanas, deportivas y modelos pertenecientes a distintas colecciones de la marca, con alternativas para diferentes usos.

Uno de los productos publicados es el modelo Suede XL Mi Tierra unisex, cuyo precio pasó de $179.999 a $107.999. La rebaja informada es del 40%. La misma reducción aparece en las zapatillas Suede XL Thrive And Triumph, que también tienen un precio de $107.999 frente a un valor original de $179.999.

La línea Suede XL cuenta con otras variantes dentro del catálogo de Sale. Se trata de una de las familias de calzado que aparece con distintas opciones de color, por lo que quienes buscan este modelo pueden comparar las alternativas disponibles antes de elegir.

Otra opción es el modelo H-Street OG para mujer, que tiene un precio publicado de $89.999, frente a los $149.999 originales. En este caso, el descuento informado también es del 40%.

La tienda incluye, además, las zapatillas PUMA-180 Pro Washed unisex, con una rebaja del 30%. Su precio pasó de $189.999 a $132.999.

Entre las alternativas de calzado urbano también aparece el modelo RetroJet unisex. La ficha de producto informa un precio de $89.999, luego de una reducción del 40% respecto de los $149.999 originales.

En tanto, las zapatillas Mayze Classic para mujer ADP tienen un precio de $101.999, frente a los $169.999 anteriores. La promoción representa una reducción del 40%.

También se encuentran las Speedcat Go para mujer, que pasaron de $149.999 a $89.999, con un descuento del 40%.

Así, la oferta reúne desde modelos clásicos de la marca hasta diseños de otras colecciones. La diferencia está en el tipo de calzado, el precio y las variantes que todavía quedan disponibles.

Ofertas en zapatillas deportivas y modelos de Scuderia Ferrari

El catálogo de PUMA Sale también incorpora productos vinculados con distintas líneas deportivas y colaboraciones de la marca.

Entre ellos figuran las zapatillas Scuderia Ferrari CA Match unisex, cuyo precio se redujo de $159.999 a $111.999. La rebaja publicada es del 30%.

Otra alternativa es el modelo Scuderia Ferrari RBD Break Low unisex, que tiene un precio de $90.999 frente a los $129.999 originales. En este caso, la reducción también alcanza el 30%.

La tienda ofrece, además, las zapatillas Verse unisex, que pasaron de $119.999 a $83.999, con un descuento del 30%.

Estas opciones se suman a los modelos de las líneas Suede, H-Street, PUMA-180 y Speedcat, entre otras colecciones que integran la sección de ofertas.

Para quienes no tienen definido un modelo en particular, la plataforma permite recorrer el catálogo y comparar las distintas alternativas. Los filtros ayudan a acotar la búsqueda por categoría y características del producto, algo que puede resultar útil cuando hay cientos de artículos publicados.

Botines de fútbol PUMA: cuáles están en oferta

Las promociones también alcanzan al calzado destinado a la práctica del fútbol. En esta categoría aparecen botines para distintas superficies y modelos orientados a diferentes edades.

Uno de los artículos publicados es el FUTURE 9 MATCH TT juvenil, cuyo precio pasó de $114.999 a $80.499. La rebaja informada es del 30%.

También se encuentra el modelo ULTRA 5 PLAY FG/AG, que tiene un precio de $62.999 frente a los $104.999 originales. En este caso, el descuento llega al 40%.

La tienda oficial cuenta con una sección específica para botines, donde se pueden consultar las alternativas según el tipo de cancha. La clasificación contempla opciones para pasto natural, pasto sintético y cancha cubierta, además de modelos destinados a distintas disciplinas.

La oferta de fútbol no termina en el calzado. El catálogo también incorpora camisetas, conjuntos y prendas de clubes que comercializan productos a través de la marca.

Esto permite encontrar en un mismo espacio artículos para quienes buscan renovar sus botines y también opciones de indumentaria para entrenamientos o para vestir los colores de un equipo.

Camisetas de Independiente y ropa deportiva con descuento

Dentro de la sección Sale también hay indumentaria deportiva y artículos relacionados con equipos de fútbol.

Uno de los productos que aparece entre las primeras opciones del catálogo es la camiseta CAI Home 25/26, correspondiente a Independiente. Su precio pasó de $159.999 a $75.000, lo que representa una rebaja del 53%.

También figura otra camiseta de Independiente, identificada como CAI Home, con un precio de $71.999 frente a los $119.999 originales. La reducción publicada es del 40%.

En indumentaria masculina se encuentra el conjunto de fútbol individual RISE, que pasó de $139.999 a $83.999. El descuento informado es del 40%.

Estas alternativas forman parte de una oferta que incluye prendas para entrenamiento, ropa urbana y artículos destinados a distintas actividades deportivas.

La tienda oficial organiza su catálogo de indumentaria en categorías como camperas, buzos, pantalones, remeras, shorts, camisetas, calzas y medias. También cuenta con secciones específicas para hombres, mujeres y niños.

De esta manera, quienes ingresen a la sección de ofertas pueden buscar prendas según el tipo de uso, la categoría o el público al que están destinadas. La variedad permite comparar productos diferentes sin necesidad de recorrer cada colección por separado.

Cómo funciona el descuento adicional del 25% en el carrito

Uno de los beneficios que acompaña las rebajas individuales es el descuento adicional del 25% al comprar dos o más unidades.

La promoción aparece informada en las fichas de distintos productos de la sección Sale. Para acceder, el comprador debe incorporar al menos dos artículos al carrito y comprobar que el beneficio se aplique antes de finalizar la operación.

Este descuento se suma a las reducciones que ya tienen determinados productos, aunque es necesario revisar las condiciones particulares de cada artículo y el importe definitivo de la compra.

Por ejemplo, alguien que elija dos productos que ya tienen una rebaja individual puede acceder también al beneficio adicional, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción. La diferencia se refleja en el carrito, donde se puede consultar el detalle antes de pagar.

La plataforma permite seleccionar modelos, colores y talles disponibles antes de agregarlos a la compra. Una vez elegidos los productos, el usuario puede consultar el importe final, el costo de envío y los medios de pago habilitados.

PUMA también informa que ofrece seis cuotas sin interés, sujetas a un monto mínimo de compra. La condición específica debe verificarse durante el proceso de pago.

En materia de envíos, la tienda anuncia entrega gratuita para compras superiores a $199.999. El costo y las opciones disponibles se muestran al ingresar el código postal y seleccionar el método de entrega.

Cómo comprar en PUMA Sale desde Argentina

Para acceder a las promociones, hay que ingresar a la tienda oficial de PUMA Argentina y dirigirse a la sección Sale.

Una vez dentro, el usuario puede recorrer los productos disponibles y utilizar los filtros para encontrar zapatillas, ropa, botines o accesorios. Cada publicación muestra el precio original, el importe con descuento y las variantes disponibles.

Después de seleccionar un artículo, se debe elegir el talle o color, cuando corresponda, y agregarlo al carrito. Si se busca acceder al beneficio adicional del 25%, hay que incorporar al menos dos unidades y comprobar que el descuento aparezca reflejado en el importe final.

La compra puede realizarse con una cuenta registrada o como invitado. Según los términos y condiciones de la empresa, no es obligatorio crear un usuario para completar la operación.

En el proceso de pago se debe ingresar la dirección de entrega, seleccionar el método de envío y elegir uno de los medios de pago habilitados. Antes de confirmar el pedido, la plataforma muestra el precio de los productos, los gastos de envío, el medio de pago y el importe total.

La empresa informa que realiza entregas en el territorio nacional, con excepción de Tierra del Fuego. Los plazos dependen del destino, la disponibilidad de los productos y la aprobación del medio de pago.

Qué tener en cuenta antes de comprar en la tienda oficial

Antes de cerrar una operación, hay algunos detalles que conviene revisar. El primero es el stock: las promociones están sujetas a disponibilidad y un producto que aparece publicado puede dejar de tener determinado talle o color durante el proceso de compra.

También hay que considerar que los precios de la tienda online pueden diferir de los que se ofrecen en los locales físicos o en otros comercios que venden productos PUMA.

En cuanto a las devoluciones, los términos y condiciones establecen que las compras realizadas a través del sitio web cuentan con un plazo de 30 días corridos desde la entrega para ejercer el derecho de arrepentimiento. Los productos deben encontrarse sin uso y conservar el embalaje y las etiquetas originales.

Para los cambios en tiendas físicas, la empresa establece un plazo de 30 días desde la recepción del producto o la emisión de la factura. Estas operaciones están sujetas a la disponibilidad de stock y requieren presentar el comprobante de compra.

La sección de ofertas de PUMA Argentina concentra, así, descuentos en calzado urbano, zapatillas deportivas, botines, camisetas e indumentaria. Las rebajas varían según el artículo y, en determinados productos, se suma el beneficio del 25% por compras de dos o más unidades.

Para quienes están buscando renovar el calzado o sumar alguna prenda deportiva, la tienda permite consultar las distintas alternativas y conocer el precio final antes de completar la operación.

Las ofertas se pueden consultar en la tienda oficial de PUMA Argentina.