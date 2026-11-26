Cambian los horarios de los bancos en Buenos Aires: qué municipios atenderán de 8 a 13 h
Los bancos de 108 municipios de la provincia de Buenos Aires modificarán sus horarios de atención al público por la llegada del verano. El Gobierno bonaerense confirmó que las entidades financieras abrirán más temprano a partir del próximo lunes 30 de noviembre, con el objetivo de adaptar su funcionamiento a las altas temperaturas.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 2298/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense. Según establece la normativa, las sucursales bancarias de las localidades alcanzadas atenderán de lunes a viernes, entre las 8 y las 13 h, en lugar del horario habitual de 10 a 15 h.
El nuevo esquema estará vigente hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive. De esta manera, los clientes deberán tener en cuenta el cambio para organizar sus trámites presenciales, extracciones, depósitos y otras operaciones que requieran concurrir a una sucursal.
En paralelo, el decreto establece que los trabajadores bancarios cumplirán su jornada laboral de lunes a viernes entre las 7.45 y las 15.15 h.
¿Por qué cambia el horario de los bancos en la provincia de Buenos Aires?
La decisión responde a un pedido de la Asociación Bancaria para volver a implementar el horario de verano en los municipios comprendidos en la disposición provincial.
El objetivo es facilitar el funcionamiento de la actividad financiera durante los meses de mayores temperaturas y permitir que los vecinos puedan realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones tributarias durante las primeras horas del día.
El cambio no alcanzará a todas las localidades bonaerenses. En los municipios que no figuran en el anexo del decreto continuará vigente el horario tradicional de atención, de 10 a 15 h.
Los 108 municipios bonaerenses donde los bancos atenderán de 8 a 13 h
El horario de verano alcanzará a 108 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín y Olavarría.
Estos son todos los distritos incluidos en la medida:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Berisso
- Bolívar
- Bragado
- Brandsen
- Campana
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chascomús
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Ensenada
- Exaltación de la Cruz
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General Juan Madariaga
- General La Madrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- La Plata
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lezama
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Luján
- Magdalena
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Patagones
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pila
- Pinamar
- Puán
- Punta Indio
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- San Vicente
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
- Zárate
Qué horario tendrán los bancos en el resto de la provincia
En los municipios que no están incluidos en el listado oficial, las entidades financieras continuarán atendiendo al público de lunes a viernes, de 10 a 15 h.
Por lo tanto, el cambio no será uniforme en todo el territorio bonaerense. Antes de concurrir a una sucursal, los clientes deberán verificar qué horario corresponde a su localidad, especialmente durante los primeros días de implementación del esquema de verano.