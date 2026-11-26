La medida comenzará el 30 de noviembre, alcanzará a 108 municipios y se extenderá hasta el 23 de marzo de 2027, por las altas temperaturas

Los bancos de 108 municipios de la provincia de Buenos Aires modificarán sus horarios de atención al público por la llegada del verano. El Gobierno bonaerense confirmó que las entidades financieras abrirán más temprano a partir del próximo lunes 30 de noviembre, con el objetivo de adaptar su funcionamiento a las altas temperaturas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 2298/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense. Según establece la normativa, las sucursales bancarias de las localidades alcanzadas atenderán de lunes a viernes, entre las 8 y las 13 h, en lugar del horario habitual de 10 a 15 h.

El nuevo esquema estará vigente hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive. De esta manera, los clientes deberán tener en cuenta el cambio para organizar sus trámites presenciales, extracciones, depósitos y otras operaciones que requieran concurrir a una sucursal.

En paralelo, el decreto establece que los trabajadores bancarios cumplirán su jornada laboral de lunes a viernes entre las 7.45 y las 15.15 h.

¿Por qué cambia el horario de los bancos en la provincia de Buenos Aires?

La decisión responde a un pedido de la Asociación Bancaria para volver a implementar el horario de verano en los municipios comprendidos en la disposición provincial.

El objetivo es facilitar el funcionamiento de la actividad financiera durante los meses de mayores temperaturas y permitir que los vecinos puedan realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones tributarias durante las primeras horas del día.

El cambio no alcanzará a todas las localidades bonaerenses. En los municipios que no figuran en el anexo del decreto continuará vigente el horario tradicional de atención, de 10 a 15 h.

Los 108 municipios bonaerenses donde los bancos atenderán de 8 a 13 h

El horario de verano alcanzará a 108 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín y Olavarría.

Estos son todos los distritos incluidos en la medida:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Berisso

Bolívar

Bragado

Brandsen

Campana

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chascomús

Chivilcoy

Colón

Coronel Rosales

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Ensenada

Exaltación de la Cruz

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Juan Madariaga

General La Madrid

General Las Heras

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

La Plata

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lezama

Lincoln

Lobería

Lobos

Luján

Magdalena

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Patagones

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pila

Pinamar

Puán

Punta Indio

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

San Vicente

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Zárate

Qué horario tendrán los bancos en el resto de la provincia

En los municipios que no están incluidos en el listado oficial, las entidades financieras continuarán atendiendo al público de lunes a viernes, de 10 a 15 h.

Por lo tanto, el cambio no será uniforme en todo el territorio bonaerense. Antes de concurrir a una sucursal, los clientes deberán verificar qué horario corresponde a su localidad, especialmente durante los primeros días de implementación del esquema de verano.